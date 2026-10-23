Việt Anh thẳng thừng từ chối ghép cặp với Quỳnh Nga tại giải pickleball

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NSƯT Việt Anh công khai từ chối ghép cặp với bạn gái Quỳnh Nga trong giải pickleball Passion Cup 2026. Tại buổi họp báo diễn ra sáng 22/10 tại Cục Điện ảnh (Hà Nội), nam diễn viên chia sẻ lý do anh không muốn ghép cặp với người yêu trên sân đấu.

Việt Anh hài hước kể lại kỷ niệm tại giải đấu cho nghệ sĩ trong khuôn khổ LHP Việt Nam năm ngoái. Anh cho biết mình suýt thì đoạt giải nhưng cuối cùng lại hụt mất vì phải "cõng Quỳnh Nga nặng quá". Để tránh kịch bản cũ lặp lại, năm nay anh đề xuất Ban tổ chức nên chọn cặp ngẫu nhiên. Theo anh, ai may mắn thì chọn được đối tác 'ngon', còn không may thì cứ chịu khó mà 'cõng'.

Tự tìm đối tác mới để săn giải

Không chỉ dừng lại ở lời nói đùa, Việt Anh cho biết anh đã có thoả thuận với bạn gái. Hai người quyết định sẽ tự tìm đối tác mới ngay trên sân tập thay vì đánh cặp cùng nhau. Mục đích là tăng cơ hội đoạt giải.

Bên cạnh đó, nam diễn viên Người phán xử còn đưa ra một đề xuất khá gắt cho giải đấu: tất cả nghệ sĩ tham gia phải là những người của công chúng thật sự, tức là những diễn viên mà bất cứ ai nhìn mặt cũng phải nhận ra ngay.

Quan điểm của 'nửa kia'

Đáng chú ý là Quỳnh Nga đồng quan điểm với bạn trai. Cô cho rằng giải pickleball Passion Cup 2026 là dịp vừa rèn luyện sức khoẻ, vừa gắn kết anh chị em nghệ sĩ. Nữ diễn viên cũng hy vọng sự kiện này sẽ dành 100% suất tham gia cho các nghệ sĩ 'nhìn mặt biết tên'.

Sáng 22/10, ngoài cặp đôi Việt Anh - Quỳnh Nga, sự kiện còn có sự góp mặt của Huỳnh Anh, Minh Tiệp và Quốc Toàn với tư cách là các nghệ sĩ sẽ trực tiếp thi đấu trong giải năm nay.

Về giải đấu Passion Cup 2026

Với chủ đề “Điện ảnh vươn cao - Thể thao kết nối”, giải pickleball Passion Cup 2026 sẽ chính thức diễn ra vào ngày 1/12 tới. Đây là một phần trong khuôn khổ HANIFF 2026 do Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp cùng Đoàn thanh niên Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Thể dục thể thao Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức.

Giải đấu được kỳ vọng sẽ xây dựng một sân chơi giao lưu lành mạnh và chuyên nghiệp. Đối tượng tham gia không chỉ có nghệ sĩ, diễn viên, nhà làm phim mà còn bao gồm cả đoàn viên thanh niên, các doanh nghiệp, thương hiệu và cộng đồng yêu thích bộ môn pickleball. Qua đó, sự kiện muốn tăng cường kết nối giữa điện ảnh và thể thao, lan tỏa lối sống tích cực và tinh thần sáng tạo.

Thông qua giải đấu, BTC mong muốn phát huy sức lan tỏa của cả hai lĩnh vực để quảng bá hình ảnh Thủ đô Hà Nội và Việt Nam năng động, hiện đại, thân thiện. Mục tiêu xa hơn là đưa HANIFF VIII trở thành một sự kiện văn hóa tiêu biểu mang tầm quốc gia và quốc tế.

Chuyện tình của cặp đôi

Nhắc một chút về 'background' của hai nhân vật chính: Việt Anh hơn Quỳnh Nga 7 tuổi. Cả hai vốn chơi chung một nhóm nghệ sĩ tại Hà Nội và từng hợp tác trong phim Sinh tử. Sau một thời gian dài giữ bí mật, Việt Anh xác nhận cả hai đã yêu nhau được một thời gian thông qua chuyến du lịch tại Nga vào tháng 7 năm nay.

Kể từ khi công khai, cặp đôi thoải mái xuất hiện cùng nhau và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào. Thậm chí, Việt Anh và Quỳnh Nga hiện cũng đang gấp rút hoàn thiện ngôi nhà chung để sớm về sống với nhau.