Trương Nam Thành khoe 'nghề mới' cực ngọt ngào tặng vợ ngày 20/10

Giải trí

Vào ngày 20/10, Trương Nam Thành gây chú ý khi chia sẻ về một 'nghề mới' sau thời gian dài không còn hoạt động trong showbiz. Nam diễn viên hài hước viết: "Lần đầu làm chuyện ấy! 20/10 ý nghĩa ấm áp nhé vợ yêu. Có thêm nghề mới dắt túi rồi".

Đi kèm là hình ảnh Trương Nam Thành tự tay cắm hoa tặng vợ. Dù chính chủ thừa nhận lọ hoa chưa thực sự hoàn hảo nhưng hành động này lại khiến nhiều người ngưỡng mộ vì sự ngọt ngào trong cuộc hôn nhân của anh.

Trước đây, Trương Nam Thành từng là gương mặt đình đám đầu những năm 2010 với Giải Vàng Ngôi sao Người mẫu Việt Nam 2010, Á vương 3 Manhunt International 2011 và Á quân Bước nhảy Hoàn vũ 2012. Anh cũng từng tham gia một số phim truyền hình trước khi chọn cuộc sống kín tiếng hơn.

Năm 2018, anh kết hôn với doanh nhân Nguyễn Thu Huyền, người hơn anh 15 tuổi. Đám cưới diễn ra tại Hà Nội vào tháng 11 cùng năm. Sau đám cưới, nam nghệ sĩ quyết định rời TP.HCM ra Bắc sinh sống cùng vợ, tập trung cho gia đình và kinh doanh. Tháng 8 năm 2019, cặp đôi đón hai con trai sinh đôi.