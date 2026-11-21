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Vào tối 21 và 22/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, chương trình "Ký ức Hà Nội" quy tụ bốn giọng ca nữ là NSND Thanh Lam, Mỹ Linh, Hà Trần và Ngọc Anh. Theo giới thiệu của đơn vị tổ chức, đây là lần đầu tiên bốn nghệ sĩ này cùng hội tụ trong một đêm nhạc dành riêng cho Thủ đô.

NSND Thanh Lam là một ca sĩ Việt Nam. Việc bốn nghệ sĩ thuộc những thế hệ và hành trình nghệ thuật khác nhau cùng xuất hiện tạo nên cơ hội để những màu sắc giọng hát riêng biệt gặp gỡ trên cùng một chủ đề.

Bốn cá tính, một tình yêu Hà Nội

Điểm nhấn của chương trình nằm ở sự góp mặt của bốn giọng ca có vị trí riêng trong đời sống âm nhạc Việt Nam, mỗi người mang một màu sắc đặc trưng. NSND Thanh Lam gây ấn tượng với lối hát giàu nội lực, cảm xúc cùng khả năng xử lý ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân. Trong khi đó, Mỹ Linh lại thế mạnh về kỹ thuật thanh nhạc, sự linh hoạt trong cách thể hiện cùng những bản tình ca gắn bó với nhiều thế hệ khán giả.

Hà Trần tạo dấu ấn bằng tư duy âm nhạc hiện đại và cách tiếp cận tác phẩm giàu sự tìm tòi. Còn Ngọc Anh lại mang đến sự gần gũi của một giọng ca có sự gắn bó đặc biệt với Hà Nội, thể hiện rõ từ chất giọng cho đến những ca khúc chị từng trình bày. Chính sự khác biệt này, nếu được khai thác hợp lý trong khâu dàn dựng và phối khí, sẽ giúp những ca khúc quen thuộc có thêm cách tiếp cận mới mà không làm mất đi tinh thần vốn có.

Những giai điệu khơi gợi hoài niệm

"Ký ức Hà Nội" lựa chọn những sáng tác về Thủ đô làm nội dung chủ đạo, hướng đến một không gian âm nhạc giàu tính hoài niệm. Hà Nội trong âm nhạc không chỉ hiện lên qua những địa danh quen thuộc, mà còn được nhận diện bằng những mùa hoa, góc phố, nếp sinh hoạt và những câu chuyện riêng của mỗi thế hệ. Có những ca khúc gắn với một con đường, một hồ nước hay một mùa trong năm; cũng có những giai điệu đã trở thành ký ức chung của nhiều người mỗi khi nhớ về thành phố.

Trong danh sách ca khúc được giới thiệu, "Nhớ mùa thu Hà Nội" và "Em ơi Hà Nội phố" là hai tác phẩm tiêu biểu. Đây là những sáng tác đã có chỗ đứng, gợi lên những lát cắt khác nhau: một bên là vẻ đẹp mùa thu, một bên là không gian phố phường cùng nỗi niềm của người xa thành phố. Qua nhiều lần được trình diễn, những bài hát này không còn chỉ thuộc về tác giả hay người hát mà đã trở thành một phần ký ức âm nhạc của công chúng.

Ngoài ra, chương trình còn đưa vào nhiều ca khúc gắn với Hà Nội như "Hoa sữa", "Đêm Hồ Gươm", "Hà Nội đêm trở gió", "Hà Nội và tôi", "Hương ngọc lan", "Chiều Phủ Tây Hồ", "Romance 2" và "Khúc mùa Thu". Đây là những tác phẩm đa dạng sắc thái, từ tình ca đô thị đến những khúc hát về mùa, cảnh sắc và tâm trạng con người.

Thách thức từ sự quen thuộc

Vì các sáng tác về Thủ đô đã được công chúng biết đến qua nhiều thế hệ, thách thức của chương trình không nằm ở việc tập hợp thật nhiều bài hát quen thuộc mà ở cách xây dựng một mạch âm nhạc có chủ đích. Sức hấp dẫn của "Ký ức Hà Nội" phụ thuộc vào cách mỗi giọng ca tiếp cận tác phẩm, khả năng tạo kết nối giữa các tiết mục và cách sắp xếp các ca khúc để hình thành một câu chuyện âm nhạc thống nhất.

Do Thăng Long Show sản xuất, chương trình diễn ra vào những ngày cuối tháng 11, thời điểm thời tiết chuyển lạnh, khi nhiều người thường tìm về những giai điệu gắn với mùa Đông và những con phố cũ. Tuy nhiên, giá trị của đêm nhạc không chỉ nằm ở không khí mùa vụ mà còn ở khả năng khơi gợi mối liên hệ giữa âm nhạc với ký ức cá nhân, cho thấy sức sống của các sáng tác về thành phố qua sự tiếp nhận của các thế hệ nghệ sĩ và khán giả.

Hội ngộ tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, bốn nữ nghệ sĩ mang đến một chủ đề có sức gợi rộng: Hà Nội của những bản tình ca, của những mùa đã qua và của những ký ức vẫn hiện diện trong đời sống hôm nay. Khán giả sẽ được gặp lại những ca khúc thân thuộc qua bốn cách hát và bốn cá tính nghệ thuật khác biệt.

Nghe bốn "diva" cùng hát về Hà Nội thì đúng là không còn gì để chê, nhưng không biết ai mới là người 'cướp' spotlight nhất đây?