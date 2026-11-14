14 Casper là ai mà vừa được đề cử gương mặt đẹp trai nhất thế giới?

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14 Casper vừa khiến cộng đồng mạng xôn xao khi xuất hiện trong danh sách đề cử Top 100 Gương Mặt Đẹp Trai Nhất Thế Giới 2026 của TC Candler. Việc một nghệ sĩ Việt góp mặt trong cuộc bình chọn nhan sắc thường niên này ngay lập tức tạo nên một cơn sốt, khiến nhiều người bắt đầu tìm kiếm xem anh chàng này là ai mà lại có visual 'chiến' đến vậy.

Thực ra, 14 Casper (tên thật là Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1999 tại Hà Nội) không hề xa lạ với những người yêu nhạc, dù có thể bạn chỉ biết bài hát chứ chưa biết mặt anh. Với xuất phát điểm là một sinh viên tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, anh đã chọn rẽ hướng, từ bỏ chuyên ngành để theo đuổi đam mê âm nhạc. Sự nghiệp chuyên nghiệp của anh bắt đầu từ năm 2018 với ca khúc Chạy Đâu Cho Khỏi Nắng kết hợp cùng ChamCham, sản phẩm mà anh tự tay sáng tác và hòa âm sau khoảng 2 năm tạm dừng để trau dồi kiến thức về sáng tác và sản xuất âm nhạc.

Điểm khiến dân tình nể phục nhất chính là tinh thần khởi nghiệp cực sớm. Năm 2021, khi mới 22 tuổi, 14 Casper đã hiện thực hóa ước mơ từ năm 13 tuổi bằng cách thành lập Danderléon Entertainment. Việc sở hữu công ty riêng giúp anh hoàn toàn chủ động trong mọi khâu từ sáng tác, sản xuất đến phát hành. Tuy nhiên, thay vì phô trương hình ảnh ca sĩ, anh vẫn dành phần lớn thời gian cho công việc phía sau phòng thu, khiến độ nhận diện khuôn mặt không tỷ lệ thuận với thành tích âm nhạc.

Nhắc đến 14 Casper là phải nhắc đến bản hit Bao Tiền Một Mớ Bình Yên? kết hợp cùng Bon Nghiêm ra mắt năm 2020. Ca khúc này không chỉ chạm đúng mạch cảm xúc của giới trẻ mà còn đạt hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube và từng leo lên vị trí số 1 Spotify Viral 50 Việt Nam. Cùng với bài Một Đời (hợp tác với Bon Nghiêm và buitruonglinh), hai sản phẩm này hiện cán mốc gần 170 triệu lượt xem. Anh còn có những sản phẩm khác như Có Ai Ở Đây Không?, Thu Hoài, album Số Không (2023) và album solo Tại Sao 0? ra mắt năm 2024 để thử nghiệm nhiều màu sắc mới.

Bước ngoặt lớn nhất thay đổi định vị của 14 Casper chính là năm 2026 khi anh quyết định tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Trước đó, âm nhạc của anh từng xuất hiện trong chương trình vào năm 2024, nhưng đến năm 2026, anh mới trực tiếp xuất hiện với tư cách Anh Tài. Từ một người hướng nội, ít nói, chỉ quen làm nhạc một mình, anh đã dũng cảm đứng trên sân khấu để rap và hát, điển hình là tiết mục Nàng Thơ cùng Nguyễn Văn Chung, Vương Anh Tú và Hoàng Dũng.

Dù hành trình ban đầu không suôn sẻ khi trở thành một trong hai Anh Tài đầu tiên phải dừng chân sau Công diễn 1, nhưng chính sức hút từ tiết mục Xa của Nhà Ngoại Ô và sự ủng hộ cuồng nhiệt từ khán giả đã giúp anh nhận được vé Hồi sinh trước thềm Chung kết. Trở lại trong Liên minh Kỳ Tích, 14 Casper một lần nữa chứng minh thực lực khi viết toàn bộ lời cho X-part trong tiết mục Em Tôi, kể về tình thân và những mất mát do thiên tai, bão lũ.

Sau show thực tế này, 14 Casper thừa nhận mình đã cởi mở hơn, biết cách làm việc tập thể và tự tin hơn với những điều từng cho là không thể. Anh không dừng lại ở đó mà tiếp tục ra mắt MV solo Taking A Break do chính mình sáng tác, sản xuất và thể hiện. Từ một CEO chuyên làm nhạc trong phòng thu, 14 Casper đang dần chuyển mình thành một nghệ sĩ biểu diễn thực thụ với cộng đồng fan ngày càng lớn mạnh.

Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng lần này thì visual và tài năng của 14 Casper đều 'over hợp' với danh hiệu đề cử lần này luôn!