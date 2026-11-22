Giải trí

Tính đến 10h00 ngày 11/11, bộ phim Bò Sữa Bay thu về hơn 287 triệu đồng trong ngày, bán ra 2.703 vé với 1.073 suất chiếu. Sau những ngày đầu công chiếu, tổng doanh thu của phim đạt khoảng 14,1 tỷ đồng, xếp vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng doanh thu ngày.

Con số này cho thấy phim vẫn chưa tạo được sức bật đủ lớn để vươn lên nhóm dẫn đầu. Trong bối cảnh nhiều tác phẩm cùng thời điểm cạnh tranh suất chiếu và sự quan tâm của khán giả, bộ phim vẫn cần thêm thời gian để cải thiện doanh thu.

Chuyện tình “đau lòng” của Mai và Trâu

Không chỉ dừng lại ở hành trình tìm kiếm công thức đặc biệt tại một nông trại bò sữa, phim còn xoáy sâu vào những mối quan hệ tình cảm đầy rắc rối của dàn nhân vật trẻ. Đáng chú ý nhất là tuyến tình cảm giữa Mai (Tiểu Vy) và Trâu (Nguyễn Hùng).

Trong phim, Trâu là một chàng trai có hoàn cảnh khó khăn, luôn khao khát tìm cách thay đổi cuộc sống gia đình. Vì muốn thoát nghèo, Trâu tiếp cận San (Ngọc Xuân) - con gái chủ trang trại - với mục đích chiếm lấy công thức đặc biệt. Thế nhưng, trong quá trình tiếp xúc, anh lại dần nảy sinh tình cảm thật lòng với San, khiến kế hoạch ban đầu bị đảo lộn.

Trong khi đó, Mai là một nhân viên tại trang trại, dành trọn tình cảm cho Trâu nhưng lại nhận về kết cục không như mong muốn. Dù Mai có những rung động chân thành, nhưng trái tim Trâu lúc này lại chỉ hướng về San. Sự lệch pha trong tình cảm của ba nhân vật này đã tạo nên một vòng xoáy khúc mắc, khiến câu chuyện trở nên kịch tính hơn.

Những trải nghiệm mới của dàn cast

Điểm cộng của phim là sự góp mặt của dàn diễn viên trẻ như Tiểu Vy, Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân và Võ Điền Gia Huy. Với Tiểu Vy, vai Mai là một trải nghiệm diễn xuất đáng chú ý trong hành trình lấn sân sang điện ảnh sau khi được biết đến rộng rãi với danh hiệu Hoa hậu Việt Nam 2018.

Còn với Nguyễn Hùng, vốn là một ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng với ca khúc "Còn Gì Đẹp Hơn", Bò Sữa Bay chính là lần đầu tiên anh đảm nhận vai chính trong một bộ phim điện ảnh. Dù không phải cặp đôi trung tâm, nhưng phân đoạn giữa Mai và Trâu vẫn mang lại sự gần gũi, thể hiện nét tính cách hồn nhiên, giàu tình cảm của nhân vật Mai trước khi cô phải đối mặt với thực tế phũ phàng là người mình thương không hề đáp lại.

Sự kết hợp giữa hài đen và giả tưởng

Về tổng thể, Bò Sữa Bay chọn lối đi khá lạ khi kết hợp hài đen, tình cảm và yếu tố giả tưởng, lấy bối cảnh tại một nông trại bò sữa ở Mộc Châu. Dù có ý tưởng riêng và sở hữu nhiều gương mặt thu hút, phim vẫn chưa đạt được bước tiến nổi bật về doanh thu sau thời gian đầu ra rạp.

Hiện tại, hành trình phòng vé của tác phẩm vẫn đang tiếp diễn. Câu chuyện tình cảm dang dở của Mai và Trâu là một trong những điểm đáng chú ý của bộ phim.

Anh em thấy sao, liệu một chút "drama" tình yêu đơn phương có đủ cứu vãn doanh thu cho phim không nhỉ?