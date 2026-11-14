Xuân Bắc 'F5' nhan sắc vì bị chê già, NSND Trần Ly Ly chính thức thành tiến sĩ

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Vừa bị bạn nhận xét dạo này trông già đi, NSND Xuân Bắc không buồn cũng chẳng giận mà chọn cách... đi cắt tóc cho gọn gàng. Ngày 14/11, nam nghệ sĩ đăng ảnh trước và sau khi ra tiệm làm tóc kèm một bài thơ 5 chữ đầy tính tự trào trên trang cá nhân.

Anh tự nhận tình trạng trước đó là tóc tai rũ rượi, mặt mũi bơ phờ nên quyết định thay đổi diện mạo. Thậm chí, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn còn phiên âm vui hai từ 'after' và 'before' thành “áp tơ” và “bi pho” để mời mọi người so sánh hai trạng thái của mình.

Cũng trong ngày 14/11, giới nghệ thuật có thêm một niềm vui học thuật khi NSND Trần Ly Ly thông báo vừa nhận bằng tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử sân khấu (Múa - Nghệ thuật học) tại Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Du lịch và Thể thao Việt Nam.

Nữ biên đạo múa coi đây là một dấu mốc ý nghĩa sau những ngày tháng miệt mài vượt qua nhiều thử thách để nghiên cứu chuyên sâu về múa. Chị cũng không quên gửi lời cảm ơn đến gia đình, đồng nghiệp cùng hai người hướng dẫn là GS.TS Nguyễn Thị Hiền và TS Trần Thị Minh Thu.

Ngoài ra, cùng ngày 14/11, NSND Tự Long cũng nhận bằng Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử sân khấu từ Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam với luận án về đặc điểm nghệ thuật chèo của Nhà hát Chèo Quân đội.

Đúng là khi người ta muốn học thì không gì cản được, còn khi người ta muốn đẹp thì chỉ cần một đường kéo là xong. Bạn chọn team 'học thức' hay team 'hớt tóc'?