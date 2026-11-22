Giải trí

Chiều 21/11, Ninh Dương Lan Ngọc đã tổ chức buổi fanmeeting đầu tiên trong sự nghiệp. Đây là cột mốc đặc biệt đánh dấu hành trình gần 20 năm hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên, là dịp để cô gặp gỡ, giao lưu cùng những người hâm mộ đã đồng hành suốt chặng đường dài, cũng như hội ngộ cùng nhiều bạn bè và đồng nghiệp thân thiết trong showbiz.

Buổi fanmeeting không chỉ đơn thuần là một cuộc gặp gỡ mà còn mang ý nghĩa sâu sắc, khi Lan Ngọc dành thời gian nhìn lại hành trình làm nghề và trực tiếp gửi lời cảm ơn đến những người luôn dành tình cảm cho mình.

Màn hóa thân quyến rũ với BAD Challenge

Điểm nhấn khiến khán giả bất ngờ nhất chính là khi Lan Ngọc mang BAD Challenge – trào lưu từng được hưởng ứng rộng rãi trên TikTok trong năm nay – lên sân khấu. Thay vì vẻ ngại ngùng hay giữ kẽ, nữ diễn viên tự tin nhún nhảy uyển chuyển trên nền nhạc, đặc biệt là những động tác giật ngực dứt khoát và đầy quyến rũ. Thần thái và ánh mắt tự tin của cô đã biến màn trình diễn trở nên hút mắt hơn bao giờ hết.

Việc Lan Ngọc rũ bỏ hình ảnh hài hước, lầy lội thường ngày để khoác lên mình phong thái nóng bỏng đã tạo nên một sự đối lập thú vị. Chính sự chuyển đổi này khiến người xem vô cùng phấn khích, tạo nên bầu không khí náo nhiệt với những tiếng hú hét và cổ vũ không ngớt từ phía dưới sân khấu.

Sức hút từ bản hit của ATEEZ

Ca khúc BAD là bài hát chủ đề nằm trong mini album thứ 14 mang tên GOLDEN HOUR : Part.5 của nhóm ATEEZ, phát hành ngày 26/6/2026. Bài hát gây ấn tượng bởi màu sắc Brazilian funk với beat điện tử dồn dập, bass mạnh và giai điệu bắt tai. Đặc biệt, vũ đạo với những động tác nhấn nhá táo bạo đã giúp ca khúc tạo nên sức hút riêng, nhanh chóng được nhiều nghệ sĩ và người nổi tiếng hưởng ứng thực hiện challenge trên TikTok trong mùa hè năm nay. Đến nay, MV của bài hát cũng đã đạt 117 triệu lượt xem trên YouTube.

Nền tảng vũ đạo vững chắc của 'quán quân'

Thực tế, việc Lan Ngọc làm chủ được những động tác khó trong BAD Challenge không gây quá nhiều bất ngờ nếu nhìn vào kinh nghiệm của cô. Năm 2015, cô từng giành ngôi Quán quân Bước Nhảy Hoàn Vũ, nơi cô phải trải qua quá trình tập luyện dancesport khắt khe về kỹ thuật, thể lực cũng như khả năng kiểm soát cơ thể. Đây chính là sân chơi giúp cô bộc lộ khía cạnh khác biệt so với vai trò diễn viên.

Đến với Chị Đẹp Đạp Gió, Lan Ngọc tiếp tục chứng minh năng lực trình diễn thông qua việc làm chủ biểu cảm, giữ nhịp và phối hợp ăn ý cùng các thành viên trong những tiết mục vũ đạo đòi hỏi sự đồng đều. Dù giọng hát không phải thế mạnh nhất, nhưng cô đã bù đắp bằng năng lượng, sự duyên dáng và khả năng làm chủ sân khấu để tạo nên màu sắc riêng.

Ngoài ra, việc hoạt động trong nhóm nhạc LUNAS cũng giúp nữ diễn viên có thêm cơ hội tập luyện các tiết mục được đầu tư vũ đạo bài bản. Tất cả những trải nghiệm này đã giúp Lan Ngọc nhanh chóng bắt nhịp và thực hiện Bad Challenge một cách dứt khoát, vừa thể hiện được khả năng vũ đạo, vừa phát huy tính cách phóng khoáng, hết mình đặc trưng.