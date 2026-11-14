Minh Hằng gặp khó với phông xanh khi lần đầu thử sức vai kinh dị trong Mẹ mìn

Giải trí

Minh Hằng vừa chính thức trở lại màn ảnh rộng thông qua bộ phim 18+ mang tên "Mẹ mìn". Tại buổi ra mắt phim diễn ra ở TP HCM ngày 12/11, nữ diễn viên đã chia sẻ về những khó khăn khi lần đầu đảm nhận một nhân vật kinh dị, đặc biệt là áp lực khi phải làm việc trong môi trường phông xanh dày đặc.

Minh Hằng là một ca sĩ kiêm diễn viên đa năng, từng ghi dấu ấn qua các phim truyền hình như Mộng phù du, Gọi giấc mơ về hay vai Đông Dương trong Vừa đi vừa khóc. Ở mảng điện ảnh, cô từng góp mặt trong Giải cứu thần chết, Những nụ hôn rực rỡ, Bao giờ có yêu nhau và có những dự án đạt doanh thu cao như Bẫy ngọt ngào và Chị chị em em 2.

Cuộc chiến với phông xanh và trí tưởng tượng

Điểm đặc biệt của "Mẹ mìn" là sự đầu tư mạnh về kỹ xảo với 60% cảnh phim áp dụng CGI, khiến ê-kíp phải hợp tác với tận bảy công ty chuyên môn. Chính điều này đã tạo ra thử thách lớn cho Minh Hằng khi đa số các phân đoạn quay đều diễn ra trước phông xanh. Nữ diễn viên thú nhận cô phải huy động tối đa trí tưởng tượng để nhập vai.

Trong hai ngày ghi hình đầu tiên, Minh Hằng chia sẻ bản thân cảm thấy hoang mang vì "không biết mình đang diễn cái gì". Cô đã phải trao đổi kỹ với ê-kíp để tìm ra hướng giải quyết. Theo thời gian, nữ diễn viên dần lấy lại bình tĩnh và tìm được cách tư duy phù hợp để nhập vai một cách tự nhiên nhất.

Quyết định khó khăn sau khi sinh con

Thực tế, đơn vị sản xuất đã gửi lời mời cho Minh Hằng chỉ vài tháng sau khi cô sinh con trai (bé Mỡ) vào năm 2023. Ban đầu, cô định từ chối vì đây là thể loại kinh dị, kỳ ảo mà cô chưa từng đóng trước đây. Không chỉ vậy, việc ê-kíp sử dụng CGI và VFX trong đa số phân cảnh cũng khiến cô nghi ngại về những hạn chế công nghệ có thể xảy ra.

Tuy nhiên, sau khi nhà sản xuất chỉnh sửa câu chuyện cho phù hợp hơn, Minh Hằng đã gặp gỡ ê-kíp để lắng nghe giải thích chi tiết về kỹ thuật tạo hình, từ làn da cho đến mái tóc. Chính sự chuẩn bị kỹ lưỡng này đã thuyết phục cô quyết định tham gia dự án.

Thế lực tâm linh và những bản giao kèo nguy hiểm

Trong phim, Minh Hằng vào vai phản diện - một thế lực tâm linh có quyền năng ban tặng điều ước nhưng luôn đi kèm với những hệ lụy đáng sợ. Đây là vai diễn được chú trọng nhất phim dù thời lượng xuất hiện ít hơn tuyến nhân vật chính. Những người muốn đổi đời đã bước vào giao kèo với mẹ mìn để rồi trở thành nạn nhân trong một cuộc chơi đầy cạm bẫy.

Câu chuyện xoay quanh hai nhân vật chính là Zoe (Rima Thanh Vy) và Hiếu (Khương Lê). Trong khi Zoe khao khát sự nổi tiếng thì Hiếu lại muốn trở thành tỷ phú. Dù điều ước đều thành hiện thực, nhưng cả hai liên tục phải đối mặt với hàng loạt biến cố nguy hiểm.

Đội ngũ sản xuất và lịch ra rạp

"Mẹ mìn" là phim đầu tay của đạo diễn Jack Carry On, người từng thực hiện các phim ngắn như Ảo tưởng tuổi 17 và Điên tối. Phim có sự tham gia của Rima Thanh Vy - gương mặt quen thuộc với dòng phim kinh dị, Khương Lê và Nhật Kim Anh trong vai mẹ của Hiếu.

Ban đầu, nhà sản xuất dự định phát hành phim vào ngày 23/10. Tuy nhiên, lịch chiếu đã được dời đến cuối tháng 11 để ê-kíp kịp quay bổ sung một số cảnh quan trọng nhằm vượt qua kiểm duyệt. Phim dự kiến chính thức ra rạp vào ngày 27/11 với nhãn 18+.

Diễn với phông xanh mà cứ ngỡ đang đóng phim 'vô hình', mong là thành quả cuối cùng sẽ khiến dân tình trầm trồ!