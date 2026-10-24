Steven Nguyễn và bài toán 'kiểm chứng' sau cột mốc doanh thu nghìn tỷ

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Steven Nguyễn có tổng doanh thu từ hai phim anh góp mặt Mưa đỏ và Trại buôn người đạt hơn 1.179 tỷ đồng. Trong đó, Mưa đỏ thu về khoảng 714 tỷ đồng còn Trại buôn người đã vượt mốc 465 tỷ đồng. Tuy nhiên, con số nghìn tỷ này là kết quả tổng hòa từ kịch bản, đạo diễn, ê-kíp phát hành và sự ủng hộ của khán giả, nên chưa thể dùng để khẳng định riêng trình độ diễn xuất hay khả năng bán vé của cá nhân nam diễn viên.

Trước đó, Steven Nguyễn được khán giả biết đến rộng rãi qua vai Quang trong Mưa đỏ và vai Ny trong Trại buôn người. Cả hai nhân vật này đều khai thác tối đa ngoại hình rắn rỏi và thế mạnh diễn xuất hành động của anh. Riêng ở Trại buôn người, dù đáp ứng tốt yêu cầu về thể lực và tạo được vẻ gan lì của một người anh quyết cứu em gái khỏi đường dây lừa đảo xuyên biên giới, nhưng dấu ấn tâm lý của nhân vật Ny lại bị đánh giá là chưa tương xứng với thời lượng xuất hiện. Do kịch bản và cách thể hiện thường đẩy nhân vật vào hành động nhanh, thiếu những khoảng lặng giằng co, khiến Steven Nguyễn chưa cho thấy nhiều sắc thái ngoài sự quyết tâm, chịu đựng và chống trả.

Thử thách lột xác với ba dự án cuối năm

Để thoát khỏi hình ảnh hành động thuần túy, Steven Nguyễn dự kiến ra rạp ba bộ phim trong khoảng hai tháng cuối năm với những yêu cầu diễn xuất hoàn toàn khác biệt. Đầu tiên là Chị chị em em 3, dự kiến khởi chiếu ngày 30/10 sau khi lùi hai tuần để hoàn thiện hậu kỳ. Trong phim này, anh vào vai Văn Cường - một người chồng gia trưởng của Thị Liễu (do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai). Khi vợ nảy sinh tình cảm với Văn Tài (do Quốc Anh đóng), nhân vật Văn Cường bị cuốn vào những tổn thương và toan tính trong hôn nhân, đòi hỏi nam diễn viên phải thể hiện được sự ghen tuông, kiểm soát lẫn những mặt yếu đuối.

Tiếp theo là Bắt cá ba tay, dự kiến ra mắt ngày 4/12. Đây là một bộ phim hài lãng mạn, đánh dấu phim điện ảnh đầu tay của đạo diễn Như Trang. Steven Nguyễn sẽ đóng cùng Ngô Kiến Huy và Otis. Trong khi Ngô Kiến Huy mang màu sắc gần gũi, hài hước và Otis là nhân vật trẻ trung, nổi loạn, thì Steven vào vai một người đàn ông thành đạt, điềm đạm. Đây là bước chuyển mình lớn vì vai diễn yêu cầu sự duyên dáng trong đối thoại và phối hợp nhịp nhàng với bạn diễn, khác hẳn với những cảnh đánh đấm, truy đuổi trước đây. Dù tạo hình mới đã được công bố nhưng khả năng diễn xuất thực tế sẽ phải chờ đến khi phim ra rạp mới biết được.

Cuối cùng là Người mẹ xấu, dự kiến ra mắt ngày 31/12. Steven trở lại hình tượng gai góc trong vai Lạc - con trai của nhân vật do Hồng Đào đóng. Dù Lạc muốn hoàn lương nhưng những ân oán từ phía mẹ đã kéo anh vào một cuộc chiến mới. Bên cạnh yếu tố hành động, mối quan hệ mẹ con trong phim được kỳ vọng là điểm nhấn đáng chờ đợi.

Áp lực làm mới mình sau thành công phòng vé

Việc xuất hiện dày đặc với các vai diễn từ chủ đề hôn nhân, tình thân đến tình yêu là cơ hội để Steven Nguyễn phô diễn kỹ năng biến hóa. Tuy nhiên, điều này cũng tạo ra áp lực lớn khi các phim ra mắt sát nhau, khiến ưu điểm và hạn chế trong cách diễn dễ bị mổ xẻ. Để không bị đóng khung, anh cần tạo ra sự khác biệt thực sự thông qua lời thoại, phản ứng và tương tác với bạn diễn thay vì chỉ thay đổi trang phục hay bối cảnh.

Về phía sản xuất, bà Vũ Quỳnh Hà - Giám đốc sản xuất CJ HK Entertainment - cho biết ê-kíp đã thử thách Như Trang ở khâu xử lý kịch bản trước khi quyết định hợp tác trong Bắt cá ba tay. Trong khi đó, ông Nguyễn Ngọc Thạch từ 856 Pictures nhìn nhận mọi dự án điện ảnh đều là một ván cược rủi ro, kể cả với những đạo diễn đã thành công.

Chia sẻ về định hướng sắp tới, Steven Nguyễn thừa nhận cảm thấy áp lực trong việc lựa chọn nhân vật sau những thành công về doanh thu. Anh cho biết mình muốn thử sức với nhiều dạng vai khác nhau và thường xuyên tham khảo ý kiến những người xung quanh để tìm cách tiếp cận mới, đồng thời tiếp thu mọi góp ý để phát triển bản thân mỗi ngày.

Liệu những vai người chồng gia trưởng hay người đàn ông thành đạt có giúp Steven Nguyễn thoát khỏi hình ảnh diễn viên hành động hay không, sẽ phải chờ đến khi các phim ra rạp.