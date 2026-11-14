Hoa hậu Mai Phương ở tuổi 41: Bỏ showbiz làm công chức, chăm con và bí quyết giữ nhan sắc

Giải trí

Phạm Thị Mai Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 2002 khi mới 17 tuổi, thời điểm đó cô vẫn còn là học sinh lớp 11 chuyên Lý tại Trường THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng. Một năm sau, cô đại diện Việt Nam tham dự Miss World tại Anh và lọt vào Top 20 chung cuộc.

Lý do 'ở ẩn' suốt 20 năm

Khi nhìn lại quãng thời gian tránh xa showbiz, Mai Phương cho biết lý do chính là vì việc học. Thời điểm đăng quang, cô vẫn đang học lớp 11-12 nên phải tiếp tục con đường đại học, ưu tiên việc học để hoàn thiện kiến thức và có được sự tự tin nhất định trước khi tham gia những điều mình mong muốn, dù lúc đó có rất nhiều lời mời gọi.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, cô sang Anh du học ngành Quản trị kinh doanh. Việc sống ở nước ngoài cùng với sự hạn chế của công nghệ thời đó khiến cô khó duy trì liên lạc với giới giải trí trong nước. Cô nhớ lại hơn 20 năm trước, mỗi lần gọi về Việt Nam phải dùng điện thoại bàn hoặc điện thoại công cộng dùng tiền xu, trong khi truyền thông chưa hiện đại như hiện nay. Bản thân Mai Phương cũng chia sẻ mình không quen biết hay có quan hệ với những người trong giới showbiz.

Cuộc sống công chức và vai trò làm mẹ

Sau khi trở về nước, Mai Phương làm việc trong ngành hải quan tại Hải Phòng. Đến năm 2008, cô kết hôn với một người làm trong ngành công an và hiện có hai con trai sinh năm 2009 và 2012.

Một ngày của nữ công chức Nhà nước này bắt đầu từ sau 5h sáng. Cô dành thời gian chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, đi làm sau 7h và về nhà lúc 11h30 để nấu bữa trưa cho con trước khi tiếp tục công việc buổi chiều. Thậm chí, có những ngày cô vẫn phải làm việc hoặc trực vào thứ Bảy. Khi không làm việc, cô thích cắm hoa, nghe nhạc, xem phim và đi chơi cùng chồng con. Mai Phương cho biết hiện tại công việc rất nhiều và cô cần nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất, nên chắc cũng không có thời gian để quay lại showbiz.

Trong việc dạy con, cô đặt đạo đức lên hàng đầu. Mai Phương quan niệm các con cần nỗ lực học tập theo khả năng nhưng không được lấy thành tích làm lý do để bỏ qua chuẩn mực ứng xử. Cô luôn nhắc nhở con rằng đạo đức là điều cơ bản và phải chuẩn mực nhất, không thể vì học giỏi mà cho phép bản thân bỏ qua điều này, điều kia.

Bí kíp giữ nhan sắc tuổi 41

Thời gian gần đây, Mai Phương thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại một số hoạt động của Hoa hậu Việt Nam ở Hải Phòng và thực hiện bộ ảnh thời trang với diện mạo trẻ trung. Cô cho biết mình luôn sẵn sàng góp sức cho các sự kiện của thành phố Hải Phòng vì gần nhà, thuận tiện đi lại.

Để duy trì vẻ ngoài trẻ trung ở tuổi 41, cô tiết lộ thói quen không trang điểm khi đi làm hằng ngày mà chỉ dùng kem chống nắng để da có thời gian nghỉ ngơi. Chế độ sinh hoạt của cô rất kỷ luật: đi ngủ sớm, tuyệt đối không ngủ sau 23h, dậy sớm và hạn chế lướt mạng xã hội quá lâu. Về ăn uống, cô cũng chọn chế độ ít tinh bột.

Ngoài ra, Mai Phương cho rằng gen di truyền đóng vai trò quan trọng khi mẹ cô dù đã 62 tuổi nhưng vẫn có vẻ ngoài trẻ trung. Hiện tại, cô cảm thấy hài lòng với cuộc sống và không hề tiếc nuối vì đã không theo đuổi con đường giải trí. Cô vẫn luôn trân trọng danh hiệu Hoa hậu Việt Nam và đánh giá cuộc thi này ngày càng có nhiều thí sinh tài năng mà vẫn giữ được bản sắc văn hóa Việt.