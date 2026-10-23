Phương Ly lọt đề cử gương mặt đẹp nhất thế giới: Cú 'vặn mình' đầy tranh cãi của nàng fangirl G-Dragon

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Chiều 23/10, chuyên trang sắc đẹp TC Candler vừa công bố 6 đề cử mới nhất cho Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới năm nay. Việc Phương Ly xuất hiện trong danh sách này, đứng cạnh IT Girl toàn cầu Jennie Kim, ngay lập tức gây bão truyền thông. Điều này càng trở nên thú vị khi Phương Ly từ lâu đã được biết đến là "fangirl số 1" của G-Dragon tại Vbiz, và tin vui này đến ngay trước thềm siêu concert BIGBANG 2026-2027 WORLD TOUR [XX : COSMOS] chính thức diễn ra tại Hà Nội.

Nhìn lại hành trình của Phương Ly, có thể thấy cô không chỉ đơn thuần là hâm mộ mà còn coi G-Dragon là kim chỉ nam cho hệ tư tưởng nghệ thuật. Sự ảnh hưởng này hiện rõ qua cách cô pha trộn tinh thần nổi loạn với vẻ ngọt ngào. Phương Ly cực kỳ ưu ái các thiết kế từ Chanel, thường xuyên diện đồ của thương hiệu PEACEMINUSONE và đưa hình ảnh đóa cúc họa mi biểu tượng vào cả phong cách đời thường lẫn các sản phẩm âm nhạc. Độ chịu chơi của nàng fangirl còn được chứng minh khi cô khoe chai nước hoa Frédéric Malle x PMO đầu tiên tại Việt Nam trong khi siêu phẩm này chỉ vừa mở bán tại Hàn Quốc ngày 15/10, trước đó 4 ngày.

Tuy nhiên, gu thẩm mỹ của Phương Ly không đứng yên một chỗ. Sau chương trình Em Xinh Say Hi vào cuối năm 2025, cô gây ngỡ ngàng khi rũ bỏ làn da trắng sứ để theo đuổi trào lưu nhuộm da nâu theo phong cách Âu Mỹ. Bước ngoặt này tiếp tục đẩy lên đỉnh điểm vào đầu năm 2026 với những bộ bikini nóng bỏng. Sự thay đổi đột ngột từ hình thể mảnh mai, thường xuyên mặc đồ oversized chất Hip-hop trước năm 2024 sang một vòng một căng đầy, phồn thực đã thổi bùng nghi vấn can thiệp thẩm mỹ. Dù dư luận mổ xẻ liên tục về việc đó hay chỉ là kỹ thuật o ép trang phục, Phương Ly chọn cách im lặng và thoải mái tận hưởng diện mạo mới.

Thế nhưng, không phải mọi sự thay đổi đều được lòng công chúng. Việc làm mới giao diện này lại khiến tư duy thời trang trình diễn của Phương Ly bị đánh giá là có điểm trừ. Theo góc nhìn của nhiều người, một làn da nâu gợi cảm lẽ ra phải đi cùng những thiết kế cut-out sắc sảo hoặc phong cách phóng khoáng, bốc lửa. Trái lại, Phương Ly lại kiên quyết theo đuổi thẩm mỹ Coquette với nơ buộc, ruy băng và bèo nhún điệu đà. Sự đối chọi gay gắt giữa một vóc dáng phồn thực và những chi tiết quá đỗi bánh bèo đã tạo nên một tổng thể lạc quẻ, làm giảm sức hút so với hình ảnh trước đây của cô.

Đến giữa năm 2026, Phương Ly bắt đầu có dấu hiệu muốn quay lại với tông da sáng. Tuy nhiên, những người tinh ý đã nhận ra đây chỉ là kết quả của việc sử dụng kem nâng tông và trang điểm. Bằng chứng rõ nhất là khi cô diện áo croptop, phần eo vẫn giữ sắc độ ngăm trong khi vùng mặt và cổ lại trắng mướt.

Có thể thấy Phương Ly đã trải qua một khoảng thời gian loay hoay trong việc cân bằng phong cách và đối mặt với hàng loạt tranh cãi về ngoại hình. Thế nhưng, việc lọt vào mắt xanh của TC Candler lần này như một lời bảo chứng cho sức hút không thể phủ nhận của giọng ca Missing You. Việc được đứng chung danh sách đề cử với Jennie chắc chắn là một kỷ niệm khó quên cho cô ngay trước khi hội ngộ cùng thần tượng lớn nhất đời mình tại thủ đô.