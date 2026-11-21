Giải trí

Ca sĩ Đông Hùng chia sẻ cảm giác rất vui và vinh dự khi được mời góp mặt trong chương trình nghệ thuật Muôn sắc Việt Nam. Với anh, việc được đóng góp tiếng hát vào một không gian nghệ thuật giàu ý nghĩa và đặc biệt như vậy là một niềm tự hào mà anh vô cùng trân trọng.

Đông Hùng hy vọng rằng thông qua các tiết mục biểu diễn, anh có thể cùng các nghệ sĩ khác lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước cũng như những giá trị văn hóa của Việt Nam đến với đông đảo công chúng.

Những màn kết hợp đặc biệt

Trong chương trình này, Đông Hùng sẽ thể hiện ca khúc Đường lên phía trước. Đây là một bài hát quen thuộc mà anh luôn dành nhiều tình cảm mỗi khi có dịp cất lời trên sân khấu. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng sẽ có một màn kết hợp khá đặc biệt cùng những người anh em của mình để trình bày ca khúc Tiếng ru cội nguồn.

Để chuẩn bị cho những tiết mục này, Đông Hùng cho biết anh luôn dành thời gian nghiên cứu, tập luyện và tìm kiếm cách thể hiện phù hợp nhất cho mọi sân khấu. Riêng với một chương trình mang chủ đề văn hóa, anh đặc biệt chú trọng việc phải hiểu rõ tinh thần cũng như thông điệp mà tiết mục muốn truyền tải. Anh mong muốn khán giả khi theo dõi sẽ cảm nhận được trọn vẹn sự nghiêm túc và tình cảm mà anh gửi gắm trong phần trình diễn của mình.

Góc nhìn về sự giao thoa thế hệ

Khi đứng chung sân khấu với nhiều thế hệ nghệ sĩ, từ những người đi trước đến các bạn trẻ, Đông Hùng cảm nhận đây là một điều rất đẹp. Anh cho rằng mỗi thế hệ đều có cách cảm nhận, thể hiện và kể câu chuyện âm nhạc riêng. Nếu các nghệ sĩ đi trước sở hữu vốn sống, trải nghiệm và chiều sâu nghề nghiệp để thế hệ của Đông Hùng học hỏi, thì các nghệ sĩ trẻ lại mang đến sự năng động cùng những góc nhìn, cách tiếp cận mới mẻ.

Theo Đông Hùng, âm nhạc sẽ không có khoảng cách thế hệ nếu mọi người cùng có sự tôn trọng và tình yêu dành cho những giá trị chung.

Vai trò của nghệ sĩ trẻ trong việc giữ gìn văn hóa

Đông Hùng đánh giá cao vai trò của nghệ sĩ trẻ trong việc phát triển và lan tỏa văn hóa đất nước, đặc biệt là văn hóa truyền thống đến công chúng trong nước và quốc tế. Anh nhận định các bạn trẻ có lợi thế lớn về sự sáng tạo, khả năng tiếp cận khán giả và làm chủ các phương thức truyền thông mới.

Anh tin rằng hoàn toàn có thể làm mới cách thể hiện bằng việc đưa chất liệu dân gian, lịch sử và văn hóa vào âm nhạc đương đại, miễn là người nghệ sĩ hiểu đúng và giữ được tinh thần cốt lõi. Đông Hùng tin rằng thế hệ trẻ sẽ không chỉ tự hào mà còn chủ động tìm hiểu, sáng tạo để kể những câu chuyện Việt Nam bằng chính ngôn ngữ của mình.

Định hướng âm nhạc sắp tới

Về con đường tương lai, Đông Hùng khẳng định không muốn tự giới hạn bản thân trong một hình ảnh hay một dòng nhạc nhất định. Anh sẵn sàng thử nghiệm với những sản phẩm mang màu sắc khác nhau, từ những ca khúc giàu cảm xúc cho đến những phong cách mới lạ hơn.

Tuy nhiên, dù thử sức ở bất kỳ màu sắc nào, anh vẫn kiên định giữ lại sự chân thành trong âm nhạc. Đông Hùng mong muốn khán giả sẽ tiếp tục nhìn thấy những khía cạnh mới của mình, nhưng vẫn ghi nhận anh là một người luôn nghiêm túc với nghề.

Anh định làm mới mình nhưng vẫn muốn giữ chất riêng, liệu sự chân thành có đủ để "chinh phục" mọi thể loại nhạc không nhỉ?