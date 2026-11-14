NSND Tự Long chính thức trở thành Tiến sĩ

Giải trí

Lễ trao bằng Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử sân khấu cho NSND Tự Long đã diễn ra trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và 55 năm thành lập Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch. Đây cũng chính là nơi nam nghệ sĩ đã bảo vệ thành công luận án của mình.

Khi được hỏi về sự kiện này, NSND Tự Long đã xác nhận thông tin nhưng lại chọn cách giữ bí mật, không chia sẻ hay bình luận thêm điều gì.

Hành trình chinh phục học vị

Trước đó, vào ngày 29/11/2025, NSND Tự Long đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Lý luận và lịch sử sân khấu. Đề tài mà anh lựa chọn không hề xa lạ mà gắn liền với đơn vị công tác: Đặc điểm nghệ thuật chèo của Nhà hát Chèo Quân đội.

Hội đồng đánh giá luận án lần này do PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch, đảm nhiệm vị trí Chủ tịch. Buổi bảo vệ không chỉ có các chuyên gia mà còn có sự hiện diện của những người thân thiết nhất, bao gồm gia đình và đồng nghiệp, trong đó có NSND Xuân Bắc - hiện là Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn.

Chia sẻ sau khi bảo vệ luận án, NSND Tự Long cho biết anh cảm thấy hạnh phúc khi chạm tới một nấc thang mới về học vị. Đồng thời, anh cũng bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều bước tiến xa hơn nữa trong cả nghệ thuật lẫn sự nghiệp tương lai.

Niềm tự hào của gia đình và đơn vị

Ngay sau dấu mốc đặc biệt này, vợ của nam nghệ sĩ là giảng viên Minh Nguyệt đã gửi lời chúc mừng nồng nhiệt đến chồng và Nhà hát Chèo Quân đội. Cô viết rằng Nhà hát Chèo Quân đội có tiến sĩ đầu tiên với luận án vô cùng ý nghĩa, có tính đóng góp lớn và là sự tri ân đến chiếu chèo của người lính, người chiến sĩ - nghệ sĩ.

Từ thợ mộc, xe ôm đến vị trí Giám đốc Nhà hát

Ít ai biết rằng để có được vị trí hiện tại, NSND Tự Long đã trải qua một hành trình cực kỳ gian nan. Sinh năm 1974 tại Bắc Ninh trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với bố là NSƯT Vũ Tự Lẫm và mẹ là NSƯT Minh Phức, nhưng khởi đầu của anh lại không gắn liền với ánh đèn sân khấu.

Trước khi theo đuổi đam mê, anh từng học khoa Mộc dân dụng tại Trường Trung cấp Xây dựng Bắc Ninh. Để kiếm sống và phụ giúp gia đình, anh không ngại làm đủ mọi nghề, từ thợ mộc, lơ xe, phụ hồ cho đến chạy xe ôm. Chỉ sau khi dành dụm đủ tiền, anh mới thi vào khoa Chèo của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội.

Năm 1999, anh chính thức gia nhập Đoàn Chèo Tổng cục Hậu cần và bắt đầu từ những vai diễn nhỏ nhất. Bằng nỗ lực bền bỉ, anh đã gặt hái được nhiều huy chương vàng, huy chương bạc tại các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp.

Không chỉ dừng lại ở chèo, Tự Long còn trở thành gương mặt quen thuộc của khán giả qua các chương trình hài. Anh bắt đầu với Gặp nhau cuối tuần từ năm 2000, sau đó trở thành gương mặt quen thuộc của chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân, thường xuyên diễn cùng NSND Xuân Bắc.

Sự cống hiến của anh được ghi nhận qua các danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2012 và Nghệ sĩ Nhân dân vào năm 2015. Về quản lý, anh được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội vào tháng 9/2014 và chính thức giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Quân đội từ năm 2024.

Đúng là không gì bằng việc vừa giỏi chuyên môn, vừa có bằng cấp "khủng', quá nể anh Long luôn!