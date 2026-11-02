Ngọc Trinh 'chơi lớn' thay 2 đầm khoe eo cực mướt tại sự kiện chocolate

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Ngọc Trinh vừa có màn xuất hiện gây chú ý tại sự kiện khai trương một cửa hàng kinh doanh chocolate. Đi cùng cô trong buổi lễ là bạn thân - NTK Đỗ Long. Việc trở thành đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng này được người đẹp chia sẻ là vì cô vốn rất thích ăn chocolate.

Đã lâu mới có dịp quay lại Hà Nội, Ngọc Trinh không giấu được sự thích thú trước thời tiết thủ đô trong những ngày chớm sang thu.

Hai outfit, hai phong cách 'mướt mượt'

Ở sự kiện, Ngọc Trinh khoe vóc dáng gợi cảm tuổi U40 trong một chiếc đầm lụa màu xanh với thiết kế cổ đổ. Điểm nhấn của bộ cánh này chính là phần lưng hở trọn, giúp nàng mẫu phô diễn trọn vẹn đường cong 'thắt đáy lưng ong' cực chuẩn. Tại đây, cô cũng có màn chụp hình cùng chủ nhân buổi tiệc là doanh nhân Jessica Le.

Nhưng cuộc vui chưa dừng lại ở đó. Sau khi lễ khai trương và nghi thức cắt băng khánh thành kết thúc, Ngọc Trinh tiếp tục sánh đôi cùng NTK Đỗ Long tham gia một bữa tiệc tối private party. Lần này, cô quyết định thay đổi hoàn toàn layout trang điểm và trang phục để trông trẻ trung hơn. Người đẹp chọn một thiết kế cổ yếm hở vai trần, kết hợp cùng mái tóc ngắn cá tính.

Tư duy chọn lọc sự kiện ở tuổi 37

Ở tuổi 37, Ngọc Trinh không còn xuất hiện quá dày đặc ở các sự kiện. Về điều này, cô chia sẻ rằng hiện tại mình đã chọn lọc kỹ hơn. Thay vì chạy show liên tục, cô dành thời gian cho những công việc mà bản thân thật sự yêu thích, những sự kiện mang ý nghĩa hoặc những thương hiệu mà cô cảm thấy thực sự phù hợp.

Để duy trì phong độ nhan sắc, người đẹp luôn ý thức trong việc giữ gìn vóc dáng, đặc biệt là duy trì vòng eo dưới 60 cm. Sau chương trình, Ngọc Trinh nhanh chóng trở lại TP HCM để tiếp tục lịch trình công việc.

Đúng là khi người ta đã 'có gu' chọn lọc thì mỗi lần xuất hiện đều là một cú nổ, đúng không cả nhà?