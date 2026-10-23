G-Dragon 'phang' thời tiết, trùm kín mít khởi hành sang Việt Nam

Giải trí

Chiều 23/10, các thành viên BIGBANG đã có mặt tại sân bay quốc tế Incheon để lên đường sang Việt Nam cho hai đêm concert sắp tới. G-Dragon không đồng hành cùng Taeyang và Daesung, anh chọn xuất hiện đơn độc với một phong cách không lẫn vào đâu được.

Đúng chất 'ông hoàng Kbiz', G-Dragon gây chú ý khi diện cả cây hàng hiệu bất chấp thời tiết Hàn Quốc lúc này khá mát mẻ, không hề lạnh. Anh chọn áo khoác dạ dáng dài, quần âu, đội mũ, trùm thêm khăn hoa cúc và đeo khẩu trang kín mít từ đầu đến chân. Kiểu lên đồ 'thời trang phang thời tiết' này nhìn vừa giống 'bà ngoại' nhưng lại 'chặt đẹp' hai đồng đội.

Bên ngoài sảnh chờ, G-Dragon vui vẻ vẫy tay và gật đầu chào truyền thông cũng như người hâm mộ. Hành động này ngay lập tức gây bão mạng xã hội, khiến fan Việt đứng ngồi không yên chờ đón anh.

Tại sân bay Nội Bài, từ 16h ngày 23/10, rất nhiều fan từ nhiều tỉnh thành đã túc trực để đón nhóm. Nhiều người thậm chí dự định thức trắng đêm nay tại sân bay với hy vọng gặp được G-Dragon, Taeyang và Daesung bằng xương bằng thịt. Một số fan khác thì đổ xô đến check-in tại màn hình LED khổng lồ có hình ảnh nhóm nhạc để lưu giữ kỷ niệm.

Ngày 24 và 25/10/2026, sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) sẽ là điểm hẹn cho hàng nghìn khán giả trong khuôn khổ BIGBANG 2026–2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS]. Đây là chuyến lưu diễn đánh dấu cột mốc 20 năm của nhóm nhạc, cũng là dịp để khán giả sống lại những giai điệu đã gắn với nhiều thế hệ.