Ca sĩ Dương Quốc Hưng: Sống xanh là kiên trì làm việc nhỏ khi không ai nhìn thấy

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Với ca sĩ Dương Quốc Hưng, trách nhiệm bảo vệ môi trường không nằm ở những lời hứa lớn lao mà phải bắt đầu từ ý thức và hành động cụ thể của mỗi cá nhân. Anh cho rằng sống xanh chính là việc duy trì những thói quen nhỏ một cách kiên trì mỗi ngày.

Từ trải nghiệm ngập lụt đến thay đổi thói quen

Dương Quốc Hưng kể về một lần đi diễn, dù đã chủ động xuất phát sớm nhưng vì mưa quá lớn khiến nhiều tuyến đường ngập nước và giao thông ùn tắc, anh đã không thể đến đúng giờ. Sự cố này khiến anh từ vị trí hát mở màn phải chuyển xuống biểu diễn cuối chương trình, dù biết là tình huống ngoài mong muốn nhưng anh vẫn cảm thấy ái ngại với ban tổ chức.

Trên đường đi, chứng kiến cảnh người dân chật vật di chuyển giữa dòng nước ngập, nam ca sĩ cảm nhận rõ rệt những tác động của môi trường đến đời sống thường nhật. Từ đó, anh thay đổi thói quen, chú trọng hơn vào việc hạn chế rác thải nhựa, không xả rác nơi công cộng và giữ gìn không gian sống sạch đẹp. Anh khẳng định bảo vệ môi trường không phải là trách nhiệm của riêng ai mà là việc mỗi người đều có thể thực hiện.

Mang bình nước cá nhân thay chai nhựa

Để thông điệp sống xanh không chỉ dừng lại ở lời nói hay những hình ảnh đẹp trên mạng xã hội, Dương Quốc Hưng chọn thực hiện một hành động cụ thể: mang theo bình nước cá nhân khi đi học, tập luyện hoặc biểu diễn thay vì dùng chai nhựa một lần.

Anh đặt mục tiêu duy trì thói quen này ít nhất năm ngày mỗi tuần. Nếu mỗi ngày thay thế được một chai nhựa, một năm có thể giảm khoảng 250 chai nhựa dùng một lần. Anh cho rằng bảo vệ môi trường không cần bắt đầu từ những điều quá xa xôi hay lớn lao, đôi khi chỉ là không xả rác bừa bãi, biết phân loại rác hoặc tái sử dụng vật dụng còn giá trị.

Dùng âm nhạc chạm đến cảm xúc để thay đổi hành vi

Tham gia Ngày hội Việt Nam Xanh, Dương Quốc Hưng biểu diễn ca khúc "Ngày mới trên thành phố" do chính anh sáng tác. Bài hát này gửi gắm tình yêu dành cho một TP.HCM trẻ trung, năng động và tràn đầy sức sống. Nam ca sĩ kỳ vọng về một thành phố đáng sống với những con đường sạch đẹp, hàng cây xanh, dòng kênh trong lành và ý thức văn minh của người dân. Anh mong muốn sau ngày hội, nếu khán giả tìm thấy một chút cảm hứng để quan tâm hơn đến môi trường và chung tay làm đẹp nơi mình sống thì đó đã là điều ý nghĩa.

Chia sẻ về cách sáng tác, Dương Quốc Hưng cho rằng âm nhạc về môi trường muốn chạm đến người nghe cần sự chân thật, cảm xúc và thông điệp rõ ràng, thay vì liên tục nhắc đến các khẩu hiệu. Đôi khi, chỉ cần hình ảnh về dòng sông, cánh rừng hay vùng biển quê hương cũng đủ tạo nên sự rung động. Anh tin rằng âm nhạc có sức mạnh khiến người ta tự muốn thay đổi bằng cách cho họ cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên trước khi kêu gọi gìn giữ.

Những chất liệu âm nhạc này được anh tích lũy qua các chuyến đi đến hầu hết vùng miền trên cả nước, từ miền núi đến vùng biển đảo Tây Nam và các nhà giàn DK1, Trường Sa. Những cuộc gặp gỡ và câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng của những người lính nơi đầu sóng ngọn gió đã để lại trong anh nhiều xúc động và trở thành cảm hứng để sáng tác.