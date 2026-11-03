Hoài Linh bất ngờ tái xuất, nói về tình thân với Cát Phượng

Giải trí

NSƯT Hoài Linh vừa gây bất ngờ khi xuất hiện tại sự kiện ra mắt học viện của diễn viên Cát Phượng. Đáng chú ý là thời gian gần đây, nam nghệ sĩ khá hạn chế tham gia các hoạt động giải trí, nên màn tái xuất này ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý.

Tại đây, Hoài Linh không chỉ đến dự cho vui mà trực tiếp ngồi ghế casting để hỗ trợ Cát Phượng tìm kiếm và đào tạo những gương mặt trẻ đam mê diễn xuất. Ở tuổi 57, việc anh sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm nghề để giúp đàn em tuyển chọn học viên tiềm năng cho thấy tâm huyết với thế hệ kế cận vẫn còn rất lớn.

Không dừng lại ở việc hỗ trợ công việc, Hoài Linh còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi công khai nói về mối quan hệ đặc biệt với Cát Phượng. Nam nghệ sĩ khẳng định cả hai đã hợp tác hơn 20 năm và tình cảm hiện tại không đơn thuần là đồng nghiệp mà xem nhau như người thân trong gia đình.

Anh chia sẻ rằng hai anh em luôn chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống cũng như công việc. Minh chứng rõ nhất là từ xưa đến nay, show của ai thì người kia đều nhiệt tình tham gia hỗ trợ.

Trong một showbiz đầy biến động, việc hai nghệ sĩ duy trì được tình anh em bền chặt suốt hơn hai thập kỷ như thế này đúng là điều hiếm có và đáng trân trọng.