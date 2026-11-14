Tỏ tình 14 lần mới cưới được vợ, chàng trai bật khóc nức nở trong đám cưới '9 số 0'

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Phạm Minh Phúc và Đoàn Hứa Thục Đình vừa chia sẻ câu chuyện tình yêu đầy kịch tính của mình trên chương trình Vợ chồng son. Từ một khởi đầu không mấy suôn sẻ, Minh Phúc đã chứng minh sức mạnh của sự kiên trì khi chính thức rước được cô gái mình thương về chung nhà sau một hành trình dài bị từ chối.

Từ 'cú sốc' lần đầu gặp mặt đến 14 lần tỏ tình

Cơ duyên của cặp đôi bắt đầu từ việc bố mẹ hai bên vốn là bạn chơi chung trong một nhóm. Thục Đình vốn biết bố mẹ Minh Phúc vì từng đi du lịch cùng, nhưng cô chưa từng gặp anh do Minh Phúc đi du học Mỹ từ nhỏ. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi dịch Covid bùng phát, Minh Phúc trở về Việt Nam và hai gia đình bắt đầu ngầm kết nối đôi bạn trẻ.

Tuy nhiên, buổi gặp gỡ đầu tiên lại là một 'thảm họa' đối với Minh Phúc. Trong khi anh chàng gần như 'đổ' ngay lập tức vì Thục Đình quá xinh, thì cô gái lại chẳng có chút ấn tượng nào, thậm chí còn phàn nàn rằng anh nói chuyện quá dở.

Không dừng lại ở đó, Thục Đình liên tục từ chối khi Minh Phúc xin số điện thoại và tài khoản mạng xã hội. Đỉnh điểm là khi anh mạnh dạn hỏi cô có muốn làm bạn gái mình không, Thục Đình đã đáp lại bằng một câu hỏi khiến nhiều người ngã ngửa: "Anh bị khùng hả?". Thế nhưng, thay vì bỏ cuộc, Minh Phúc vẫn kiên trì theo đuổi. Phải mất đến 14 lần tỏ tình, anh mới nhận được cái gật đầu đồng ý từ bạn gái.

Màn 'đánh úp' cầu hôn và đám cưới tiền tỷ

Thực tế, lúc mới đồng ý, Thục Đình thừa nhận lòng mình chưa thực sự rung động. Cô chấp nhận tìm hiểu vì thấy Minh Phúc hiền lành, kiên trì và đặc biệt là vì quý mến bố mẹ anh. Thế nhưng, mối quan hệ này lại tiến triển với tốc độ chóng mặt. Chỉ sau 20 ngày quen nhau, Minh Phúc đã thực hiện một màn 'đánh úp' khi hỏi cưới bạn gái ngay trong bữa ăn có sự góp mặt của hai gia đình. Điều này khiến Thục Đình sốc nặng vì mục đích ban đầu của bữa ăn chỉ là để thông báo hai người đang hẹn hò.

Hai tháng sau, Minh Phúc chính thức cầu hôn Thục Đình tại Nhật Bản. Và chỉ 10 tháng kể từ ngày đầu quen biết, cặp đôi đã tổ chức hôn lễ. Đây là dịp để Thục Đình hiện thực hóa giấc mơ trở thành công chúa với một đám cưới quy mô lớn và hoành tráng nhất có thể.

Độ chịu chi của cặp đôi khiến nhiều người trầm trồ khi chi phí cho đám cưới lên đến '9 số 0'. Thục Đình diện 5 chiếc đầm cưới khác nhau, thuê 36 thợ chụp ảnh và thực hiện 7 bộ ảnh cưới với ê-kíp gần 20 người. Buổi lễ đón khoảng 700 khách mời, trong đó khách của bố mẹ hai bên chiếm khoảng 600 người.

Những giọt nước mắt và thực tế sau hôn nhân

Trong ngày trọng đại, điều đáng nhớ nhất không phải là sự xa hoa mà là khoảnh khắc Minh Phúc bật khóc nức nở vì quá xúc động khi cuối cùng cũng cưới được người mình yêu. Thế nhưng, màn bày tỏ này lại khiến cô dâu bối rối. Thục Đình chia sẻ rằng vì chồng không giỏi ăn nói, lại vừa nói vừa khóc khiến bên quay phim không thu được tiếng và chính cô cũng không nghe rõ anh nói gì, làm cô cảm thấy thực sự 'mắc cỡ'.

Sau khi về chung nhà, cuộc sống thực tế bắt đầu lộ ra những điểm khác biệt. Thục Đình là người thích sự gọn gàng, ngăn nắp, trong khi Minh Phúc đôi khi bừa bộn, thiếu tinh tế và quá tập trung vào điện thoại. Cô hy vọng chồng dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và con cái. Ngược lại, Minh Phúc mong vợ bớt nóng tính, hạn chế lớn tiếng và không thường xuyên sai vặt chồng.

Đúng là kiểu 'lì lợm' đúng chỗ thì mới hái được quả ngọt, nhưng cưới xong rồi thì hành trình 'chiều vợ' chắc chắn còn gian nan hơn cả 14 lần tỏ tình!