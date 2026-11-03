Quỳnh Nga khoe dáng xuyên thấu bên Việt Anh, MC Lê Anh đưa vợ đi 'hẹn hò' tại Thái Nguyên

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Diễn viên Quỳnh Nga vừa khiến dân tình trầm trồ khi xuất hiện đầy gợi cảm bên bạn trai Việt Anh tại một sự kiện. Lần này, cô nàng chọn cho mình một chiếc đầm cúp ngực ánh vàng với những chi tiết tua đính kết cầu kỳ. Điểm nhấn chính là phần thân xuyên thấu cực kỳ tôn dáng, kết hợp cùng vòng cổ cùng tông tạo nên một tổng thể sang chảnh. Đứng cạnh bạn gái, Việt Anh chọn phong cách lịch lãm với sơ mi satin đen đính hạt phối cùng quần âu đen. Cả hai nhìn siêu xứng đôi khi cùng tươi cười tạo dáng trước phông nền đầy hoa lan tím và cẩm tú cầu.

Chuyện tình của Quỳnh Nga và Việt Anh

Nhắc lại một chút cho ai chưa biết thì Việt Anh đã xác nhận hẹn hò với Quỳnh Nga vào tháng 7/2026. Anh cho biết cả hai thực ra đã yêu nhau khoảng một năm trước khi quyết định công khai cho mọi người biết. Kể từ đó, cặp đôi thường xuyên khiến fan 'quá tải' vì những hình ảnh sánh đôi tại các sự kiện cũng như những chuyến du lịch cùng nhau.

Không chỉ tình cảm, cặp đôi này còn đang cùng nhau xây dựng tổ ấm theo đúng nghĩa đen. Nam diễn viên chia sẻ anh và bạn gái đã thống nhất xong phương án thiết kế nội thất cho căn biệt thự năm tầng ở ngoại thành Hà Nội. Đây là căn nhà mà cả hai cùng góp tiền mua chung và đang kỳ vọng sẽ kịp dọn về nhà mới trước Tết Nguyên đán.

MC Lê Anh đưa vợ đi 'hẹn hò' tại concert quốc gia

Trong khi đó, MC Lê Anh cũng có một màn khoe vợ cực ngọt. Chị Thu Hảo - vợ anh, người kém chồng 10 tuổi - đã chia sẻ lên trang cá nhân những hình ảnh của hai vợ chồng tại SVĐ Thái Nguyên. Chị hài hước viết rằng cả hai đã 'mang nhau' lên tận đây để hẹn hò, nhân dịp ông xã đảm nhận vai trò dẫn dắt một sự kiện lớn.

Đó chính là concert quốc gia Tự hào là người Việt Nam 2026 với chủ đề Nối vòng tay lớn, diễn ra vào tối 1/11 và được truyền hình trực tiếp trên VTV1. Chương trình do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo, hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 và Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. MC Lê Anh dẫn chương trình cùng Mỹ Lan trước sự chứng kiến của hơn 30.000 khán giả. Sự kiện này còn có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ đình đám như Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy và Tùng Dương.

Lịch trình 'chạy show' chóng mặt của MC Khánh Vy

Với Khánh Vy, ngày 1/11 vừa qua đúng nghĩa là một ngày làm việc không nghỉ. Nữ MC kể lại rằng buổi sáng cô còn dẫn chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 26 cùng BTV Ngọc Huy tại trường quay, kết nối với bốn điểm cầu gồm Hà Nội, Phú Thọ, Hưng Yên và Khánh Hòa. Điều thú vị là ngay trong buổi sáng đó, chiến dịch Không một mình mà cô tham gia đã xuất hiện trong một câu hỏi của chương trình Olympia.

Thế nhưng chưa kịp nghỉ ngơi, ngay tối cùng ngày, Khánh Vy đã có mặt tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội để dẫn Gala âm nhạc Ngày hội an toàn trực tuyến Không một mình cùng MC Vĩnh Phú. Đây là một phần của chiến dịch diễn ra từ 30/10 đến 1/11, tập trung vào việc phòng và chống xâm hại trẻ em, thanh thiếu niên trên không gian mạng. Gala này cũng cực kỳ sôi động với sự xuất hiện của MONO, Quang Hùng MasterD và Đen.

Một chi tiết nhỏ nhưng dễ thương khác là MC Phí Linh cũng xuất hiện tại Thái Nguyên. Cô nàng đã cài đôi cánh bướm nhặt được trên thảm cỏ lên tà áo dài của mình khi dẫn chương trình tại đây.