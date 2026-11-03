Trần Ngọc Vàng chính thức ra riêng, về pháp nhân TNV Entertainment quản lý

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Diễn viên Trần Ngọc Vàng vừa thông báo chính thức bước vào chặng đường hoạt động nghệ thuật độc lập. Kể từ thời điểm này, mọi công việc, định hướng phát triển sự nghiệp cũng như các dự án nghệ thuật của nam diễn viên sẽ được đại diện và quản lý bởi pháp nhân TNV Entertainment. Đây sẽ là đơn vị đồng hành cùng sao nam 9X trong việc tiếp nhận các đề nghị hợp tác, hoạch định chiến lược và triển khai những dự án mới.

Lý do ra riêng và lời tri ân ê kíp cũ

Chia sẻ về cột mốc này, Trần Ngọc Vàng cho biết quyết định xuất phát từ mong muốn xây dựng một mô hình hoạt động mới, sao cho phù hợp hơn với định hướng phát triển dài hạn của bản thân trong tương lai.

Nhìn lại chặng đường đã qua, nam diễn viên đặc biệt gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ê kíp quản lý cũ, những người đã đồng hành cùng anh từ những ngày đầu tiên. Anh khẳng định "Hơn 7 năm là một chặng đường đáng nhớ, và những trải nghiệm trong thời gian qua sẽ luôn là hành trình quý giá đối với tôi”. Trần Ngọc Vàng cũng bày tỏ sự trân trọng đối với từng cơ hội và bài học có được, xem đó là hành trang để tiếp tục học hỏi, hoàn thiện bản thân và có trách nhiệm hơn với con đường sự nghiệp đã chọn.

Định hướng hình tượng đột phá

Với tâm thế mới, nam diễn viên khẳng định sẽ tiếp tục làm nghề bằng sự nghiêm túc và nỗ lực mang đến những vai diễn chỉn chu để đền đáp tình cảm của khán giả. Trần Ngọc Vàng bày tỏ sự lạc quan và háo hức trước những dự án nghệ thuật đang ấp ủ. Anh kỳ vọng chặng đường độc lập sẽ tạo ra không gian để khám phá những khía cạnh diễn xuất đa dạng hơn, đồng thời sẵn sàng thử thách bản thân ở những hình tượng nhân vật đột phá.

Ưu tiên hàng đầu của nam diễn viên lúc này là tập trung toàn bộ năng lượng cho công việc và không ngừng trau dồi kỹ năng. Mục tiêu là cống hiến những tác phẩm điện ảnh chất lượng, từ đó lan tỏa nguồn năng lượng tích cực và mạnh mẽ đến cộng đồng người hâm mộ.

Từ quán quân Gương mặt điện ảnh đến những ồn ào

Trần Ngọc Vàng sinh năm 1998 và tốt nghiệp tại Trường đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Sau khi giành ngôi quán quân Gương mặt điện ảnh 2020, nhờ ngoại hình sáng và sự nghiêm túc với nghề, anh liên tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như Yêu nhầm bạn thân, Tử chiến trên không, Heo năm móng.

Tuy nhiên, sự nghiệp của anh cũng không tránh khỏi những ồn ào. Gần nhất, những phát ngôn của nam diễn viên với đồng nghiệp nữ bất ngờ bị “đào lại”, gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Liên quan đến vụ việc này, Trần Ngọc Vàng đã chọn lên tiếng xin lỗi. Anh chia sẻ rằng sau khi xem lại, mình đã ngay lập tức nhắn tin xin lỗi vì hành xử thiếu tinh tế và cảm thấy biết ơn khi nhận được sự bao dung từ đồng nghiệp. Nam diễn viên xem đây là một bài học lớn để tự kiểm điểm và rút kinh nghiệm cho những hành xử trong tương lai.