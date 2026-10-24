Con gái út Hoa hậu Đặng Thu Thảo lộ diện: visual 'điểm 10' và màn shopping không nhìn giá

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Đúng là gen trội có khác, con gái út của Hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo vừa xuất hiện đã khiến dân tình thích thú vì quá xinh xắn. Với gương mặt bụ bẫm và những đường nét hài hòa, cô bé được nhận xét là bản sao hoàn hảo, thừa hưởng trọn vẹn vẻ đẹp từ cả bố lẫn mẹ.

Visual 'thiên thần' thừa hưởng từ bố mẹ

Trong những hình ảnh mới nhất, bé út gây chú ý với vóc dáng bụ bẫm, tay chân chắc chắn cùng làn da trắng và mái tóc rất dày. Cô bé sở hữu những nét đẹp của mẹ và bố tổng giám đốc Tín Nguyễn như chiếc mũi cao, khuôn miệng xinh chúm chím.

Có thể nói, mẹ bỉm nào nhìn vào cũng phải mê mẩn vì cách nuôi con 'mát tay' của nàng hậu, tạo nên một tiểu công chúa có diện mạo đúng chất thiên thần. Em bé út chính là lý do khiến Đặng Thu Thảo vẫn chưa quay trở lại nhiều với công việc.

Shopping kiểu 'nhà tài phiệt'

Đặng Thu Thảo vừa chia sẻ khoảnh khắc con gái út diện chiếc váy màu xanh, đẩy giỏ hàng đi mua sắm tại một khu mua sắm. Bức ảnh được kèm lời chú thích đầy hài hước của bà mẹ ba con: "Shopping (mua sắm) không cần nhìn giá, chỉ cần nhìn xem bà còn đứng đó không".

Qua đó thấy được độ cưng chiều mà Đặng Thu Thảo dành cho công chúa út của gia đình. Nguồn nhận xét con gái Thu Thảo càng lớn càng xinh yêu, duyên dáng đúng chuẩn tiểu thư nhà tài phiệt.

Thành viên bí ẩn nhất nhà

Sinh vào tháng 9 năm 2024, cô bé hiện vừa bước qua tuổi thứ hai nhưng cho đến nay vẫn chưa được tiết lộ tên chính thức. So với hai anh chị lớn là Sophie (sinh năm 2018) và Liam (sinh năm 2020), bé út ít khi xuất hiện trên mạng xã hội hơn.

Thậm chí, khi chào đời vào tháng 9, phải đến tận tháng 10, mọi người mới biết đến sự hiện diện của thành viên nhỏ nhất thông qua lời chào của mẹ Thảo. Khi đó, nàng hậu chia sẻ: "Cảm ơn em đã đến với gia đình, từ ngày có thêm em cả nhà ngập tràn niềm vui, trộm vía nặn thế nào mà em có nét vừa giống chị và cũng vừa giống anh".

Nguồn cho biết đây có lẽ là lần hiếm hoi mẹ ba con công khai ái nữ nhỏ; bà cũng từng khoe ảnh mặc áo dài cùng con nhân dịp Tết Nguyên đán 2026. Vì là con út, nhóc tỳ được bố mẹ và anh chị đặc biệt dành yêu thương.