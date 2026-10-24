Bình An gây sốt khi 'vô tình' tiết lộ thu nhập qua món quà tặng vợ

Giải trí

Đúng lúc dàn sao Việt đang rầm rộ chạy đua tậu iPhone mới, Bình An cũng không đứng ngoài cuộc chơi khi chi mạnh tay mua điện thoại đắt đỏ tặng Á hậu Phương Nga. Sự việc trở nên nóng hổi khi Phương Nga hào hứng khoe khoảnh khắc đập hộp chiếc iPhone Duo, còn Bình An thì đăng ảnh vợ kèm dòng trạng thái đầy hài hước: "Cô ấy và tháng lương của tôi".

Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng lại tạo ra một 'cú nổ' truyền thông, khiến dân tình lập tức tò mò và bắt đầu mổ xẻ xem thực chất thu nhập của nam diễn viên là bao nhiêu mà lại có thể chi trả cho món đồ công nghệ xa xỉ này một cách nhẹ nhàng như vậy.

Cơn sốt iPhone Duo và bài toán thu nhập

Để hiểu vì sao dân mạng lại xôn xao, hãy nhìn vào mức giá của chiếc iPhone Duo trên thị trường. Tùy vào phiên bản mà số tiền bỏ ra sẽ khác nhau: bản 256GB có giá 64,99 triệu đồng, bản 512GB là 71,49 triệu đồng, bản 1TB lên đến 84,49 triệu đồng và đắt nhất là phiên bản 2TB với mức giá chạm mốc 103,99 triệu đồng.

Đây rõ ràng là một khoản chi không hề nhỏ cho một thiết bị công nghệ. Điều đáng nói là Bình An không phải lần đầu chi tiền cho điện thoại, vì anh từng mua máy cho vợ trước đó không lâu.

Netizen 'tính lãi' lương cho nam diễn viên

Từ câu nói đùa của Bình An, cư dân mạng đã chia thành nhiều luồng ý kiến khác nhau. Một bộ phận bắt đầu làm phép tính và suy đoán rằng thu nhập mỗi tháng của anh có thể dao động từ vài chục triệu cho đến hơn 100 triệu đồng.

Tuy nhiên, cũng có nhiều ý kiến tỉnh táo hơn khi cho rằng đây chỉ là cách Bình An trêu chọc bà xã, vì không thể dùng giá trị của một món quà đơn lẻ để xác định chính xác mức lương hằng tháng. Ở một góc nhìn khác, nhiều người nhận định mức thu nhập 'khủng' là hoàn toàn phù hợp với vị thế của nam diễn viên, bởi anh có nhiều nguồn thu từ hoạt động nghệ thuật và quảng cáo.

Thực tế, ngoài việc đóng phim truyền hình và điện ảnh, Bình An còn tham gia các sự kiện, chụp ảnh thời trang và quảng bá cho các thương hiệu. Dù vậy, vì thu nhập thực tế không được công khai nên mọi con số hiện tại vẫn chỉ dừng lại ở mức dự đoán của cư dân mạng. Dẫu vậy, màn tặng quà giá trị cùng cách nói chuyện dí dỏm của nam diễn viên vẫn khiến nhiều người thích thú.

Chuyện tình bền chặt của Bình An và Phương Nga

Bình An là nam diễn viên sinh năm 1993, quen thuộc với khán giả qua các bộ phim như Đi Qua Mùa Hạ, Ngược Chiều Nước Mắt, Tình Khúc Bạch Dương, Chạy Trốn Thanh Xuân, Mối Tình Đầu Của Tôi và 11 Tháng 5 Ngày. Bên cạnh đó, anh còn góp mặt trong các dự án điện ảnh như Gái Già Lắm Chiêu và Lạc Giới.

Không chỉ gây chú ý bởi sự nghiệp, chuyện tình cảm giữa anh và Phương Nga cũng là tâm điểm quan tâm. Cả hai công khai tình cảm vào dịp Valentine năm 2019, sau đó có màn cầu hôn lãng mạn vào tháng 2/2022 và chính thức tổ chức đám cưới tại Hà Nội vào tháng 10 cùng năm đó.

Kể từ khi về chung một nhà, cặp đôi thường xuyên khiến người hâm mộ thích thú bằng những màn tương tác hài hước trên mạng xã hội. Từ những lần trêu chọc nhau đến những khoảnh khắc đời thường, vợ chồng Bình An và Phương Nga luôn mang đến cảm giác gần gũi, tự nhiên, khiến nhiều người ngưỡng mộ.