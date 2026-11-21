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Ngày 19/11, Hoa hậu Jennifer Phạm và ca sĩ Quang Dũng vừa khiến công chúng chú ý khi công khai tặng hoa và ôm nhau thân thiết tại một sự kiện ở Mỹ. Trong khi Jennifer Phạm xuất hiện với vai trò Trưởng ban giám khảo, thì Quang Dũng là một trong những nghệ sĩ biểu diễn. Sau khi nam ca sĩ thể hiện hai ca khúc Vì anh thương em và Người tình trăm năm, Jennifer Phạm đã lấy một bông hoa trên bàn, bước lên sân khấu trao tặng và dành cho chồng cũ một cái ôm thân tình trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả có mặt. Chương trình có khoảng 500 khách mời, cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ như Đan Trường và Thanh Thảo.

Mối quan hệ bạn bè sau 17 năm chia tay

Cái ôm này không phải là lần đầu hai người khiến khán giả bất ngờ về sự hòa hợp. Trước đó, vào tháng 6/2026, Jennifer Phạm và Quang Dũng từng cùng xuất hiện tại lễ tốt nghiệp trung học của con trai Bảo Nam tại Mỹ. Chính cô là người chủ động thông báo lịch trình để chồng cũ có thể sắp xếp công việc tham dự ngày đặc biệt của con.

Jennifer Phạm chia sẻ: "Tôi thông báo lịch tốt nghiệp của Bảo Nam để anh Dũng cũng có mặt trong dịp đặc biệt của con trai". Cô cho biết hiện tại hai người giữ mối quan hệ bạn bè để cùng nhau nuôi dạy con trai. Dù cuộc hôn nhân kết thúc từ năm 2009, nhưng sau 17 năm, cả hai cho thấy họ vẫn duy trì sự tôn trọng và thái độ thân thiện dành cho nhau dù đã có những ngã rẽ riêng trong cuộc sống.

Cuộc sống riêng và hành trình làm mẹ

Sau khi chia tay Quang Dũng, Jennifer Phạm tiếp tục hoạt động nghệ thuật và chăm sóc con trai. Đến cuối năm 2012, cô tái hôn với doanh nhân Nguyễn Đức Hải và lần lượt đón thêm ba người con, gồm hai gái và một trai. Như vậy, người đẹp đã trải qua tổng cộng bốn lần sinh nở.

Đáng nói là lần sinh con gái út vào tháng 1/2020 tại một bệnh viện ở Hà Nội, Jennifer Phạm đã quay trở lại với công việc chỉ chưa đầy một tháng sau đó. Thời điểm ấy, cô nhận được sự hỗ trợ từ gia đình chồng trong việc chăm sóc em bé để có thể di chuyển liên tục giữa Hà Nội và TP.HCM cho các hoạt động nghệ thuật.

Duy trì phong độ ở tuổi 41

Hiện tại, ở tuổi 41, Jennifer Phạm vẫn hoạt động đa năng trong vai trò MC, giám khảo các cuộc thi sắc đẹp và làm kinh doanh. Để giữ gìn vóc dáng và sức khỏe, cô duy trì thói quen tập gym, yoga, chơi golf và pickleball.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 6/2026, cô khẳng định dù lịch trình bận rộn nhưng gia đình luôn là ưu tiên hàng đầu. Cô luôn cố gắng cân bằng thời gian để chăm sóc chồng, các con cũng như theo đuổi những sở thích cá nhân.

Từ những ngày đầu sự nghiệp

Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc tại Việt Nam, Jennifer Phạm (tên thật là Phạm Vũ Phượng Hoàng) từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu tại Mỹ và tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp cho cộng đồng người Việt. Cô từng đạt danh hiệu Miss Vietnamese American Top Model, Á hậu Hoa hậu Việt Nam tại Mỹ năm 2005 và Hoa hậu Việt Nam miền Nam California năm 2006.

Bước ngoặt lớn nhất là vào tháng 4/2006 khi cô đăng quang Hoa hậu châu Á tại Mỹ (Miss Asia USA). Sau đó, cô về Việt Nam phát triển sự nghiệp thông qua đóng phim và làm MC. Năm 2007, cô kết hôn với Quang Dũng sau khi cả hai bén duyên qua bộ phim Những chiếc lá thời gian và đón con trai Bảo Nam vào năm 2008 trước khi ly hôn vào năm 2009.