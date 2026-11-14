A Tuân khoe 'Lệ ngang trời' cán mốc 5 tỉ view, ra mắt bài hát mới nói về sự giàu sang

Giải trí

Đúng thời khắc bước sang tuổi mới, A Tuân đã tổ chức buổi gặp gỡ bạn bè và chính thức giới thiệu sản phẩm âm nhạc mang tên Giàu to hay sầu lo. Với nam ca sĩ, sự kiện này không đơn thuần là một buổi tiệc kỷ niệm mà còn là dấu mốc quan trọng, khẳng định hành trình hoạt động nghệ thuật bền bỉ mà anh đã theo đuổi bấy lâu nay.

Cơn sốt 5 tỉ view và động lực từ những con số

Tại buổi lễ, A Tuân khiến mọi người bất ngờ khi chia sẻ tin vui về thành tích của ca khúc Lệ ngang trời. Bài hát này đã chạm mốc 5 tỉ lượt xem trên nền tảng TikTok. Con số khổng lồ này không chỉ là một thành công về mặt truyền thông mà còn trở thành nguồn động lực to lớn để giọng ca 8X tiếp tục đầu tư vào những sản phẩm âm nhạc mới, thể hiện sự nghiêm túc và quyết tâm theo đuổi đam mê ca hát.

Thông điệp về hạnh phúc trong 'Giàu to hay sầu lo'

Khác với Lệ ngang trời vốn tập trung khai thác những cung bậc cảm xúc trong tình yêu, ca khúc mới Giàu to hay sầu lo do chính A Tuân sáng tác lại mang đến một chiêm nghiệm hoàn toàn khác về cuộc sống. Qua bài hát, nam ca sĩ muốn gửi gắm thông điệp rằng tiền bạc hay danh vọng không phải là thước đo duy nhất để đánh giá hạnh phúc.

Theo A Tuân, điều đáng trân trọng nhất đôi khi lại chính là sự bình yên và những tình cảm chân thành bên cạnh những người thân yêu. Đây là một góc nhìn sâu sắc, hướng người nghe đến những giá trị tinh thần thay vì chạy theo những vật chất hào nhoáng bên ngoài.

Hậu trường MV và những lời đồn đoán

Để hiện thực hóa nội dung bài hát, MV Giàu to hay sầu lo có sự góp mặt của diễn viên La Thành, người đảm nhận cùng lúc ba vai trò: diễn viên, chỉ đạo diễn xuất và xây dựng kịch bản. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có sự tham gia của các gương mặt khác như Trường An, Ni Sa Ki và Tủn Cùi Bắp (Thúy Liễu).

Nhân cơ hội này, A Tuân cũng trực tiếp lên tiếng làm rõ những đồn đoán về mối quan hệ giữa anh và Ni Sa Ki, khẳng định chắc nịch rằng cả hai chỉ duy trì tình cảm anh em và đồng nghiệp. Về quá trình sản xuất, ê kíp cho biết họ đã mất khoảng một tháng để chuẩn bị và sản xuất, đặc biệt là thời gian ghi hình liên tục kéo dài tới 17 tiếng .

Kỳ vọng về sự đồng cảm hơn là áp lực thành tích

Khi nói về mong đợi cho sản phẩm mới, A Tuân thể hiện góc nhìn khá thoải mái. Anh cho rằng mỗi ca khúc đều có màu sắc và hành trình riêng, vì vậy anh không đặt nặng áp lực phải lặp lại thành công rực rỡ như Lệ ngang trời. Thay vào đó, nam ca sĩ mong muốn khán giả có thể cảm nhận được sự chân thành, gần gũi cũng như những thông điệp tích cực mà cả ê kíp đã gửi gắm vào tác phẩm.

Với A Tuân, thành công thực sự của một sản phẩm âm nhạc không chỉ nằm ở những con số thống kê mà quan trọng hơn là khả năng tạo ra sự đồng cảm và để lại dấu ấn trong lòng người nghe.

Trong sự kiện lần này, nam ca sĩ đã nhìn lại hành trình sự nghiệp bằng cách trình diễn lại loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi mình, bao gồm cả Lệ ngang trời dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các khách mời. Những màn kết hợp cùng đồng nghiệp trên sân khấu đã tạo nên một không khí vô cùng sôi động.

Hiện tại, ở tuổi 40, A Tuân không chỉ tập trung vào âm nhạc mà còn chú trọng phát triển hình ảnh cá nhân trên các nền tảng số. Anh duy trì việc sáng tạo nội dung, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và các video hài hước để tăng cường kết nối với khán giả. Giọng ca 8X hy vọng sẽ tiếp tục mang đến những sản phẩm gần gũi, tích cực và có sức lan tỏa mạnh mẽ trong tương lai.

Liệu 'Giàu to hay sầu lo' có tạo nên một cơn địa chấn view mới như đàn anh không nhỉ?