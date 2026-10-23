Mai Tài Phến 'quẩy' cùng Mỹ Tâm khi concert See The Light Day 2 cháy vé

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Concert See The Light Day 2 của Mỹ Tâm vừa chính thức thông báo cháy vé. Ngay lập tức, Mai Tài Phến đã có màn tương tác cực hài hước khi viết: Vé không tự nhiên sinh ra, cũng không tự nhiên mất đi… mà đã được mọi người chốt sạch! Chưa kịp nóng máy vé đã bay màu! SOLD OUT TOÀN TẬP!

Độ 'máu lửa' của nam diễn viên không chỉ dừng lại ở một status. Trước đó, anh chàng đã tích cực đăng lịch mở bán vé cũng như quảng bá lịch trình liveshow của Mỹ Tâm tại Mỹ. Có vẻ như việc đồng hành cùng nữ ca sĩ trong các hoạt động âm nhạc đã trở thành 'thói quen' của Mai Tài Phến.

Sức hút không đối thủ

Đêm nhạc See The Light Day 2 dự kiến diễn ra vào 21/11/2026 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Sức nóng của chương trình được chứng minh qua việc 10.000 vé đợt mở bán sớm 'bay màu' chỉ trong 5 phút. Giá vé cho đêm diễn này dao động từ 1,5 triệu đến 4,6 triệu đồng.

Đây là bước nối tiếp sau thành công của concert See The Light tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào tháng 12/2025, nơi thu hút hơn 40.000 khán giả. Đáng chú ý, Mai Tài Phến cũng có mặt để cổ vũ Mỹ Tâm tại đêm diễn đó.

Cặp bài trùng từ phim ảnh đến đời thực

Trong năm 2026, cả hai tiếp tục gây chú ý khi cùng quảng bá cho phim điện ảnh Tài. Tác phẩm này đánh dấu bước tiến của Mai Tài Phến khi anh đảm nhận cùng lúc ba vai trò: đạo diễn, biên kịch và diễn viên chính, mang về doanh thu 113 tỷ đồng.

Trước đó, Mai Tài Phến từng hợp tác với Mỹ Tâm trong MV Đừng hỏi em và phim Chị trợ lý của anh. Sự đồng hành xuyên suốt từ âm nhạc đến điện ảnh khiến những tương tác giữa hai nghệ sĩ luôn là chủ đề khiến fan đứng ngồi không yên.