Xóm nhỏ tập 9: Trâm gây sốc khi đạp Phong khỏi giường sau đêm ngủ chung

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Màn thức giấc của Trâm trong tập 9 Xóm nhỏ đúng là định nghĩa của sự hoảng loạn. Vừa mở mắt ra đã thấy Phong nằm đối diện mình, cô nàng hét toáng lên vì sốc rồi thẳng tay đạp cậu chàng khỏi giường. Chuyện gì đã xảy ra giữa Phong và Trâm sẽ được hé lộ trong tập phim.

Trong khi đó, ông Đô và con gái cũng có những diễn biến mới. Sau khi dằn mặt chủ shop, ông Đô gọi điện cho con gái nhưng người nhấc máy lại là bà Phẩm. Không vừa, bà Phẩm mắng xối xả, cho rằng ông Đô là ông bố không thương con, thậm chí còn hùa theo cộng đồng mạng để chửi con gái mình. Bà còn mỉa mai không biết ông Đô là bố đẻ hay bố dượng khiến ông Đô sôi máu.

Đỉnh điểm là khi bà Phẩm dứt khoát không chuyển máy mà gọi cả xóm trọ ra để 'mắng hội đồng' ông Đô. Tuy nhiên, ông Đô cùng Long lại lên thành phố lần nữa và tìm thấy Trâm. Lần này ông không nóng vội bắt con về nhà ngay mà đưa ra một quyết định vô cùng táo bạo: thuê mặt bằng bán hàng ngay tại Hà Nội để được ở gần con gái.

Tập 9 sẽ lên sóng lúc 21h tối 3/11 trên kênh VTV1.