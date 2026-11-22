Giải trí

Vào ngày 19.11, phim điện ảnh Trại giam hạnh phúc đã dẫn đầu doanh thu phòng vé khi thu về hơn 5,5 tỉ đồng tính đến 17 giờ. Với 3.835 suất chiếu, tác phẩm đã bán ra hơn 71.000 vé, chính thức nâng tổng doanh thu lên mốc 16,7 tỉ đồng. Đây là tín hiệu cực kỳ tích cực cho dự án trước khi bước vào ngày khởi chiếu chính thức là 20.11.

Chuyện về những con người trong ngục tù

Bộ phim xoay quanh câu chuyện của thầy giáo Phúc do Tuấn Trần đóng, một người phải vào tù vì bản án sát hại người trong trạng thái tâm lý kích động. Tại đây, anh được phân vào buồng giam số 9, nơi tập trung những tù nhân "máu mặt" như Chính (Tiến Luật), Thuận (La Thành), Điền (Hoàng Phi), Minh Hữu (Gi A Nguyễn) và Bách Khoa (Khuyến Dương). Cuộc sống trong ngục tù của Phúc vốn đã nhiều khó khăn, nay lại càng trở nên nguy hiểm hơn khi anh lọt vào tầm ngắm của Long Đầu Bò do Lương Thế Thành thủ vai.

Đạo diễn Trung Lùn chia sẻ rằng dù phim khai thác đề tài lạ nhưng lại chạm đúng vào những thắc mắc của khán giả. Thay vì xoáy sâu vào sự khắc nghiệt của cuộc sống trong tù, ê kíp quyết định tập trung vào yếu tố con người.

Khi nói về đứa con tinh thần của mình, Trung Lùn hy vọng mỗi khán giả sẽ có một góc nhìn riêng. Nam đạo diễn cho biết mình đã cố gắng kể những điều tích cực nhất.

Màn lột xác gây sốc của Lương Thế Thành

Với Trại giam hạnh phúc, Lương Thế Thành gây bất ngờ khi đảm nhận một vai phản diện. Nam diễn viên thừa nhận trước đó chưa có đạo diễn nào dám giao cho anh một nhân vật gai góc như Long Đầu Bò. Đây là một vai diễn không chỉ đòi hỏi sự thay đổi về ngoại hình mà còn cần chiều sâu về tâm lý. Lương Thế Thành gửi lời cảm ơn đến đạo diễn Trung Lùn vì đã là người đầu tiên "khai sáng" và cho anh biết mình có thể làm được, giúp anh tự tin hơn với những vai diễn gai góc trong tương lai.

Để nhập vai hoàn toàn, Lương Thế Thành đã chấp nhận những đánh đổi đáng kể. Nam diễn viên chia sẻ anh bị dị ứng, chân bị ngứa và để lại sẹo do vẽ henna. Khi giữ tạo hình nhân vật về nhà, ba mẹ và vợ con anh đều không đón nhận.

Cạnh tranh gay gắt tại phòng vé

Trong ngày 19.11, đứng sau Trại giam hạnh phúc là phim Ngày con còn mẹ với sự tham gia của Hồng Đào và Phương Anh, thu về 1,1 tỉ đồng. Dù vướng một số tranh luận về kịch bản, tác phẩm của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng hiện đã chạm mốc 50 tỉ đồng.

Ba vị trí còn lại trong top 5 doanh thu lần lượt là Godzilla Trừ Không, Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại và Chị chị em em 3. Đáng chú ý, bộ phim có Lan Ngọc và Chi Pu tham gia là Chị chị em em 3 hiện đã thu hơn 115 tỉ đồng.