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Từ nữ diễn viên Thái Lan Mai Davika, Kim Yoo Jung đến ca sĩ Soobin Hoàng Sơn, Amanoi liên tục xuất hiện trong những chuyến nghỉ dưỡng được các nghệ sĩ chia sẻ. Điểm đến bên vịnh Vĩnh Hy này không chỉ gây chú ý bởi cảnh quan và kiến trúc mà còn mang đến kiểu nghỉ dưỡng đề cao sự riêng tư và trải nghiệm cá nhân.

Tháng 9/2026, nữ diễn viên Mai Davika cùng ông xã Ter Chantavit đã chọn Amanoi cho kỳ nghỉ tại Việt Nam. Những hình ảnh cô chia sẻ trên trang cá nhân, từ góc hồ sen, căn phòng có hồ bơi riêng mang kiến trúc Á Đông đến chuyến du ngoạn trên biển, nhanh chóng thu hút sự chú ý. Trước đó, tháng 7/2026, ca sĩ Soobin Hoàng Sơn cũng chia sẻ những khoảnh khắc nghỉ dưỡng tại đây với khung cảnh hồ bơi, núi rừng và biển xanh.

Sức hút của nơi này còn lan tỏa đến nhiều tên tuổi khác. Năm 2025, nữ diễn viên Hàn Quốc Kim Yoo Jung từng có kỳ nghỉ tại đây. Vợ chồng Midu và Minh Đạt cũng chọn khu nghỉ dưỡng này cho tuần trăng mật năm 2024. Ngoài ra, những gương mặt như Hồ Ngọc Hà, Tăng Thanh Hà và Minh Hằng cũng từng chia sẻ hình ảnh tại Amanoi. Chính những lựa chọn này đã biến Amanoi thành một cái tên đáng chú ý trên bản đồ nghỉ dưỡng của giới nghệ sĩ, nơi sự hấp dẫn nằm ở sự kết hợp giữa không gian lưu trú riêng tư và trải nghiệm khám phá thiên nhiên.

Kiến trúc và cảnh quan tạo nên dấu ấn riêng

Nằm trong Vườn quốc gia Núi Chúa, thuộc Khu dự trữ sinh quyển thế giới được UNESCO công nhận, Amanoi sở hữu địa thế núi rừng hướng ra vịnh Vĩnh Hy. Bao quanh khu nghỉ dưỡng là những dãy núi đá, thảm thực vật xanh và vùng biển giàu hệ sinh thái. Các khu lưu trú được bố trí theo địa hình tự nhiên, mở ra tầm nhìn hướng biển và núi rừng, tạo cảm giác tách biệt hoàn toàn với những khu nghỉ dưỡng ven biển thông thường.

Được thiết kế bởi kiến trúc sư Jean-Michel Gathy và đội ngũ Denniston, Amanoi mang ngôn ngữ kiến trúc đương đại kết hợp cảm hứng từ kiến trúc truyền thống Việt Nam. Những chi tiết như mái ngói tối màu, vật liệu gỗ, đá tự nhiên cùng các đường nét tiết chế đã tạo nên một dấu ấn riêng biệt.

Tại khu vực trung tâm, Central Pavilion là nơi tập trung nhà hàng, quầy bar và thư viện, đồng thời mở ra tầm nhìn hướng vịnh Vĩnh Hy. Các Pavilion và biệt thự được bố trí riêng biệt theo địa hình, trong đó nhiều căn sở hữu hồ bơi riêng và sân hiên hướng biển hoặc núi rừng. Cách tổ chức không gian này khiến thiên nhiên trở thành một phần trong trải nghiệm lưu trú thay vì chỉ là cảnh quan bên ngoài, cho phép du khách tận hưởng kỳ nghỉ theo nhịp độ riêng, từ việc ngắm biển tại biệt thự đến thư giãn bên hồ bơi mà không cần rời khỏi khuôn viên.

Hành trình khám phá Vĩnh Hy

Không chỉ dừng lại ở việc nghỉ dưỡng trong villa, Amanoi còn mở ra nhiều hoạt động gắn liền với địa hình và văn hóa đặc trưng của vùng Vĩnh Hy. Trên biển, du khách có thể lựa chọn hành trình catamaran riêng để khám phá vịnh, kết hợp bơi tại những vịnh nhỏ, chèo kayak, lặn ngắm san hô hoặc thưởng thức bữa ăn giữa không gian biển. Những trải nghiệm này đưa du khách đến gần hơn với cảnh quan thực tế của Vĩnh Hy thay vì chỉ quan sát từ xa.

Với những người yêu thích khám phá trên đất liền, các cung đường trekking trong Vườn quốc gia Núi Chúa mang đến cơ hội tiếp cận hệ sinh thái đặc trưng. Những hành trình đến Goga Peak hay các bãi biển ẩn mình giữa địa hình núi đá mở ra những góc nhìn khác về thiên nhiên khu vực.

Bên cạnh đó, văn hóa địa phương cũng là một phần của trải nghiệm. Du khách có thể tìm hiểu di sản cộng đồng người Chăm, tham quan các tháp Chăm cổ hoặc khám phá ẩm thực bản địa với những món đặc trưng như bánh căn. Sự kết hợp giữa nghỉ dưỡng, khám phá thiên nhiên và tìm hiểu văn hóa giúp hành trình tại đây không bị giới hạn trong những hoạt động quen thuộc của một kỳ nghỉ biển.

Sức hút từ định hướng thiết kế riêng biệt

Thuộc thương hiệu nghỉ dưỡng Aman, Amanoi chính thức đi vào hoạt động năm 2013 và là điểm đến đầu tiên của thương hiệu này tại Việt Nam. Theo định hướng phát triển của Aman, mỗi khu nghỉ dưỡng đều phải gắn với địa hình và bản sắc điểm đến riêng. Với Amanoi, đó là sự hòa quyện giữa cảnh quan Vĩnh Hy, kiến trúc lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam và những trải nghiệm xoay quanh thiên nhiên.

Sức hấp dẫn của nơi đây còn nằm ở khả năng đáp ứng nhiều cách tận hưởng kỳ nghỉ khác nhau. Du khách có thể dành thời gian bên gia đình trong biệt thự riêng, khám phá vịnh biển, trekking giữa núi rừng hoặc tìm hiểu văn hóa Chăm mà không cần một lịch trình cố định.

Những chuyến đi của Mai Davika, Kim Yoo Jung hay Soobin Hoàng Sơn đã góp phần đưa hình ảnh Amanoi đến gần hơn với công chúng. Tuy nhiên, vượt ra ngoài sức lan tỏa từ những cái tên nổi tiếng, dấu ấn thực sự của khu nghỉ dưỡng nằm ở cách kết hợp thiên nhiên, kiến trúc và trải nghiệm cá nhân thành một hành trình nghỉ dưỡng riêng biệt. Chốt lại là, cứ nhìn dàn sao 'đổ bộ' thế này thì đúng là không cần quảng cáo nhiều, cứ nhìn ảnh là muốn xách vali đi ngay!