Dead End Job: Khi đi làm kiếm tiền biến thành cơn ác mộng kinh dị

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Dead End Job (Việc Ma Lương Quái) vừa chính thức leo lên vị trí số 1 trên Netflix Việt Nam và áp sát ngôi đầu bảng xếp hạng toàn cầu. Theo dữ liệu từ FlixPatrol ngày 2/11, bộ phim đứng thứ 2 toàn cầu với 618 điểm, tăng một bậc so với ngày trước đó. Chỉ trong vài ngày kể từ khi phát hành ngày 30/10, tác phẩm đã lọt Top 10 tại 86 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó dẫn đầu tại 14 thị trường.

Với tốc độ tăng trưởng này, Dead End Job hoàn toàn có khả năng trở thành phim truyền hình được xem nhiều nhất thế giới trên nền tảng này. Điểm khiến phim gây sốt chính là ý tưởng độc lạ: biến chuyện đi làm kiếm tiền vốn bình thường thành một trải nghiệm kinh hoàng, đánh trúng tâm lý áp lực tài chính mà nhiều người trẻ đang gặp phải.

Công việc lương cao đi kèm quy tắc chết người

Câu chuyện xoay quanh Hyeok Jun, một chàng trai đang chìm trong nợ nần và tuyệt vọng tìm lối thoát tài chính. Anh nhận được lời mời từ Spider - một công ty môi giới nhân sự bí ẩn chuyên cung cấp việc làm thời vụ với mức thù lao khởi điểm cao gấp 50 lần lương tối thiểu theo giờ. Điều kiện duy nhất là người lao động tuyệt đối không được tiết lộ những gì xảy ra trong quá trình làm việc.

Tuy nhiên, chiếc phao cứu sinh này nhanh chóng biến thành địa ngục. Từ những nơi quen thuộc như cửa hàng tiện lợi, mỗi công việc đều đi kèm những quy tắc kỳ quái và hiểm họa chết người. Có những điều tuyệt đối không được làm hoặc những thứ chỉ xuất hiện vào thời khắc nhất định; chỉ cần sai một ly là trả giá bằng mạng sống. Oái oăm thay, mức lương càng cao thì độ nguy hiểm càng tăng, đẩy Hyeok Jun vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc nhưng anh không thể bỏ cuộc vì gánh nặng nợ nần.

Thế giới quái dị và những mảnh ghép bí ẩn

Bên cạnh cuộc chiến sinh tồn của Hyeok Jun, phim còn có Yeon Ju âm thầm điều tra bí mật về công ty Spider và Ji Yun (em gái Hyeok Jun) cũng bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm khi cố bảo vệ anh trai. Mọi manh mối dần dẫn về Mr. S, nhân vật bí ẩn đứng sau công ty môi giới này, mở ra những bí mật lớn hơn về cách Spider vận hành thế giới quái dị của mình.

Về mặt cấu trúc, Dead End Job không đi theo đường dây tuyến tính mà kết hợp kinh dị, bí ẩn, khoa học viễn tưởng và giả tưởng. Mỗi tập phim như một thế giới riêng với luật lệ và nỗi sợ khác nhau, lấy cảm hứng từ dòng truyện kinh dị Napolitan với những quy tắc bất thường. Điều này khiến khán giả không thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra ở ca làm tiếp theo.

Nhiều người xem liên tưởng bộ phim với Squid Game vì cùng khai thác sự tuyệt vọng của những con người bị dồn vào đường cùng vì tiền. Nhưng thay vì trò chơi sinh tồn, phim biến lao động quen thuộc thành ác mộng, đào sâu vào áp lực mưu sinh thực tế thay vì chỉ hù dọa đơn thuần.

Những điểm trừ đáng tiếc và màn trình diễn 'gánh' phim

Tuy nhiên, phim không hoàn hảo. Kịch bản vẫn gây tranh luận khi một số ý tưởng công việc hấp dẫn nhưng chưa được khai thác sâu, mối liên kết giữa các câu chuyện đôi lúc thiếu chặt chẽ. Với thời lượng ngắn chỉ 8 tập, một số tuyến nhân vật và bí ẩn chưa có đủ không gian phát triển, đặc biệt là cái kết còn bỏ ngỏ nhiều câu hỏi khiến khán giả hóng phần tiếp theo.

Bù lại, Lee Jae Wook chính là nhân tố khiến phim trở nên cuốn hút. Anh hóa thân thành một Hyeok Jun không hoàn hảo, không lạnh lùng mà đầy hoảng loạn, sợ hãi và bất lực trước những tình huống vượt xa tưởng tượng. Cách diễn xuất của Lee Jae Wook rất đời thường và duyên dáng, có thể khiến người xem bật cười vì biểu cảm ngơ ngác nhưng ngay sau đó lại khiến khán giả nín thở vì trạng thái căng thẳng, hoảng sợ cực độ.

Đi làm mà lương cao gấp 50 lần nhưng phải đánh đổi bằng mạng sống thì liệu có nên nộp CV không nhỉ?