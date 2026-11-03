Điểm danh dàn phim ra rạp tháng 11: Từ sử thi Ấn Độ đến drama gia đình Việt

Giải trí

Nếu bạn đang tìm chỗ đi chơi cho tháng 11 thì chuẩn bị tinh thần là sẽ bị choáng ngợp vì lịch phim quá dày. Từ những siêu phẩm hành động, viễn tưởng của Hollywood, Nhật Bản, Ấn Độ cho đến những bộ phim Việt khai thác đề tài tâm lý, gia đình đều sẽ đổ bộ phòng vé.

Đầu tiên phải kể đến "Ramayana" - một tác phẩm sử thi từ Ấn Độ khởi chiếu ngày 6/11. Phim này dành cho khán giả từ 13 tuổi trở lên và do Nitesh Tiwari làm đạo diễn, quy tụ dàn sao như Ranbir Kapoor, Yash và Sai Pallavi. Nội dung phim tái hiện lại cuộc đối đầu kinh điển giữa hoàng tử Rama (hóa thân của thần Vishnu) và quỷ vương Ravana. Tác phẩm Ramayana ra đời cách đây gần 2.500 năm và có tác động sâu sắc đến văn hóa, nghệ thuật Ấn Độ cũng như các nước lân cận. Dự án này được chia làm hai phần với tổng kinh phí lên tới 500 triệu USD, trong đó phần hai sẽ ra mắt vào năm sau.

Cùng ngày 6/11, những ai mê quái vật sẽ không thể bỏ qua "Gozilla Minus Zero". Phim gắn mác 16+, do Takashi Yamazaki đạo diễn. Lấy bối cảnh năm 1949, phim theo chân gia đình phi công cảm tử Koichi Shikishima (Kamiki Ryunosuke đóng) và Noriko Oishi (Minami Hamabe) khi đối mặt với một thảm họa mới. Lần này, Godzilla thức tỉnh với kích thước vượt trội, không chỉ tàn phá Nhật Bản mà còn lan sang tận New York, biến cuộc xung đột thành cấp độ toàn cầu.

Nếu thích kiểu sinh tồn kịch tính thì ngày 20/11 có "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" (Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân) của đạo diễn Francis Lawrence. Phim đưa chúng ta quay ngược thời gian về 24 năm trước phần đầu tiên, xoay quanh chàng trai 16 tuổi Haymitch Abernathy (Joseph Zada đóng) tại Đấu trường Sinh tử lần thứ 50. Đây là kỳ Huyết trường Tứ phân, nơi mỗi quận buộc phải nộp gấp đôi số vật tế để chém giết trực tiếp trên sóng truyền hình.

Một lựa chọn khác là bộ phim về Ebenezer Scrooge do Ti West chỉ đạo, lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của Charles Dickens. Phim lấy bối cảnh London thời Victoria, kể về một thương gia giàu có nhưng cực kỳ keo kiệt tên Scrooge (Johnny Depp đóng). Vào đêm Giáng sinh, ông bị hồn ma người cộng sự quá cố cùng ba linh hồn Quá khứ, Hiện tại và Tương lai đưa đi du hành thời gian để đối diện với sai lầm và viễn cảnh cô độc, từ đó tìm cơ hội chuộc lỗi.

Riêng mảng phim Việt tháng này cũng rất sôi động với bốn dự án chính. Đầu tiên là "Bò sữa bay" khởi chiếu ngày 6/11, một phim hài hành động và cũng là tác phẩm đầu tay của Nguyễn Phạm Thành Đạt. Phim có sự góp mặt của ca sĩ Nguyễn Hùng, hoa hậu Tiểu Vy, cùng Võ Điền Gia Huy và Lãnh Thanh. Lấy bối cảnh Mộc Châu những năm 1990, phim kể về nhóm công nhân nghèo định đánh cắp công thức sữa từ một nhà máy, nhưng mọi chuyện trở nên rắc rối khi thủ lĩnh nhóm lại nảy sinh tình cảm với người sáng chế ra công thức đó.

Ngày 11/11 sẽ là màn ra mắt của "Ngày con còn mẹ" do Vũ Ngọc Đãng chỉ đạo. Phim khai thác nỗi mặc cảm của Mây (Phương Anh Đào đóng), cô con gái luôn cảm thấy mình thừa thãi vì bà Tím (Hồng Đào đóng) thiên vị anh trai. Những tổn thương tích tụ qua nhiều năm chỉ được tháo gỡ khi biến cố ập đến, buộc hai mẹ con phải học cách thấu hiểu nhau.

Tiếp đến là "Trại giam hạnh phúc" khởi chiếu ngày 20/11 của đạo diễn Trung Lùn. Phim xoay quanh Phúc (Tuấn Trần đóng), một giáo viên vướng vòng lao lý vì cứu em gái (Sally Hồng Anh đóng). Trong tù, sự lương thiện của Phúc đã cảm hóa viên quản giáo Tú (Ma Ran Đô đóng) và các bạn tù, nhưng anh lại phải đối mặt với nguy cơ bị Long (Lương Thế Thành đóng) trả thù.

Cuối cùng là "Mẹ mìn" ra mắt ngày 27/11, gắn mác 18+, do Jack Carry On thực hiện. Minh Hằng vào vai một thực thể tâm linh có quyền ban điều ước nhưng kèm theo hệ lụy. Khi Zoe (Rima Thanh Vy đóng) ước được nổi tiếng và Hiếu (Khương Lê đóng) muốn thành tỷ phú, cuộc sống họ sang trang nhưng sau đó lại rơi vào hoảng loạn vì hàng loạt biến cố.

Ngoài ra, ngày 6/11 còn có "Thiên đường tăm tối" (18+) của đạo diễn Yeon Sang Ho, kể về bà mẹ So Young (Kim Hyun Joo đóng) dùng kính thực tế ảo để tìm an ủi sau khi mất con, nhưng chín năm sau cậu bé Sun Woo (Bae Hyeon Seong đóng) trở về trong sự lạnh lùng. Ngày 27/11 cũng có phần bốn loạt phim Fockers mang tên "Focker-In-Law" (Gặp gỡ thông gia: Dâu mới trình làng) của John Hamburg. Phim kể về Henry (Skyler Gisondo đóng) dẫn bạn gái Olivia Jones (Ariana Grande đóng) - một chuyên gia FBI - về ra mắt gia đình Greg Focker (Ben Stiller đóng), tạo nên những cuộc đối đầu hài hước giữa hai thế hệ.

Một phim hoạt hình gia đình khác cũng khởi chiếu ngày 6/11, chuyển thể từ thế giới của Dr. Seuss dưới sự chỉ đạo của Alessandro Carloni và Erica Rivinoja. Phim kể về một chú mèo tinh nghịch giúp hai em bé hòa nhập tại thị trấn mới, nhưng những trò quậy phá khiến mọi thứ hỗn độn và chú mèo có nguy cơ bị tước chiếc mũ phép thuật.

Tháng này nhiều phim quá, không biết ví tiền có chịu nổi nhiệt không đây?