Việt Anh gây sốt với diện mạo 'thư sinh' ở tuổi 45

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NSƯT Việt Anh vừa khiến nhiều người chú ý khi xuất hiện với diện mạo trẻ trung, phong độ, thậm chí có phần thư sinh hơn hẳn hình ảnh quen thuộc mà khán giả thường thấy. Ở tuổi 45, nam diễn viên ghi điểm tuyệt đối nhờ vóc dáng gọn gàng cùng làn da trông khá mịn màng và tươi tắn.

Lối biến tấu thời trang đầy tinh tế

Điểm nhấn gây sốt lần này chính là bộ suit màu xanh pastel có bề mặt óng nhẹ, tạo cảm giác vừa thanh lịch vừa hiện đại. Việt Anh chọn thiết kế áo blazer với phần ve cổ bản lớn, phom dáng đứng nhưng không quá cứng nhắc, phối cùng áo thun trắng đơn giản bên trong. Việc kết hợp hai gam màu sáng giúp tổng thể trang phục trở nên nhẹ nhàng, trẻ trung mà vẫn đảm bảo sự chỉn chu cần thiết cho một sự kiện.

Thay vì những bộ suit tối màu truyền thống, sắc xanh nhạt lại tỏ ra cực kỳ hợp với Việt Anh, giúp làm nổi bật làn da sáng và tạo hiệu ứng diện mạo mềm mại hơn. Điều này giúp anh bớt đi vẻ nghiêm nghị vốn thường gắn liền với những vai diễn gai góc. Bên cạnh đó, mái tóc đen được tạo kiểu hơi rối tự nhiên với độ phồng vừa phải càng khiến gương mặt mỹ nam sinh năm 1981 trông trẻ hơn tuổi thật, chứng minh rằng không cần chi tiết cầu kỳ vẫn có thể cuốn hút.

nhan sắc gây tranh cãi và những lần 'lột xác'

Làn da sáng, đều màu trong những khung hình cận mặt của Việt Anh cũng là chi tiết gây chú ý, mang lại cảm giác tươi mới và khác biệt hoàn toàn so với hình ảnh phong trần, bụi bặm trên màn ảnh. Tuy nhiên, việc chăm chút ngoại hình không phải là điều mới mẻ với nam diễn viên. Năm 2019, anh từng gây tranh cãi lớn khi sang Hàn Quốc thực hiện các can thiệp thẩm mỹ dưới sự tư vấn của ca sĩ Quế Vân.

Theo chia sẻ của Quế Vân, Việt Anh đã chỉnh sửa dáng mũi, xử lý nọng cằm, tiêm filler vào cằm và chăm sóc da bằng tế bào gốc với tổng chi phí khoảng 400 triệu đồng. Ngay sau đó, cộng đồng mạng đã nổ ra những cuộc tranh luận gay gắt. Một bộ phận khán giả cho rằng gương mặt anh trở nên khác lạ, thiếu tự nhiên và làm mất đi nét nam tính vốn có. Thậm chí, ca sĩ Quế Vân cũng phải lên tiếng trước những phản ứng tiêu cực vì là người tư vấn.

Trước những ý kiến trái chiều, Việt Anh chia sẻ mong muốn thay đổi hình ảnh để phù hợp hơn với công việc diễn xuất. Anh nhìn nhận phẫu thuật thẩm mỹ có thể giúp con người hoàn thiện diện mạo, dù không phải lúc nào sự thay đổi này cũng nhận được sự đồng thuận từ tất cả mọi người.

định nghĩa lại sự trẻ trung ở tuổi trung niên

Đến năm 2024, khi tiếp tục bị nhận xét gương mặt có nhiều thay đổi, Việt Anh đã phủ nhận việc tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ. Nam diễn viên cho biết bản thân chỉ thay đổi màu tóc, phong cách ăn mặc, đồng thời tích cực tập gym và giảm cân. Anh cũng từng chia sẻ quan điểm rằng nghệ sĩ cần làm mới hình ảnh, bởi việc duy trì mãi một diện mạo đôi khi cũng đồng nghĩa với sự nhàm chán.

Nhìn chung, hình ảnh lần này của Việt Anh mang đến cảm giác hài hòa hơn: trẻ trung, hiện đại nhưng không quá phô trương hay gây cảm giác khác lạ. Việc duy trì vóc dáng, chăm sóc làn da và định hình phong cách cá nhân đã giúp nam diễn viên sở hữu vẻ ngoài phong độ so với độ tuổi. Thôi thì cứ đẹp là được, còn tranh cãi thì nghệ sĩ nào chẳng gặp phải, đúng không?