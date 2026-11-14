Võ Tấn Phát gây sốt với lời hứa 'chiều chuộng' người yêu tương lai

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Trên sóng truyền hình, Võ Tấn Phát gửi lời nhắn nhủ ngọt ngào tới người yêu tương lai: "Việc của em chỉ là yêu anh thôi, mọi thứ còn lại để anh lo". Nghe thôi đã thấy mùi 'chiều chuộng' tràn màn hình.

Võ Tấn Phát dần tạo dựng tên tuổi qua các game show. Anh sở hữu ba chức vô địch tại Cười xuyên Việt (2017), Cặp đôi hài hước (2018) và Én vàng Nghệ sĩ (2020). Chính vì vậy, bạn bè thường trêu anh có vía đi thi. Với Phát, việc tham gia các cuộc thi truyền hình là lựa chọn đúng đắn nhất sau khi tốt nghiệp vì lúc đó anh chưa có tiền cũng như chưa có nhiều mối quan hệ trong nghề.

Từ chạy bàn đến 'ông trùm' web drama

Nhìn vào thành công hiện tại, ít ai biết Võ Tấn Phát từng có khởi đầu khá vất vả. Sinh ra trong một gia đình thuần nông tại Vĩnh Long với mẹ buôn bán nhỏ ở chợ, năm lớp 12, anh từng phân vân giữa việc trở thành ca sĩ hay diễn viên trước khi quyết định thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM. Thời sinh viên, anh không ngại làm đủ mọi việc, từ chạy bàn ở quán cà phê để đóng học phí và trang trải sinh hoạt, cho đến việc tham gia các nhóm kịch cà phê để cọ xát và tích lũy kinh nghiệm diễn xuất.

Sau khi gây tiếng vang với các game show, Võ Tấn Phát không dừng lại mà cùng cộng sự gom góp kinh phí thực hiện web drama Gia Đình Cục Súc. Để tiết kiệm chi phí, ê-kíp thời gian đầu chỉ quay trong một ngôi nhà, hạn chế tối đa bối cảnh và dồn toàn lực vào lời thoại cũng như các tình huống hài hước. Kết quả là series này đã bứt phá, lọt top thịnh hành trên mạng xã hội.

Chinh chiến điện ảnh và những trải nghiệm 'đời'

Không chỉ dừng lại ở mảng hài, Võ Tấn Phát còn lấn sân sang điện ảnh qua các bộ phim như Pháp sư mù, Chồng người ta, Biệt đội rất ổn, Nụ hôn bạc tỉ hay Làm giàu với ma, dù chủ yếu đóng vai phụ. Đặc biệt trong năm 2026, anh liên tiếp góp mặt trong bốn dự án phim: Báu vật trời cho, Anh hùng, Heo năm móng và Lên hương.

Điều thú vị là để nuôi dưỡng chất liệu cho vai diễn, Võ Tấn Phát không ngại thử sức với những công việc thực tế. Bên cạnh lịch trình nghệ thuật, anh dành thời gian đi cạo mủ cao su hay chăm sóc cá sấu. Trong chương trình Sao Check, anh ví nghề diễn như đứa con của mình và khẳng định có thể nói cả ngày về nghề vì sự yêu thích và nghiêm túc tuyệt đối. Với anh, hạnh phúc nhất là khi được hóa thân vào nhân vật và mang lại cảm xúc cho người xem.

Nỗi niềm dành cho ba mẹ ở quê

Đằng sau ánh hào quang là những tâm sự đầy tình cảm dành cho gia đình. Võ Tấn Phát thừa nhận vì quá bận rộn nên thời gian dành cho bản thân và ba mẹ là khá ít. Ngay từ khi chọn nghề, anh đã chuẩn bị tâm lý cho gia đình rằng nếu nổi tiếng, anh sẽ không còn là người con chỉ dành riêng cho ba mẹ. Dù ba mẹ luôn ủng hộ và động viên con ưu tiên công việc, nhưng có những lúc họ nhớ con, muốn anh về ăn cơm mà không dám nói ra.

Vì vậy, hễ cứ có kỳ nghỉ hai, ba ngày, nam diễn viên đều tự lái xe về quê để ăn cơm và trò chuyện cùng ba mẹ.

Tham vọng với những vai diễn hành động

Với định hướng tương lai, Võ Tấn Phát không muốn dậm chân tại chỗ. Anh khao khát được thử sức với những dạng vai mới, đặc biệt là phim hành động và võ thuật. Không chỉ đóng phim, nam nghệ sĩ cũng đang tập tành sản xuất, bắt đầu từ những dự án nhỏ để lấy kinh nghiệm trước khi tiến tới những tác phẩm quy mô lớn. Song song đó, anh vẫn duy trì vai trò MC và sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.