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Chuyện lạ đời là một bài hát đậm chất dân ca miền Tây Nam Bộ lại có thể khiến giới trẻ Mỹ 'phát cuồng'. Tháng 8/2021, chuyên trang âm nhạc danh tiếng Pitchfork của Mỹ đã đăng bài phân tích về một trào lưu kỳ lạ: âm nhạc về vùng quê Việt Nam đang chiếm sóng TikTok. Cụ thể, ca khúc Dưới Quê Vui Hơn do nhạc sĩ Khánh Đơn sáng tác và ca sĩ Lương Khánh Vy thể hiện đã trở thành 'vũ khí' cho hàng trăm nghìn video sáng tạo.

Để dễ hình dung về độ hot, Pitchfork thống kê thời điểm đó có hơn 150.000 video sử dụng bản nhạc gốc và khoảng 61.000 video dùng phiên bản rap remix. Giai điệu vui tươi cùng câu mở đầu "Em là con gái miền Tây" đã biến bài hát thành chất liệu lý tưởng để các bạn trẻ quay clip nhép lời, thay đổi biểu cảm và lên đồ. Sự lan tỏa này bắt đầu từ cộng đồng thanh thiếu niên Mỹ gốc Việt, tiêu biểu là thợ làm nail My Ha Luong với video 11 giây đạt 9,2 triệu lượt xem, hay nghệ sĩ drag Plastique Tiara. Sau đó, sức hút này vượt ra khỏi biên giới cộng đồng người Việt, khiến cả những người không biết tiếng Việt cũng nhảy theo.

Vậy công thức nào khiến một bài dân ca lại 'catchy' với tai người Mỹ? Theo nhà nghiên cứu Jason Gibbs, bí kíp nằm ở cách Lương Khánh Vy hát bằng phương ngữ miền Nam, kết hợp với những yếu tố gợi nhớ cải lương, âm thanh điện tử mô phỏng nhạc cụ truyền thống trên nền nhịp điệu hiện đại. Sự pha trộn này tạo ra cảm giác vừa quen vừa lạ. Trong khi đó, nghệ sĩ Van Tran Nguyen nhận định bài hát tạo ra sự giao thoa giữa chất liệu pop đương đại và những âm thanh gợi nhớ quê hương mà nhiều người Mỹ gốc Việt lớn lên cùng, đánh thức cảm giác hoài niệm. Thậm chí, một người Mỹ gốc Việt tên Daniel còn tâm lý đăng bản dịch tiếng Anh lên YouTube để mọi người cùng hiểu nội dung.

Nhìn rộng hơn, hiện tượng này cho thấy khán giả quốc tế đang mở rộng gu thưởng thức văn hóa châu Á. Không còn chỉ xoay quanh K-pop hay anime, âm nhạc từ những quốc gia Đông Nam Á như Việt Nam giờ đây cũng có cửa 'viral' nhờ mạng xã hội.

Đằng sau cơn sốt này là một câu chuyện khá bất ngờ về tác giả và ca sĩ. Nhạc sĩ Khánh Đơn sáng tác bài này từ năm 2017. Hồi đó, khi Lương Khánh Vy tìm đến nhờ viết bài, anh nhận thấy chất giọng của cô hợp với dân ca nên đã khuyên chuyển hướng. Cảm hứng bài hát đến từ một chuyến đi thực tế về quê Lương Khánh Vy chơi, nơi anh ấn tượng trước sự nồng hậu, gần gũi của người dân. Bài hát cứ thế ra đời, kể về nỗi nhớ quê của một cô gái mới lên Sài Gòn, đối lập giữa sự nhộn nhịp thành thị và sự bình yên của đồng ruộng.

Nhưng cú 'twist' là khi bài hát nổi tiếng toàn cầu thì chính chủ lại... biến mất. Lương Khánh Vy (tên thật là Lương Thị Minh Phúc, sinh năm 1983 tại Bình Thuận) đã ly hôn, bỏ hát và ra nước ngoài sinh sống. Nhạc sĩ Khánh Đơn tiết lộ anh đã mất liên lạc với cô khoảng bốn năm. Trong khi đó, nam nhạc sĩ lại nhận được 'lộc' bất ngờ. Việc ca khúc gây sốt khiến một số đơn vị liên hệ ký hợp đồng khai thác trên mạng xã hội, mang lại khoản tiền tác quyền giúp anh trang trải cuộc sống trong giai đoạn dịch COVID-19.

Đúng là định mệnh, một bài hát từng lặng lẽ trôi qua bao năm bỗng dưng 'sống lại' rực rỡ ở bên kia Thái Bình Dương, vừa mang lại danh tiếng vừa đem về tiền bạc cho người viết. Chắc là cô Khánh Vy mà biết chuyện này cũng sẽ ngạc nhiên lắm nhỉ?