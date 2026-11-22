Giải trí

Đúng là tình yêu có sức mạnh làm thay đổi mọi thứ, thậm chí biến một rapper cool ngầu thành kẻ lúng túng không biết nói gì. Trong một đoạn hội thoại với Tiến Luật vừa được cư dân mạng chia sẻ trở lại, Binz đã kể về lần đầu gặp gỡ Châu Bùi với một sự thật dở khóc dở cười. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một nam nghệ sĩ luôn biết cách thả thính ngọt ngào, Binz thừa nhận mình từng rơi vào trạng thái bối rối đến mức không biết phải bắt chuyện sao cho đúng khi đứng trước cô gái khiến anh ấn tượng.

Màn mở lời 'vô tri' đến khó tin

Cuộc gặp gỡ định mệnh này diễn ra tại một club thông qua sự giới thiệu của một người bạn chung. Khi người bạn kéo Châu Bùi đến làm quen, Binz bất ngờ bị 'đứng hình'. Trong khoảnh khắc đó, câu nói đầu tiên mà nam rapper có thể nghĩ ra để mở lời với một cô gái xinh đẹp lại là: Em ăn gì trước khi đến đây chưa? Nhìn lại kỷ niệm này, Binz tự nhận đây chính là một trong những màn chào hỏi "ngu nhất" mà anh từng thực hiện trong đời.

Không dừng lại ở đó, dù đã cố gắng nhờ người bạn chung tạo cơ hội để trò chuyện lại lần thứ hai, nhưng kết quả vẫn chẳng khá khẩm hơn. Binz thú nhận rằng lần tiếp theo anh vẫn nói những chuyện khá vô duyên và thậm chí còn cảm thấy bản thân kém tự nhiên hơn mức bình thường. Đúng là khi quá thích một ai đó, IQ thường tự động giảm sút một cách đáng kể.

Chiến thuật 'nhắn tin' cứu cánh

May mắn thay, dù giao tiếp trực tiếp là một thảm họa, nhưng khi về nhà và chuyển sang nhắn tin, Binz mới tìm lại được chính mình. Anh chia sẻ với Tiến Luật rằng khi không phải đối diện hay nhìn thẳng mặt nhau, khả năng dùng chữ nghĩa của anh tốt hơn hẳn. Phải mất vài tháng liên tục nhắn tin, mọi chuyện mới dần trở nên tự nhiên hơn. Binz cho biết anh chỉ bắt đầu thực hiện những chiêu thức thả thính khi hai người đã yêu nhau được một thời gian dài.

Điều thú vị là Binz tin rằng chính cái sự "đơ đơ" lúc khởi đầu lại là điểm cộng khiến Châu Bùi cảm thấy thú vị. Hóa ra, đôi khi sự vụng về lại chính là chất xúc tác mạnh mẽ nhất cho một mối quan hệ đặc biệt.

Những thăng trầm và cú 'quay xe' đầy hài hước

Châu Bùi là một fashionista và người mẫu nổi tiếng, từng góp mặt trong danh sách 30 Under 30 Asia của Forbes. Mối quan hệ giữa cô và Binz bắt đầu vướng nghi vấn hẹn hò từ năm 2020. Sau một thời gian thoải mái chia sẻ về tình cảm, đến năm 2022, Binz đã chính thức công khai Châu Bùi là người đặc biệt trong một đêm nhạc của SpaceSpeakers. Kể từ đó, cặp đôi thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện, dành cho nhau những lời ngọt ngào và ủng hộ đối phương trong công việc.

Tuy nhiên, chuyện tình của họ không tránh khỏi những lúc khiến dân mạng tò mò. Cách đây vài tháng, việc cả hai ít tương tác và hiếm khi đăng ảnh chung đã làm dấy lên tin đồn rạn nứt. Đến giữa năm, việc Châu Bùi đi du lịch một mình hay vắng mặt tại một số sự kiện của SpaceSpeakers càng khiến mọi người bàn tán xôn xao, dù cặp đôi không hề xác nhận hay phủ nhận.

Đến cuối tháng 10/2026, Châu Bùi đăng tải video hóa trang Halloween cùng Binz và viết rằng cả hai không còn bên nhau như một cặp đôi nữa. Họ đã hóa thân thành chị em nhà Wilson trong phim White Chicks. Màn tung hứng hài hước này không chỉ gây sốt mạng xã hội mà còn là cách tinh tế để cặp đôi khẳng định tình cảm trước những đồn đoán của dư luận.

Ai mà ngờ được rapper chuyên viết nhạc tình lại có lúc hỏi đối phương đã ăn cơm chưa như một ông chú thực thụ nhỉ?