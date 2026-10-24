Netizen 'đào' lại lời khen của Nam Trung dành cho Kỳ Duyên sau drama group chat Miss Universe Vietnam 2026

Giải trí

Sự việc bắt đầu từ sau chung kết Miss Universe Vietnam 2026, khi tân Hoa hậu Quỳnh Anh trở thành tâm điểm chú ý bởi những nội dung được cho là rò rỉ từ một group chat riêng tư. Những đoạn trò chuyện này gây xôn xao khi chứa đựng các lời nhận xét liên quan đến Hoa hậu Kỳ Duyên, MC Thanh Thanh Huyền và Á hậu 4 Hồng Đăng, khiến mạng xã hội chia thành nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Trước phản ứng của dư luận, Hoa hậu Quỳnh Anh cùng Á hậu 1 Mỹ Anh đã trực tiếp đối diện và gửi lời xin lỗi đến Á hậu 4 Hồng Đăng trong buổi media tour sau đăng quang. Đồng thời, tân Hoa hậu cũng đăng bài xin lỗi những cá nhân bị ảnh hưởng trên trang cá nhân. Dù vậy, mạng xã hội vẫn tiếp tục bàn luận sôi nổi, trong đó có một bình luận được nhiều netizen nhắc lại về Kỳ Duyên.

Tỷ lệ gương mặt đẹp và bản lĩnh 'lì lợm' trong showbiz

Từ đó, netizen đã tìm lại cuộc trò chuyện của chuyên gia trang điểm Nam Trung tại show "Get ready with aFamily" vào năm 2024. Trong chương trình này, Nam Trung đã dành những nhận xét đáng chú ý cho Kỳ Duyên. Anh khẳng định đây là lần đầu tiên trong đời anh phát ngôn về một Hoa hậu rằng mình thấy tỷ lệ của cô ấy đẹp.

Không chỉ dừng lại ở ngoại hình, chuyên gia trang điểm đình đám này còn nhấn mạnh Kỳ Duyên là người để lại trong anh nhiều ấn tượng sâu sắc. Theo Nam Trung, điều đáng quý nhất ở Kỳ Duyên chính là sức mạnh ý chí, sự lì lợm và bản lĩnh. Anh cho rằng đây là những phẩm chất cực kỳ cần thiết cho bất kỳ ai muốn dấn thân và trụ vững trong môi trường showbiz đầy biến động.

Hành trình lột xác và định nghĩa 'Ferrari cũ'

Nhìn lại chặng đường hơn một thập kỷ, những nhận xét của Nam Trung dường như hoàn toàn có cơ sở. Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014 khi mới 18 tuổi, Kỳ Duyên từng gây chú ý khi giảm 14kg trong vòng 3 tháng để thay đổi vóc dáng trước cuộc thi và đạt số điểm sinh trắc học cao nhất năm đó. Tuy nhiên, sau khi có vương miện, ngoại hình của cô nhiều lần trở thành tâm điểm bàn tán của công chúng.

Có thời điểm, nàng Hậu bị soi vòng hai và vóc dáng chưa đủ thon gọn trên truyền hình. Thay vì im lặng, Kỳ Duyên chọn cách đối mặt bằng việc kiên trì tập luyện, điều chỉnh chế độ ăn uống để xây dựng hình ảnh khỏe khoắn và sắc sảo hơn. Sự thay đổi này giúp cô sở hữu body săn chắc với tỷ lệ hình thể ấn tượng, trở thành một trong những người đẹp Vbiz được nhắc đến nhiều khi nói về hành trình thay đổi hình thể.

Đáng nói, khi tham gia Miss Universe Vietnam 2024, cô tiếp tục chứng minh sự kỷ luật khi giảm thêm 10kg trong 45 ngày, đưa vóc dáng về chuẩn 86-60-94 cm với chiều cao 1m76. Cô cũng thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm giữ dáng cho mọi người.

Khí chất của một Beauty Queen dày dạn

Trên mạng xã hội từng xuất hiện một câu ví von nổi tiếng để chỉ những nhân vật dù hoạt động lâu năm nhưng vẫn giữ vững phong độ và sức hút. Trong thế giới beauty queen Việt, Kỳ Duyên được xem là cái tên phù hợp nhất với hình ảnh này. Từ Hoa hậu Việt Nam 2014 đến Miss Universe Vietnam 2024, cô sở hữu hai chiếc vương miện tại hai đấu trường lớn trong nước.

Hành trình của cô hiếm thấy ở chỗ đăng quang từ rất trẻ, đi qua nhiều tranh cãi, có giai đoạn lùi lại phía sau rồi trở lại mạnh mẽ sau 10 năm. Tại chung kết Miss Universe Vietnam 2026, khoảnh khắc Kỳ Duyên xuất hiện để trao lại vương miện cho tân Hoa hậu Quỳnh Anh một lần nữa gây chú ý. Với thiết kế lộng lẫy và phong thái tự tin, cô cho thấy khí chất của một người đẹp dày dạn kinh nghiệm.

Trong khi showbiz luôn đón nhận những gương mặt và vương miện mới, sức hút của Kỳ Duyên lại đến từ chính cách cô thay đổi và duy trì phong độ qua năm tháng.