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Ngày 20/11, Nhà hát Kịch Công an nhân dân đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định tuyển dụng cán bộ. Tại buổi lễ này, diễn viên Bảo Thanh là một trong bốn người vinh dự được phong cấp bậc hàm Trung úy chuyên môn kỹ thuật An ninh nhân dân.

Xác nhận với phóng viên, Bảo Thanh cho biết mình đã chính thức vào biên chế. Nữ diễn viên không giấu nổi niềm hạnh phúc và tự hào khi cuối cùng cũng trở thành sĩ quan sau nhiều năm cố gắng phấn đấu.

Hành trình 5 năm kiên trì

Chia sẻ trên trang cá nhân, Bảo Thanh đăng tải hình ảnh từ buổi lễ và trải lòng về quãng thời gian năm năm nỗ lực. Trước những thắc mắc về việc tại sao lại nghỉ đóng phim lâu đến vậy, cô khẳng định rằng dù là 5 năm, 10 năm hay 20 năm thì chỉ cần mình cố gắng, không bao giờ là quá muộn.

Theo Bảo Thanh, có những hành trình rất dài và có những điều tưởng chừng như ở ngay trước mắt nhưng lại đòi hỏi sự chờ đợi, hy vọng và kiên nhẫn. Khi mọi thứ có một cái kết đẹp, cô cảm thấy vui, hạnh phúc, nhẹ nhõm và biết ơn, xen lẫn một chút bâng khuâng khi nhớ về những ngày đã qua. Cô tin rằng mỗi chặng đường đều có lý do riêng và những cánh cửa mở ra không chỉ nhờ may mắn mà là kết quả của lòng kiên trì cùng niềm tin không đánh mất suốt năm năm qua.

Tạm rời xa màn ảnh vì gia đình và sân khấu

Bảo Thanh, tên thật là Vũ Thị Phương Thanh, sinh năm 1990, từng theo học tại Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và bắt đầu đóng phim từ năm 8 tuổi trong bộ phim Vào Nam ra Bắc. Gương mặt này từng làm mưa làm gió trên truyền hình với những vai diễn trong Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử hay Về nhà đi con.

Tuy nhiên, vào năm 2020, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Bảo Thanh quyết định tạm dừng đóng phim để sinh con thứ hai. Kể từ đó, cô vắng bóng trên màn ảnh. Trong năm năm qua, cô chuyển hướng đầu quân cho Nhà hát Kịch Công an nhân dân và thường xuyên xuất hiện trên sân khấu của nhà hát này.

Khi được hỏi về việc trở lại phim ảnh, Bảo Thanh cho biết sáu năm qua cô dành nhiều tâm sức cho sân khấu để thử sức với những dạng vai khác và đi sâu hơn vào thế giới nội tâm nhân vật, điều này giúp cô trưởng thành hơn trong nghề. Quan trọng hơn, khoảng thời gian này cho phép cô gần gũi với gia đình, chứng kiến các con khôn lớn và ở bên con trong những dịp thiêng liêng — điều mà cô cho rằng không có gì ngoài kia có thể đánh đổi được.

Chờ đợi một "cái duyên" phù hợp để comeback

Điểm qua những thành tích ở mảng sân khấu, Bảo Thanh khẳng định mình không hề khép lại cánh cửa với phim ảnh. Cô vẫn luôn yêu phim ảnh và biết ơn những vai diễn đã kết nối mình với khán giả, đồng thời trân trọng những ký ức về trường quay và đồng nghiệp.

Tuy nhiên, nữ diễn viên nhấn mạnh rằng mỗi giai đoạn cuộc sống đều có những ưu tiên khác nhau. Cô không muốn trở lại màn ảnh chỉ vì lý do đã vắng bóng quá lâu. Thay vào đó, Bảo Thanh mong chờ một vai diễn đủ sức hấp dẫn, có chiều sâu và mang lại thử thách thực sự để có lý do thuyết phục cả bản thân lẫn khán giả. Cô tin rằng sau thời gian tích lũy ở sân khấu, mình sẽ có cách tiếp cận nhân vật khác và hiện tại vẫn đang chờ một cái duyên phù hợp.