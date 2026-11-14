Chuyện tình 'đũa lệch' 1m51 và 1m93: Từ cú lừa Cá tháng Tư đến cuộc hôn nhân gần 2 thập kỷ

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Một lời tỏ tình đúng ngày Cá tháng Tư mà cứ ngỡ là trò đùa, hóa ra lại là khởi đầu cho hành trình gần 20 năm gắn bó của chị Nguyễn Thị Khánh Ly và anh Glenn Murphy. Với chiều cao 1m51 của vợ và 1m93 của chồng, cặp đôi này không chỉ gây ấn tượng bởi vóc dáng mà còn bởi tình yêu vượt qua mọi khoảng cách địa lý và văn hóa.

Chị Ly, sinh năm 1981 tại Hà Nội, gặp anh Glenn, sinh năm 1976 đến từ Galway, Ireland, vào năm 2006 khi cả hai cùng làm việc tại một nhà hàng ở Hà Nội. Lúc đó, chị Ly là tổ trưởng đang được đào tạo lên quản lý, còn anh Glenn được điều chuyển về làm quản lý. Ban đầu, chị Ly chỉ ấn tượng với anh sếp ngoại quốc này bởi vẻ ngoài cao lớn, đôi mắt xanh và tính cách hiền lành, nhưng vì biết anh đã có bạn gái nên chị không hề nghĩ xa hơn.

Cú 'twist' ngày Cá tháng Tư và hành trình tìm thấy nhau

Mọi chuyện bắt đầu xoay chuyển khi ông chủ nhà hàng thường xuyên gán ghép hai người. Mỗi lần như vậy, anh Glenn lại đỏ mặt và lén cười. Đến tối 1/4/2007, sau khi một đồng nghiệp tiết lộ anh Glenn có tình cảm với chị, anh đã lấy hết can đảm thổ lộ: “Anh thích em” khi hai người đi xe máy song song trên đường về. Chị Ly chỉ vô tư đáp lại: “Em cũng quý anh”, vì nghĩ đó là cách bày tỏ sự quý mến của người phương Tây, thậm chí còn cho rằng đó là câu nói đùa nhân ngày Cá tháng Tư.

Phải mất vài ngày sau, khi anh Glenn tiếp tục nhắn tin hỏi về suy nghĩ của chị đối với lời tỏ tình, chị Ly mới ngỡ ngàng nhận ra tình cảm của anh là thật. Sau ba tuần lắng nghe trái tim, chị chính thức hẹn hò với anh. Một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là chuyến đi Hội An năm 2007. Vì chênh lệch chiều cao quá lớn, trong khi anh Glenn cố tìm người thấp nhất giữa đám đông thì chị Ly lại chăm chăm tìm người cao nhất để nhận ra nhau. Chuyến đi ngọt ngào này cũng chính là lý do họ chọn Hội An làm nơi tổ chức đám cưới sau này.

Cuối năm 2007, họ đi Sa Pa cùng nhau, nhưng đây cũng là lúc anh Glenn sắp phải về Ireland. Chị Ly từng lo lắng tình yêu sẽ kết thúc vì khoảng cách, nhưng sau tám tháng xa cách, anh Glenn đã quyết định quay lại Việt Nam vì quá nhớ bạn gái. Đến năm 2012, cặp đôi chính thức về chung một nhà bằng một đám cưới lãng mạn tại bãi biển An Bàng, Đà Nẵng.

Những tình huống 'bi hài' vì chênh lệch chiều cao

Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi luôn tràn ngập những tình huống dở khóc dở cười do sự chênh lệch chiều cao. Từ việc gặp khó khăn khi khiêu vũ đến việc anh Glenn phải mỏi cổ mỗi lần cúi xuống hôn vợ. Tuy nhiên, anh luôn tự hào vì có người vợ nhỏ nhắn và dễ thương.

Trong nhà, anh Glenn tận dụng lợi thế vóc dáng để đảm nhận hết những việc nặng nhọc như bổ củi, cắt cỏ, vác đất trồng rau. Không chỉ vậy, anh còn lo chu toàn những việc vặt như nấu ăn và dọn dẹp. Về phía chị Ly, chị không thấy bất tiện mà ngược lại còn thấy thú vị. Chị chia sẻ rằng nhờ chồng cao lớn nên chị dễ tìm thấy anh trong đám đông, đồng thời luôn cảm thấy mình nhỏ bé, được yêu thương và che chở khi ở bên cạnh chồng.

Hành trình làm dâu tại hạt Mayo, Ireland

Hiện tại, chị Ly cùng hai con sinh sống tại hạt Mayo, Ireland. Việc thích nghi với cuộc sống ở quê chồng mang lại cho chị nhiều trải nghiệm thú vị, đặc biệt là sự ấm áp từ mẹ chồng. Hiểu con dâu là người Việt, mẹ anh Glenn luôn chuẩn bị sẵn gạo, mì tôm, nước mắm và rau xà lách trong nhà, đồng thời luôn hỏi chị muốn ăn gì để nấu mỗi khi con cháu về thăm. Chị Ly cũng thường xuyên cùng mẹ chồng đi nhà thờ và cảm thấy hạnh phúc khi được bà vui vẻ giới thiệu với bạn bè.

Một điểm khác biệt thú vị mà chị Ly nhận thấy là người Ireland thường gọi bố mẹ chồng/vợ bằng tên riêng. Vì không quen với điều này do ảnh hưởng từ văn hóa Việt Nam, chị đã giải thích với mẹ chồng rằng con dâu Việt thường gọi là “mẹ” để thể hiện sự kính trọng và lòng biết ơn. Mẹ chồng chị cũng cảm thấy hạnh phúc khi được gọi như vậy.

Trong những buổi sum họp gia đình, chị Ly nhận thấy sự phân chia công việc khá đặc biệt: phụ nữ thường ngồi trò chuyện, nhâm nhi đồ uống, còn đàn ông lại đảm nhận việc nấu nướng, dọn dẹp và chăm sóc trẻ nhỏ. Đặc biệt, mọi người trong gia đình đều yêu thích ẩm thực Việt Nam, nhất là món nem rán và nem cuốn với nước chấm chua ngọt do chính chị chuẩn bị.

Sau 19 năm, chị Ly nhận ra bí quyết để hôn nhân bền chặt không nằm ở sự tương đồng về ngoại hình, ngôn ngữ hay văn hóa, mà chính là sự thấu hiểu và nhường nhịn. Chị đồng ý chuyển đến Ireland vì hiểu nỗi nhớ quê hương của chồng, và ngược lại, anh Glenn luôn cố gắng giúp vợ thích nghi với khí hậu lạnh giá cũng như cuộc sống xa xứ. Đúng là không cần cao bằng nhau, chỉ cần cùng nhìn về một hướng là đủ, nhỉ?