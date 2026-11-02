Ngô Bảo Ngọc bất ngờ rút khỏi Miss Grand International All Stars 2026

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Chiều 2/11, tại sự kiện công bố các đại diện Việt Nam tham dự các cuộc thi nhan sắc quốc tế, Á hậu Ngô Bảo Ngọc đã gây bất ngờ khi thông báo rút khỏi Miss Grand International All Stars 2026. Điều này diễn ra dù trước đó cô đã được lựa chọn là gương mặt đại diện cho Việt Nam tại cuộc thi này.

Việc Ngô Bảo Ngọc định tham gia Miss Grand International All Stars mùa 2 được xem là cơ hội để hiện thực hóa ước mơ thi quốc tế sau 10 năm hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp.

Lý do "quay xe" vì thể thức thay đổi

Ngô Bảo Ngọc cho biết quyết định này đến từ sự thay đổi trong thể thức của cuộc thi. Cụ thể, ở mùa 2, Miss Grand International All Stars không còn giới hạn mỗi quốc gia chỉ có một đại diện tham dự như kế hoạch ban đầu. Chính điều này khiến những tính toán, kế hoạch và chiến lược mà cô cùng công ty quản lý chuẩn bị trước đó không còn phù hợp.

Sau khi trao đổi và cân nhắc, cô quyết định sẽ không tham dự cuộc thi này, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Chia sẻ trên sân khấu, Ngô Bảo Ngọc nhiều lần nghẹn ngào và ngập ngừng. Khoảnh khắc đại diện ban tổ chức tiến lên tháo dải sash đại diện Việt Nam của cô rồi đặt vào hộp khiến không khí sự kiện chùng xuống, nhiều khách mời như Tiểu Vy, Thanh Thủy, Thiên Ân cũng bày tỏ sự tiếc nuối.

Ngô Bảo Ngọc đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc thi. Trong suốt 3 tháng kể từ khi được công bố là đại diện, cô cùng công ty quản lý đã xây dựng lộ trình chi tiết: từ rèn luyện kỹ năng trình diễn, học tiếng Anh, tập ứng xử cho đến việc làm việc với stylist, chuyên gia trang điểm và các nhà thiết kế. Thậm chí, cô chia sẻ mình đã ở tâm thế sẵn sàng để ra sân bay đến với đấu trường quốc tế trước khi quyết định cuối cùng được đưa ra.

Góc nhìn từ phía đơn vị tổ chức

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam, đại diện đơn vị nắm bản quyền Miss Grand Vietnam, xác nhận việc không tiếp tục cử Ngô Bảo Ngọc dự thi là một quyết định đầy tiếc nuối cho cả ê-kíp. Ông cho biết đơn vị không ủng hộ việc một quốc gia có nhiều đại diện cùng tham gia một cuộc thi trong cùng một mùa giải. Theo ông, điều này dễ dẫn đến sự so sánh giữa các đại diện, làm phân tán sự quan tâm của khán giả và tạo ra những tranh luận giữa các nhóm người hâm mộ, gây thêm áp lực cho thí sinh.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng tiết lộ trong 3 tháng qua, công ty không chỉ làm việc với Ngô Bảo Ngọc mà còn trao đổi, lắng nghe những trăn trở và lo lắng từ bố mẹ của người đẹp trước hành trình này. Ông nhấn mạnh sự tiếc nuối đối với những tâm huyết và nỗ lực mà Ngô Bảo Ngọc cùng ê-kíp đã bỏ ra.

Sau sự việc, Ngô Bảo Ngọc coi đây là một thay đổi trong hành trình cá nhân. Cô sẽ tiếp tục trau dồi bản thân và hoàn thành các trách nhiệm trên cương vị Á hậu Miss Grand Vietnam, đồng thời gửi lời chúc tự tin đến các đại diện khác của Việt Nam.

Những đại diện mới và đặc điểm cuộc thi

Cũng tại sự kiện ngày 2/11, ban tổ chức đã công bố hai gương mặt đại diện khác. Á hậu Lê Phương Khánh Như chính thức nhận sash đại diện Việt Nam tại Miss International 2026 (Hoa hậu Quốc tế 2026). Trong khi đó, Lê Thu Trà trở thành đại diện Việt Nam tại Miss Intercontinental 2026 (Hoa hậu Liên lục địa 2026).

Về Miss Grand International All Stars 2026, đây là phiên bản đặc biệt đầu tiên của Miss Grand International, quy tụ những thí sinh từng tham gia các đấu trường nhan sắc lớn trên thế giới. Cuộc thi mùa này mở rộng tiêu chí khi cho phép phụ nữ đã kết hôn, có con và người chuyển giới tham dự. Bên cạnh các phần thi truyền thống như dạ hội, áo tắm và ứng xử, ban tổ chức còn áp dụng chấm điểm công khai để tăng tính minh bạch.

Ở mùa đầu tiên, đại diện Colombia là Vanessa Pulgarin đã đăng quang, còn Hoa hậu chuyển giới Hương Giang giành danh hiệu Á hậu 2.