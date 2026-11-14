Chiêm ngưỡng penthouse 650m² 'đắt giá' của diva Hồng Nhung với vườn treo view sông Sài Gòn

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Diva Hồng Nhung là một trong những giọng ca nổi bật của làng nhạc Việt, người nổi tiếng với gu thẩm mỹ tinh tế và tình yêu mãnh liệt dành cho nghệ thuật. Niềm đam mê này không chỉ gói gọn trong âm nhạc mà còn được cô gửi gắm trọn vẹn vào mọi không gian sống. Những bất động sản mà Hồng Nhung từng gắn bó luôn gây ấn tượng mạnh bởi vẻ đẹp sang trọng, hiện đại và đậm chất nghệ thuật.

Năm 2024, nữ nghệ sĩ chuyển về sinh sống trong một căn penthouse hai tầng tại TP.HCM. Đây là một cơ ngơi rộng lớn với diện tích 650m², được đầu tư chỉn chu từ khâu thiết kế cho đến cách bài trí. Căn nhà đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu sinh hoạt, nghỉ ngơi và sáng tạo của Hồng Nhung với các khu vực chức năng như phòng khách, phòng ăn, phòng nhạc, khu bếp và ba phòng ngủ.

Thiên đường xanh giữa không trung

Điểm nhấn đắt giá và nổi bật nhất trong căn penthouse chính là khu vườn treo ở ban công. Với tầm nhìn khoáng đạt, bao trọn cảnh quan thành phố và hướng thẳng ra sông Sài Gòn, nơi đây được Hồng Nhung dành nhiều tâm huyết chăm chút để tạo nên một khoảng xanh tuyệt đẹp giữa tầng cao. Đây không đơn thuần là một góc trang trí mà còn là khoảng trời riêng để nữ nghệ sĩ thư giãn, tìm lại năng lượng sau những giờ làm việc bận rộn.

Để có được khu vườn xanh tốt, diva Hồng Nhung đã bỏ ra không ít thời gian, công sức và tiền bạc trong việc lựa chọn cây giống, chăm đất, tưới tắm và vun trồng tỉ mỉ. Thành quả là một không gian tràn đầy sức sống với đủ loại cây xanh, hoa tươi và cả cây ăn trái. Gần đây, nữ ca sĩ còn hào hứng chia sẻ hình ảnh cây phát tài trong vườn không chỉ trổ hoa mà đã bắt đầu kết trái, cho thấy sự khéo léo của cô trong việc làm vườn.

Cách bài trí tại ban công cũng rất tinh tế khi Hồng Nhung kết hợp hài hòa đá tự nhiên, lối đi lát gạch cùng thảm cỏ và nhiều loại cây cảnh. Sự sắp đặt này mang lại cảm giác gần gũi, thư thái ngay giữa lòng đô thị. Khu vườn này thường xuyên cho thu hoạch những sản phẩm tươi ngon như những buồng chuối với hàng chục nải hay những rổ cà chua bi đỏ mọng. Ngoài ra, cô còn trồng nhiều loại cây ăn trái theo mùa hoặc ngắn ngày như xoài, ổi, cóc, táo, đu đủ và thanh long. Những khóm hoa và tán lá đua nhau nở rộ càng làm tăng thêm giá trị cho tầm nhìn "triệu đô" của căn nhà.

Không gian sống đậm chất nghệ thuật

Sự tươi tắn của thiên nhiên không chỉ dừng lại ở ban công mà còn len lỏi vào tận bên trong penthouse. Diva Hồng Nhung thường xuyên hái hoa, cắt những nhành lá xanh từ vườn nhà để cắm bình trang trí trong phòng khách. Tận dụng khoảng không gian yên bình này, mỗi sáng thức dậy, nữ nghệ sĩ dành hơn một giờ đồng hồ để ngồi thiền và tập yoga ngay trên thảm trải tại khu vườn, thay vì phải đến những phòng tập chuyên nghiệp.

Bên cạnh khu vườn, mọi ngóc ngách trong căn nhà 650m² đều được chăm chút tỉ mỉ. Từ việc lựa chọn nội thất, sắp đặt đồ trang trí đến phối hợp màu sắc và chất liệu đều mang đậm dấu ấn nghệ thuật của nữ ca sĩ. Phòng khách gây ấn tượng bởi nhiều bức tranh nghệ thuật được trưng bày, tạo nên không gian sang trọng và giàu cá tính. Khu bếp được thiết kế rộng rãi, tiện nghi, trong khi khu vực bàn ăn ghi điểm tuyệt đối nhờ tầm nhìn hướng ra sông Sài Gòn.

Ngay cả những không gian riêng tư nhất cũng được đầu tư kỹ lưỡng. Phòng tắm được bài trí chỉn chu, mang lại cảm giác thư giãn như một spa thu nhỏ. Trong khi đó, phòng ngủ sở hữu khung cửa mở rộng, giúp đưa cảnh sắc thiên nhiên vào tận không gian nghỉ ngơi. Tất cả các khu vực dù có công năng khác nhau nhưng vẫn kết nối hài hòa, tạo nên một tổng thể sống vừa tiện nghi, vừa giàu tính thẩm mỹ.