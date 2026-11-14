Nghịch lý phim Việt: Doanh thu trăm tỷ nhưng chất lượng bị chê

Giải trí

Phim điện ảnh Chị chị em em 3 vừa cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng chỉ sau 8 ngày ra rạp. Thế nhưng, con số ấn tượng này không khiến phim thoát khỏi những lời phê bình gay gắt. Nhiều ý kiến cho rằng chất lượng nghệ thuật của phim không tương xứng với thành tích thương mại, đặc biệt là về kịch bản, cách triển khai câu chuyện và chiều sâu nội dung.

Thực tế, đây không phải trường hợp cá biệt. Tính đến tháng 11/2026, đã có 10 phim Việt vượt mốc 100 tỷ đồng. Tuy nhiên, ngoại trừ Trại buôn người được đánh giá cao về kịch bản và quy mô, số còn lại đều gây tranh cãi. Đằng sau hào quang của không ít phim gia nhập câu lạc bộ trăm tỷ là những kịch bản lỏng lẻo, lối kể chuyện cũ kỹ và thiếu sự đột phá.

Khi truyền thông "gánh" cả chất lượng

Thay vì tập trung trau chuốt lời thoại hay hình ảnh, một số ê-kíp dường như đang đặt cược toàn bộ vào các chiến dịch quảng bá rầm rộ. Sức hút của các dự án này không chỉ đến từ ngôi sao mà chủ yếu nhờ tận dụng tối đa Facebook, TikTok, Threads.

Đáng chú ý là chiến lược seeding bằng cách tung hàng loạt bài viết, bình luận ca ngợi để tạo ra hội chứng FOMO (sợ bị bỏ lỡ), lôi kéo đám đông ra rạp. Hiệu ứng truyền thông hiện nay đã trở thành yếu tố quyết định thành bại, thậm chí lấn át cả giá trị nghệ thuật, khiến những bộ phim chất lượng trung bình cũng có thể biến thành hiện tượng phòng vé.

Góc nhìn từ chuyên gia

TS Đào Lê Na, chuyên gia nghiên cứu nghệ thuật điện ảnh, cho rằng doanh thu tăng trưởng phản ánh tín hiệu tích cực là khán giả Việt đã hình thành thói quen xem phim nội địa. Các nhà sản xuất cũng chuyên nghiệp hơn trong việc chọn đề tài, thời điểm phát hành và biến bộ phim thành một sự kiện văn hóa với sự đa dạng về thể loại từ hài, tình cảm đến kinh dị, lịch sử.

Tuy nhiên, bà nhấn mạnh doanh thu cao không phải là bảo chứng cho chất lượng. Trong khi doanh thu cho thấy khả năng kết nối với số đông và đáp ứng nhu cầu cảm xúc nhất thời, thì giá trị nghệ thuật lại nằm ở cấu trúc kịch bản, chiều sâu nhân vật và ngôn ngữ hình ảnh. Một bộ phim thành công về thương mại chưa chắc đã có đời sống nghệ thuật lâu dài, và ngược lại, những phim doanh thu khiêm tốn vẫn có thể sở hữu giá trị thẩm mỹ và sức sống quốc tế.

Chạy theo thị hiếu hay nắm bắt thị hiếu?

Nhà phê bình điện ảnh Nguyên Lê nhận định sự tăng trưởng doanh thu hiện nay gắn liền với khả năng chi tiêu tăng và nhu cầu giải trí đa dạng của khán giả hơn là chất lượng phim. Anh cho rằng phần lớn phim Việt vẫn dừng ở mức giải trí, hướng tới hiệu quả đánh nhanh thắng nhanh.

Việc nhiều phim dùng các chủ đề đang được bàn tán trên mạng và trong giới trẻ giúp tạo thiện cảm ban đầu nhờ sự gần gũi. Nhưng theo Nguyên Lê, đây là ranh giới mong manh giữa việc nắm bắt và chạy theo thị hiếu. Nếu chỉ tái hiện những chủ đề quen thuộc mà thiếu góc nhìn riêng, bộ phim sẽ nhanh chóng mất sức hút khi trào lưu qua đi. Mục tiêu cuối cùng là khán giả mua vé vì chất lượng bộ phim chứ không phải vì diễn viên nổi tiếng hay drama, nhưng điều này hiện vẫn chưa hoàn toàn đạt được.

Trong năm 2026, dự kiến có khoảng 80 tác phẩm đổ bộ rạp chiếu. Với việc phim Việt chiếm tới 62% thị phần doanh thu phòng vé, vượt qua nhiều bom tấn ngoại, thị trường nội địa đang cực kỳ sôi động.