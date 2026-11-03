Jimmii Nguyễn tuyên bố không hợp tác với ai không tôn trọng thương hiệu của mình

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Jimmii Nguyễn vừa khiến dân mạng chú ý khi chia sẻ thẳng thắn quan điểm về nghề nghiệp trên trang cá nhân. Nam ca sĩ tuyên bố sẽ không hợp tác hay đồng hành cùng những ai không hiểu ý nghĩa của từ "thương hiệu" hoặc không tôn trọng giá trị thương hiệu mà anh xây dựng.

Với Jimmii Nguyễn, thương hiệu không chỉ đơn thuần là biểu tượng hay cái tên để khẳng định vị trí kinh tế, mà quan trọng hơn, đó còn là giá trị uy tín và danh dự của anh. Đúng là không thể đem danh dự ra để "deal" qua lại được, nên anh chọn cách nói thẳng cho nhanh gọn.

Động thái này nhận được sự ủng hộ lớn từ bạn bè, đồng nghiệp và khán giả. Nhiều người cho rằng Jimmii Nguyễn có tên tuổi và thương hiệu lớn, được công chúng yêu mến nên việc yêu cầu sự tôn trọng là điều hoàn toàn hợp lý.

Để có được vị thế này, nam ca sĩ sinh năm 1970 đã đi một chặng đường dài từ khi sang Mỹ định cư năm 1980. Bước vào nghệ thuật chuyên nghiệp từ đầu thập niên 1990 với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ, anh tạo nên dấu ấn riêng với phong cách Pop Ballad tự sự, sâu lắng và khó sao chép. Những bản hit như Mãi mãi bên em, Nhớ về em, Tình như lá bay xa hay Khói thuốc đợi chờ từng một thời phủ sóng khắp nơi.

Ngoài ca hát, Jimmii Nguyễn còn tham gia sản xuất âm nhạc và đóng góp cho các hoạt động nghệ thuật trong nước. Dù cuộc sống đời thực từng gặp nhiều biến cố, nhưng tình yêu với âm nhạc của anh vẫn luôn bền bỉ và mãnh liệt.

Thôi thì cứ rõ ràng ngay từ đầu cho dễ làm việc, đúng không cả nhà?