H'Hen Niê đưa gia đình đi du lịch châu Âu, hé lộ lý do bố mẹ chồng không đi cùng

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H'Hen Niê vừa khiến dân mạng tan chảy với đoạn video ghi lại cảnh bé Harley được ông ngoại cõng trong chuyến du lịch châu Âu. Để đưa cháu đi chơi, bố ruột của nàng hậu đã sử dụng một chiếc ba lô leo núi màu cam. H'Hen Niê cho biết chiếc ba lô do chồng cô mua về để đi leo núi.

Trong video, bé Harley diện trang phục màu sắc đáng yêu và liên tục đưa mắt quan sát không gian xung quanh với vẻ thích thú. Trong suốt quá trình di chuyển, ông ngoại không chỉ mang theo hành lý mà còn hết sức cẩn thận giữ thăng bằng để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cháu gái.

Lý do bố mẹ chồng vắng mặt trong chuyến đi

Vì chỉ thấy bố mẹ ruột xuất hiện, một khán giả đã thắc mắc tại sao H'Hen Niê không đưa bố mẹ chồng đi cùng. Nàng hậu đã nhanh chóng lên tiếng làm rõ rằng cô có ngỏ lời mời nhưng ông bà nội của Harley không thể sắp xếp tham gia. Cụ thể, bà nội bận chăm sóc hai cháu nhỏ, còn ông nội thì không có sở thích đi du lịch nước ngoài.

Hành trình 3 thế hệ khám phá trời Tây

Gia đình H'Hen Niê khởi hành sang châu Âu từ giữa tháng 10/2026. Đây là một kỳ nghỉ dài ngày hiếm hoi mà ba thế hệ trong gia đình có thể cùng nhau tận hưởng. Trước đó, H'Hen Niê từng chia sẻ niềm vui vỡ òa khi cả nhà cùng mở kết quả xin thị thực và tất cả thành viên đều được cấp visa. Với cô, đây là dịp để thực hiện mong ước đưa bố mẹ sang châu Âu, tận mắt ngắm nhìn những công trình kiến trúc cổ kính và khung cảnh mà trước đây ông bà chỉ được thấy qua hình ảnh.

Dù đã từng đến châu Âu nhiều lần, nhưng trước đây H'Hen Niê chủ yếu đi công tác và tham gia sự kiện với lịch trình dày đặc. Lần này, cô mới thực sự có thời gian thong thả để khám phá các địa điểm nổi tiếng, thưởng thức cảnh đẹp và sum vầy bên người thân.

Trong những ngày đầu của kỳ nghỉ, sau chuyến bay dài quá cảnh tại Đài Loan, gia đình cô đã đặt chân đến Praha, thủ đô của Cộng hòa Séc. Sau đó, cả nhà còn dành thời gian khám phá thị trấn Náchod thuộc vùng Hradec Králové.

Màn ra mắt châu Âu "điểm 10" của bé Harley

Đây là lần đầu tiên bé Harley, hiện mới hơn 1 tuổi, được đi du lịch châu Âu. Cô bé khiến bố mẹ cực kỳ hài lòng vì sự ngoan ngoãn trên chuyến bay hạng thương gia khi ngủ ngon và không hề quấy khóc. Lúc tỉnh dậy, Harley hào hứng được bố dẫn đi khám phá khoang máy bay và thích thú thử những món ăn được phục vụ trên chuyến bay.

Khi đến nơi, ái nữ nhà H'Hen Niê tiếp tục cho thấy khả năng thích nghi nhanh với môi trường mới. Trong những hình ảnh chia sẻ, Harley cười tít mắt khi ngồi trên xe, chăm chú nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

Vài nét về tổ ấm nhỏ của nàng hậu

H'Hen Niê là người dân tộc Ê Đê, quê ở Đắk Lắk, từng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và lọt Top 5 Miss Universe 2018. Sau cuộc thi, cô duy trì hoạt động nghệ thuật, tham gia các chương trình truyền hình và thực hiện nhiều dự án cộng đồng.

Đầu năm 2025, cô công khai chuyện tình cảm với nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. Cặp đôi đăng ký kết hôn vào tháng 2/2025 và tổ chức lễ cưới ấm cúng. Đến tháng 9/2025, cả hai đón con gái đầu lòng tên là Niê Nguyễn Mộc Đan, tên thân mật là Harley.

Đúng là định nghĩa của sự hạnh phúc, vừa được làm con hiếu thảo, vừa được làm mẹ bỉm sữa xịn xò, còn muốn gì nữa đây?