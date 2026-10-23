Đức Phúc xác nhận đại phẫu lần hai: Chỉnh lại mũi và cằm để 'bảo hành' nhan sắc

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Đức Phúc vừa chính thức lên tiếng trên trang cá nhân về cuộc đại phẫu lần thứ hai của mình. Nam ca sĩ cho biết lý do chọn cách chia sẻ thẳng thắn là vì không muốn khán giả và người hâm mộ phải nghe những thông tin thiếu chính xác, hay tự đặt ra những câu hỏi gây hoang mang về sự thay đổi ngoại hình của anh.

Với Đức Phúc, việc chủ động công khai thông tin không chỉ là cách thể hiện sự tôn trọng với những người đã đồng hành cùng anh suốt hơn 10 năm qua, mà còn là mong muốn mọi người hiểu rõ câu chuyện từ chính anh chia sẻ. Anh khẳng định bản thân không hề có ý định giấu giếm, trái lại còn cảm thấy hạnh phúc khi được chia sẻ niềm vui này đến mọi người.

Lý do thực hiện lần hai

Chia sẻ cụ thể về lần này, Đức Phúc cho biết anh chỉ làm lại mũi và cằm, ngoài ra không can thiệp thêm bất cứ vị trí nào khác. Khi nói về việc tại sao đã đẹp rồi vẫn quyết định thay đổi, nam ca sĩ giải thích rằng trong phẫu thuật thẩm mỹ, không phải cứ làm một lần là sẽ giữ nguyên mãi mãi. Tùy vào cơ địa và cách chăm sóc, các đường nét thẩm mỹ có thể thay đổi theo thời gian, nên việc đi 'bảo hành' để kiểm tra hoặc điều chỉnh lại cho phù hợp với tình trạng hiện tại là điều cần thiết.

Một lý do quan trọng khác ít người biết là vào năm 2023, Đức Phúc từng gặp sự cố chấn thương khá nặng ở vùng mũi khi đang đi biểu diễn. Dù lúc đó bác sĩ kết luận không quá nghiêm trọng và chỉ cần theo dõi thêm, nhưng do cơ địa nhạy cảm, nam ca sĩ vẫn thường xuyên cảm thấy mũi hơi nhức và khó chịu mỗi khi thời tiết thay đổi. Chính vì vậy, anh thấy đây là thời điểm thích hợp nhất để đi kiểm tra và 'bảo hành' lại toàn bộ.

Sự ủng hộ từ đồng nghiệp

Cuộc đại phẫu này của Đức Phúc nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, với nhiều lời chúc mừng cũng như sự lo lắng về tình trạng sức khỏe của anh. Đặc biệt, Hòa Minzy và Erik cũng có những chia sẻ đầy xúc động về hành trình thay đổi diện mạo của nam ca sĩ.

Hòa Minzy ví mỗi cuộc đại phẫu dù đau đớn nhưng lại là một lần 'tái sinh' trong cuộc đời, giúp Đức Phúc tự tin, đẹp và hạnh phúc hơn. Trong khi đó, Erik kể lại cảm giác xót xa khi chứng kiến bạn mình đau đớn đến mức không ngủ được trong quá trình phẫu thuật. Tuy nhiên, Erik khẳng định đây là lựa chọn của Đức Phúc và nhấn mạnh rằng dù ngoại hình có thay đổi, thì giọng hát cũng như tâm hồn trong sáng của anh sẽ không bao giờ mất đi.

Kết lại câu chuyện, Đức Phúc nhắn nhủ khán giả hãy hiểu rằng dù vẻ ngoài có biến chuyển ra sao, điều cốt lõi anh theo đuổi vẫn là âm nhạc và những giá trị tốt đẹp mang đến cho mọi người. Anh hy vọng dù ở phiên bản nào, mọi người vẫn nhận ra mình qua những điều chân thành nhất.