H'Hen Niê cùng gia đình 'đổ bộ' Áo, ghé thăm Vũ Hoàng My

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H'Hen Niê vừa có chuyến ghé thăm Vũ Hoàng My tại Vienna, Áo cùng với chồng, con và bố mẹ ruột trong kỳ nghỉ dài ngày tại trời Tây. Vũ Hoàng My chia sẻ rằng cô đã biết kế hoạch này từ khá lâu trước khi H'Hen Niê khởi hành. Vì sống tại Vienna cùng con gái Ayla và ít khi gặp được đồng hương, Vũ Hoàng My thừa nhận đã cực kỳ háo hức và mong chờ suốt một tháng để được đón tiếp gia đình bạn.

Chuyện đón tiếp và thực đơn món Việt

Vì căn hộ của Vũ Hoàng My chỉ có một phòng ngủ với diện tích gần 50 m2, không đủ chỗ cho năm người lưu trú trong hai đêm, nên cô không thể mời gia đình H'Hen Niê ở lại nhà như dự định ban đầu. Để thuận tiện cho việc gặp gỡ, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi - chồng của H'Hen Niê - đã chủ động tìm khách sạn ở gần đó.

Ngay ngày đầu tiên đến Vienna, gia đình mỹ nhân Ê-đê đã cùng mẹ con Vũ Hoàng My ra ngoài ăn tối. Sang chiều hôm sau, hai nàng hậu rủ nhau đi siêu thị và cùng nấu nướng tại nhà Vũ Hoàng My. Biết bạn thèm món Việt, Vũ Hoàng My đã chuẩn bị thực đơn gồm thịt kho tàu, đậu que xào và rau củ luộc chấm trứng. Cô cho biết do vội đi mua thực phẩm sau khi đón con nên không chuẩn bị cầu kỳ, nhưng nhất định phải có nước mắm để đảm bảo đúng vị quê nhà.

Sự gắn kết của hai gia đình

Trước khi gia đình H'Hen Niê rời Vienna để đi Hallstatt, Vũ Hoàng My đã đưa bé Ayla đến tiễn và mua sẵn trà sữa cho mọi người dùng trên đường. Có một chi tiết rất dễ thương là hai con gái của họ vốn đã thân thiết sau ba lần gặp nên lúc chia tay tỏ ra rất quyến luyến, không muốn rời xa nhau.

Vũ Hoàng My cũng dành lời khen cho sự tháo vát của Tuấn Khôi. Cô cảm thấy vui cho H'Hen Niê vì có người chồng nhanh nhẹn, không chỉ tự lái xe đưa cả nhà đi rong ruổi qua nhiều quốc gia châu Âu mà còn chăm sóc vợ con chu đáo, lo liệu mọi việc từ nhỏ đến lớn.

Mối quan hệ kéo dài 9 năm

Ít ai biết tình bạn giữa Vũ Hoàng My và H'Hen Niê đã bắt đầu từ năm 2017, thời điểm H'Hen Niê dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Khi đó, với vai trò giám khảo, Vũ Hoàng My đã sớm nhìn thấy tố chất của cô gái Ê-đê. Kể từ đó, cả hai dần trở nên thân thiết và duy trì mối quan hệ tốt đẹp suốt 9 năm qua.

Về phần Vũ Hoàng My, cô là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010, từng thi Miss Universe 2011 và Miss World 2012. Cô có bằng cử nhân nghệ thuật chuyên ngành làm phim tại New York Film Academy, Mỹ và từng sản xuất, đạo diễn phim tài liệu "Giải mã trí tuệ Do Thái" tại Trung Đông vào năm 2015. Ngoài ra, cô còn từng làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, 2022 và chiến thắng chương trình "Vietnam Why Not" vào tháng 11/2020.

Cuộc sống của Vũ Hoàng My có nhiều thay đổi khi cô sang Áo định cư vào tháng 2/2024 cùng bạn trai Việt kiều, lúc đó cô đang mang bầu 7 tháng. Bé Ayla chào đời vào tháng 4/2024, khiến cô quyết định gác lại sự nghiệp để tập trung chăm con. Tuy nhiên, đến cuối tháng 1/2026, Vũ Hoàng My thông báo chia tay bạn trai, chuyển ra khỏi tổ ấm chung và đang trong quá trình giành quyền nuôi con.