Xóm nhỏ và căn phòng trọ ngập rác: Khi 'công chúa phòng trọ' lên sóng truyền hình

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Điểm gây chú ý nhất trong tập 1 của Xóm nhỏ chính là sự xuất hiện của căn phòng trọ ngập rác. Đây là chi tiết khá thời sự vì thời gian qua, một số chủ trọ đã 'bóc phốt' về lối sống mất vệ sinh, bừa bộn của người trẻ. Việc đưa hình ảnh này vào phim, gắn liền với cụm từ trào lưu như 'công chúa phòng trọ', khiến bộ phim trở nên gần gũi và chạm đúng những vấn đề đang gây tranh luận trên mạng xã hội.

Hành trình lập nghiệp đầy 'cạm bẫy'

Phim xoay quanh Trâm, cô gái 19 tuổi với tính cách bướng bỉnh và vốn được nuông chiều. Sau một cuộc cãi vã với bố, Trâm quyết định bỏ nhà lên thành phố để tự lập. Cô quen biết Duyên, một người chị hứa hẹn giúp Trâm theo đuổi công việc người mẫu ảnh hấp dẫn.

Vì tin tưởng, Trâm đã giao cho Duyên 20 triệu đồng để xây dựng kênh cá nhân, cứ thế tự tin bắt đầu cuộc sống mới. Thế nhưng, thực tế lại là một cú lừa đau đớn. Duyên ôm toàn bộ số tiền rồi biến mất, chỉ để lại một bức thư xin lỗi với lý do đang trốn nợ. Từ một cô gái đầy hy vọng, Trâm bỗng chốc trắng tay giữa khu trọ xa lạ.

Chuỗi rắc rối liên tiếp

Không dừng lại ở việc bị lừa tiền, Trâm liên tục gặp những tình huống dở khóc dở cười và bị hiểu lầm. Đầu tiên là vụ việc chiếc ví rơi vào tay một cặp vợ chồng bán rau rong khi họ đang tháo chạy lúc lực lượng chức năng xử lý vi phạm trật tự đô thị, khiến Trâm bị kéo vào rắc rối.

Đỉnh điểm là khi Trâm dọn dẹp căn phòng ngập rác của Duyên, cô vô tình làm con gái của Nam bị ngã. Thay vì được thông cảm, cô lại bị những người xung quanh hiểu lầm là đánh trẻ. Vốn bướng bỉnh, Trâm không ngần ngại lớn tiếng phản ứng gay gắt, chính sự thiếu khéo léo trong ứng xử này đã khiến hành trình tự lập của cô càng thêm gian nan và dễ va chạm với mọi người.

Kịch bản 'lối mòn' hay bước đột phá mới?

Thực tế, mô típ một cô gái giận bố mẹ bỏ nhà đi để học cách trưởng thành không còn quá mới mẻ trên phim truyền hình, điển hình là phim 11 tháng 5 cũng từng khai thác thành công. Trên mạng xã hội, một số khán giả hoài nghi và cho rằng kịch bản của Xóm nhỏ dễ đi vào lối mòn.

Có bình luận cho rằng kịch bản này 'cũ rích thấy chán', thậm chí dự đoán phim sẽ tiếp tục xào lại những tình tiết quen thuộc như ngoại tình, đánh ghen, mang thai ngoài ý muốn hay phát tán clip trên mạng. Có người còn hài hước nhận xét rằng biên kịch giờ chỉ cần lắp ghép lời thoại hoa mỹ, từ khóa trend và các tình huống kịch tính là có thể ra một bộ phim mới.

Tuy nhiên, Xóm nhỏ vẫn có cơ hội chinh phục người xem nếu biết tạo ra những bước ngoặt hợp lý và xây dựng tâm lý nhân vật có sự chuyển biến rõ nét. Sự kỳ vọng hiện đang đặt vào khả năng diễn xuất của dàn diễn viên trẻ gồm Lê Lưu Ly, Hà Thành và Thùy Dương để mang lại sức sống mới cho bộ phim.

Phim Xóm nhỏ hiện phát sóng lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên VTV1.