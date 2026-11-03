Tài tử Son Ji Chang: Từ nam thần 'Cảm xúc' đến CEO doanh thu trăm tỷ

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Son Ji Chang vừa khiến dân tình xôn xao khi xuất hiện trên chương trình The Boss Has Donkey Ears của đài KBS 2TV. Thay vì quay lại với vai trò diễn viên, anh xuất hiện với tư cách người đứng đầu một công ty tổ chức sự kiện đã hoạt động suốt 26 năm. Chia sẻ về sự thay đổi này, nam nghệ sĩ hóm hỉnh cho biết: Trước đây tôi đứng trên sân khấu, còn bây giờ tôi tạo ra sân khấu.

CEO thực thụ với doanh thu 'khủng'

Không chỉ là danh xưng cho oai, công ty của Son Ji Chang thực sự là một 'cỗ máy' kiếm tiền đáng nể. Nam nghệ sĩ tiết lộ doanh thu cao nhất mà công ty từng đạt được là khoảng 6 tỷ won (hơn 115 tỷ đồng) mỗi năm. Hiện tại, con số này vẫn duy trì ở mức khoảng 5 tỷ won (hơn 95 tỷ đồng) mỗi năm, khiến dàn khách mời trong chương trình phải ngả mũ kinh ngạc.

Đơn vị do anh điều hành chuyên lập kế hoạch và tổ chức đa dạng các loại hình sự kiện, từ tiệc cuối năm cho doanh nghiệp, hòa nhạc, hội thảo, lễ trao giải cho đến các chương trình quy mô quốc tế. Để vận hành bộ máy này, Son Ji Chang không hề ngồi mát ăn bát gạo. Anh theo đuổi triết lý kinh doanh là phải trực tiếp tham gia và theo sát công việc để tạo lợi thế cạnh tranh.

Khán giả được thấy một hình ảnh rất khác với vẻ thư sinh ngày nào: một ông chủ bận rộn, tự tay xử lý những việc nhỏ nhất. Trong một sự kiện cho 180 khách VIP của thương hiệu ô tô cao cấp, anh theo sát mọi công đoạn từ khâu lên kế hoạch đến lúc thực hiện tại hiện trường. Thậm chí, nhân viên còn 'tố' sếp Ji Chang ngoài đời khá nóng nảy và thường xuyên nhắc nhở nếu cấp dưới không theo kịp tốc độ làm việc của mình.

Để đổi lấy những con số tỷ won, anh chấp nhận một lịch trình làm việc dày đặc và áp lực cực lớn. Có những chuyến công tác nước ngoài, nam doanh nhân tiết lộ mình chỉ ngủ khoảng 3 tiếng mỗi ngày.

Ký ức về 'nam thần' màn ảnh thập niên 1990

Nhìn lại quá khứ, Son Ji Chang chính là một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng phim Hàn Quốc đời đầu. Anh gây dấu ấn đậm nét với vai Han Bin trong bộ phim truyền hình Cảm xúc (Feelings) phát sóng năm 1994. Với vẻ ngoài điển trai, phong thái lịch lãm và nụ cười duyên dáng, anh đã xây dựng hình tượng chàng trai thanh xuân ấm áp trong lòng khán giả.

Đặc biệt, mái tóc bổ luống lãng tử cùng phong cách thời trang trẻ trung của Son Ji Chang thời đó đã trở thành hình mẫu cho rất nhiều chàng trai học theo. Sự thành công của Cảm xúc còn đến từ ca khúc chủ đề With You do chính anh và Kim Min Jong thể hiện, giúp hình ảnh hai nam diễn viên càng thêm sâu đậm trong mắt người xem. Tại Việt Nam, bộ phim được giới thiệu khoảng năm 1997 và nhanh chóng trở thành tác phẩm kinh điển của thế hệ yêu phim Hàn đời đầu.

Bên cạnh Cảm xúc, Son Ji Chang còn ghi dấu ấn trong các phim như Hoa cúc vàng, Cú nhảy cuối cùng, Xúc cảm và Bộ ba. Anh bắt đầu diễn xuất từ năm 1989 và từng hoạt động ca hát trong nhóm nhạc The Blue cùng Kim Min Jong. Tuy nhiên, anh dần chuyển hướng sang kinh doanh và chọn Rose Fence (2004) làm một trong những dự án diễn xuất cuối cùng trước khi chính thức tập trung cho sự nghiệp CEO.

Chuyện tình kín tiếng với 'bà xã' diễn viên

Ngoài sự nghiệp rực rỡ, đời tư của Son Ji Chang cũng rất đáng ngưỡng mộ khi kết hôn với nữ diễn viên Oh Yeon Soo vào năm 1998. Cặp đôi có với nhau 2 con trai và nổi tiếng là một trong những gia đình nghệ sĩ kín tiếng nhất Hàn Quốc.

Son Ji Chang thừa nhận thời gian đầu hôn nhân, hai người từng có những bất đồng vì lớn lên trong môi trường khác nhau. Nhưng sau nhiều năm, họ đã trở thành những người bạn thân thiết, biết nhường nhịn và thấu hiểu nhau. Anh còn dí dỏm chia sẻ rằng mỗi khi tỉnh giấc giữa đêm, nhìn thấy vợ nằm bên cạnh, anh vẫn cảm thấy hạnh phúc vì có một người phụ nữ xinh đẹp ở bên.

Về phía Oh Yeon Soo, cô cho biết vợ chồng có lối sống khá độc lập và tôn trọng không gian riêng của nhau. Nữ diễn viên cũng không quên 'trêu' chồng rằng dù anh rất đẹp trai nhưng theo thời gian thì diện mạo đã thay đổi nhiều.

Từ một nam thần lãng tử trong những thước phim thanh xuân, Son Ji Chang giờ đây đã trở thành một doanh nhân thực thụ đứng sau những sân khấu lớn. Đúng là thời thế thay đổi, nhưng độ 'ngầu' của anh thì vẫn không hề giảm sút.