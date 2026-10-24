Akira Phan kể về cuộc sống bên vợ CEO: Ở biệt thự 300m2, chăm con chung con riêng

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Cuối tháng 9, Akira Phan khiến dân tình xôn xao khi tổ chức hôn lễ cùng doanh nhân Trúc Phương (Phương Maika) tại một trung tâm tiệc cưới sang trọng ở TPHCM. Bữa tiệc đón khoảng 700 khách mời, đánh dấu một chương mới trong cuộc đời nam ca sĩ. Anh không ngần ngại bày tỏ lòng biết ơn vì bà xã luôn thấu hiểu, đồng hành và là động lực lớn nhất để anh nỗ lực trong công việc lẫn cuộc sống.

Hiện tại, cặp đôi đang trong tuần trăng mật tại châu Âu và dự kiến đến đầu tháng 11 mới về Việt Nam. Trước đó, cả hai đã tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 5 và dọn về sống chung trong một căn biệt thự rộng 300m2 tại phường Bình Phú, TPHCM.

Ở bên chồng, nữ doanh nhân dịu dàng như "công chúa"

Ở nhà, Akira Phan thừa nhận mình là người ít nói, nhưng khi bên vợ, anh lại thoải mái chia sẻ mọi chuyện thường ngày. Điều khiến nam ca sĩ cảm động nhất chính là sự chu đáo, sâu sắc của Trúc Phương, đặc biệt là cách cô quan tâm đến cha mẹ và người thân. Những cử chỉ nhỏ như việc hỏi chồng muốn ăn gì mỗi sáng cũng đủ khiến anh thấy ấm áp.

Một chi tiết thú vị là sự đối lập trong tính cách của Trúc Phương. Trên thương trường, cô là một doanh nhân mạnh mẽ, xông xáo, nhưng về với chồng thì lại dịu dàng như một “công chúa” với những lời nói ngọt ngào. Sự khác biệt ấy khiến nam ca sĩ cảm nhận được nét đáng yêu của bạn đời.

Chuyện con chung, con riêng và định hướng tương lai

Vì cả hai đều từng trải qua những đổ vỡ trong quá khứ nên họ càng ý thức hơn việc vun đắp hạnh phúc hiện tại. Trúc Phương có ba con riêng, còn Akira Phan có một con trai sống tại Australia. Thay vì e dè, cặp đôi chọn cách cởi mở, dùng sự đồng cảm làm nền tảng cho mối quan hệ.

Khi về chung một nhà, họ tìm được tiếng nói chung trong việc nuôi dạy con cái. Sáng nào hai vợ chồng cũng cùng đưa các con đi học, còn cuối tuần Akira Phan luôn lên kế hoạch cho con đi chơi để tăng sự gắn kết. Nam ca sĩ khẳng định yêu thương con riêng của vợ như con ruột và cả hai dự định sớm có thêm con chung.

Do công việc nghệ thuật bận rộn, Akira Phan chủ động trao đổi với vợ về cách chăm sóc và trò chuyện để trở thành một người bạn thực sự của các con.

Bí kíp 'giữ lửa' bằng sự im lặng và tôn trọng

Để duy trì hòa khí, Akira Phan chọn cách không nóng nảy. Mỗi khi có xung đột hay khác biệt quan điểm, anh thường im lặng hoặc tạm thời tránh đi để đôi bên cùng bình tĩnh lại, thay vì tranh cãi gay gắt. Khi mọi thứ đã dịu xuống, hai vợ chồng mới ngồi lại phân tích đúng sai để điều chỉnh.

Nam ca sĩ quan niệm tôn trọng và lắng nghe là chìa khóa của hạnh phúc. Anh không áp đặt suy nghĩ lên vợ mà luôn sẵn lòng tiếp nhận ý kiến của cô. Thậm chí, trong nhiều trường hợp, anh tin tưởng để vợ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi cả hai đã thống nhất. Anh tự nhận mình là người dễ tính, chỉ cần gia đình vui vẻ là đủ. Để chăm lo tốt nhất cho tổ ấm, anh cũng duy trì lối sống lành mạnh, nói không với rượu bia, thuốc lá và các thói quen tiêu cực.

Những tháng gần đây, cặp đôi thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội. Hồi tháng 7, Trúc Phương đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt cho chồng với sự góp mặt của người thân và bạn bè. Đây là lần đầu tiên họ đón sinh nhật cùng nhau trong vai trò vợ chồng. Doanh nhân sinh năm 1989 bày tỏ mong muốn cả hai sẽ luôn nắm tay nhau, cùng sẻ chia và già đi trong bình yên.

Không chỉ chăm sóc gia đình, họ vẫn dành thời gian cho những buổi hẹn hò riêng, cùng tập gym, chơi thể thao hay làm kinh doanh. Hồi tháng 8, cặp đôi cũng gây chú ý khi cùng nhau xuất hiện tình tứ trên thảm đỏ show thời trang của nhà thiết kế Chung Thanh Phong tại TPHCM.

Akira Phan (tên thật là Phan Võ Thanh Hùng, sinh năm 1985) bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 2008 với album "Đứng dậy vươn vai". Anh nổi tiếng với các bản hit như "Mùa đông không lạnh", Đợi chờ là hạnh phúc, "Lời nguyền". Sau khi phát hành album "Điều ước giản đơn" năm 2010 và đạt thành tích tại Zing Music Awards, anh tạm ngưng hoạt động từ năm 2011 do khó khăn tài chính trước khi quay trở lại vào năm 2014. Năm 2018, anh giành ngôi quán quân chương trình Cặp đôi hài hước cùng diễn viên Võ Tấn Phát.