Khoa Ngô làm 'điên đảo' CĐV U23 Việt Nam: Kỹ thuật mướt nhưng dứt điểm cần 'update'

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Trong trận đấu gặp U23 Singapore tối 12/11, Khoa Ngô được tung vào sân ngay đầu hiệp hai và nhanh chóng trở thành một trong những cầu thủ tạo ra sự khác biệt lớn nhất trên hàng công của U23 Việt Nam. Tiền vệ Việt kiều này đã liên tục khuấy đảo hàng phòng ngự đối phương bằng tốc độ, kỹ thuật cá nhân cùng những pha xử lý đầy tự tin.

Phương án tấn công trực diện

Trong bối cảnh U23 Việt Nam gặp khó khăn trước hệ thống phòng ngự số đông của đối thủ, sự xuất hiện của Khoa Ngô mang đến một phương án tiếp cận trực diện hơn. Thay vì lựa chọn những đường chuyền an toàn, anh không ngần ngại cầm bóng đột phá và chủ động vượt qua đối thủ để tìm kiếm cơ hội.

Điểm nhấn rõ nét nhất là ở phút 52, khi Khoa Ngô thực hiện pha đột phá từ cánh trái rồi dứt điểm, buộc thủ môn Singapore phải trổ tài cứu thua. Chín phút sau đó, anh tiếp tục khiến hàng thủ đối phương chao đảo bằng một pha xử lý khéo léo trong vòng cấm trước khi đưa bóng dội cột dọc. Chính lối chơi tốc độ và trực diện này đã giúp hàng công U23 Việt Nam trở nên biến hóa hơn nhiều.

Cơn sốt từ phía cổ động viên

Dù không ghi được bàn thắng nào, màn trình diễn của Khoa Ngô vẫn nhận được những tín hiệu rất tích cực. Truyền thông trong nước đánh giá cầu thủ này là một trong những điểm sáng đáng chú ý nhất của U23 Việt Nam sau trận đấu. Các cổ động viên cũng không tiếc lời khen ngợi cho cầu thủ thuộc biên chế Công An TP HCM.

Một cổ động viên chia sẻ rằng đã lâu rồi mới có một cầu thủ khiến họ trông đợi mỗi khi cầm bóng, giống như Công Phượng ngày trước, vì Khoa Ngô có kỹ thuật và khả năng đột phá. Bên cạnh những lời khen về tư duy chơi bóng, một số ý kiến cho rằng anh chỉ cần thêm một bàn thắng là sẽ thực sự trọn vẹn.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen, cũng có không ít góp ý thẳng thắn dành cho tiền vệ trẻ. CĐV nhận định dù đi bóng tốc độ, khéo léo nhưng khả năng dứt điểm của Khoa Ngô vẫn chưa tốt và cần học hỏi thêm để tiến xa hơn. Ngoài ra, thể hình và thể chất cũng là hai yếu tố được cho là cần phải cải thiện để hoàn thiện bản thân.

Những biến động về nhân sự

Màn trình diễn tại Gia Lai không chỉ mang lại sự hưng phấn cho khán giả mà còn giúp Khoa Ngô lấy lại sự tự tin sau giai đoạn ít cơ hội thể hiện ở cấp câu lạc bộ. Nếu duy trì được phong độ và cải thiện khâu dứt điểm, anh hứa hẹn sẽ là phương án quan trọng trong kế hoạch của ban huấn luyện.

Về tình hình nhân sự, từ ngày 13/11, Khoa Ngô cùng Williams Minh Hoàng sẽ trở về Công An TP HCM để chuẩn bị cho các nhiệm vụ cấp câu lạc bộ. Đồng thời, hai cầu thủ Đức Phú và Đinh Quang Kiệt cũng rời U23 Việt Nam để trở lại tập luyện cùng đội bóng chủ quản. Việc chia tay bốn cầu thủ này khiến HLV Đinh Hồng Vinh gặp không ít khó khăn trong khâu bố trí nhân sự cho trận đấu quan trọng nhất giải.