Review Chị chị em em 3: hình ảnh đẹp nhưng kịch bản còn nhiều hạn chế

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Ra rạp từ ngày 30/10, 'Chị chị em em 3' nhanh chóng dẫn đầu phòng vé cuối tuần khi thu về 65 tỷ đồng chỉ sau ba ngày công chiếu. Lấy bối cảnh Kinh Bắc xưa, phim xoay quanh một mạng lưới quan hệ đầy rẫy ghen tuông và toan tính. Chuyện là Thị Liễu (Lan Ngọc) sau 15 năm xa quê đã trở về cùng chồng là Văn Cường (Steven Nguyễn). Tại đây, cô gặp lại bạn thân thuở nhỏ là Văn Tài (Quốc Anh), người sắp cưới em họ cô là Thị Mầu (Kỳ Duyên). Thế là một 'vòng xoáy' tình yêu độc hại bắt đầu khi Thị Liễu vướng vào mối quan hệ thầm kín với Văn Tài, đồng thời đối mặt với những rạn nứt trong hôn nhân. Trong khi đó, Thị Nương (Chi Pu) lại dành hết tình cảm cho Văn Tài dù anh chỉ xem cô như em gái.

Khi kịch bản 'tham' quá đà

Phải thừa nhận là 122 phút phim khai thác những xung đột tâm lý khá gắt, khi cảm xúc cá nhân bị đè nén bởi lễ giáo phong kiến và trách nhiệm gia đình. Tuy nhiên, điểm trừ cực lớn là cách kể chuyện quá ôm đồm. Phim khởi đầu chậm rãi để giới thiệu lai lịch nhân vật, nhưng sau đó lại sa đà vào việc đan xen quá nhiều chuyện tình thay vì tập trung vào một nhân vật cụ thể. Điều này khiến nội dung trở nên hời hợt, thiếu chiều sâu và không tạo được bi kịch đủ thuyết phục.

Nhiều tình tiết bị giải quyết qua loa, thậm chí là phi lý. Có những lúc cao trào, động cơ của nhân vật lại chẳng hề thuyết phục, điển hình là việc một nam chính chọn trả đũa nhân vật phản diện dù hai bên chẳng có thâm thù gì. Thậm chí, việc Thị Liễu trở về quê để lừa tiền nhưng cuối cùng lại hàn gắn với mối tình đầu cũng bị đánh giá là thiếu logic. Chính vì sự rối rắm trong hành xử và tư duy của nhân vật mà người xem khó lòng cảm nhận được hành trình trưởng thành hay những tổn thương họ thực sự trải qua.

Diễn xuất kém đồng đều

Về phần diễn xuất, sự chênh lệch là điều dễ thấy. Lan Ngọc là điểm sáng hiếm hoi khi thể hiện tốt bi kịch của Thị Liễu – một cô gái chịu tổn thương từ nhỏ vì tiếng 'chửa hoang' và kết hôn với Văn Cường vì ơn nghĩa khi anh chuộc cô khỏi sòng bạc. Lan Ngọc ghi điểm nhờ khả năng điều khiển ánh mắt và cơ mặt, từ vẻ cam chịu, mềm yếu lúc đầu đến sự phản kháng mạnh mẽ về sau, như phân cảnh đòi xé giấy tờ chuộc thân.

Ngược lại, nhiều diễn viên khác bị khán giả chê. Trên Threads, không ít người chê diễn viên bị lỗi đài từ và biểu cảm. Cụ thể, lối thoại của Kỳ Duyên trong vai Thị Mầu bị đánh giá là gượng gạo, thiếu tự nhiên trong cách nhả chữ. Nhân vật Thị Nương của Chi Pu cũng vướng lỗi ở một số câu thoại mang đậm màu sắc hiện đại, khiến nhân vật trở nên mờ nhạt. Trong khi đó, Quốc Anh và Steven Nguyễn chỉ dừng lại ở mức tròn vai, không quá ấn tượng.

Hình ảnh cứu cánh cho nội dung

Điểm cộng lớn nhất của phim nằm ở khâu mỹ thuật và bối cảnh. Ê-kíp đã rất nỗ lực trong việc tái hiện văn hóa truyền thống với những ngôi nhà gỗ lim cổ kính và các buổi hát quan họ trên thuyền. Trang phục cũng là một điểm nhấn khi thay đổi đa dạng từ áo yếm, ngũ thân, giao lĩnh đến váy áo tân thời, tạo nên một bữa tiệc thị giác mãn nhãn.

Tuy nhiên, việc dán nhãn 18+ vì những cảnh thân mật lại gây tranh cãi. Nhiều khán giả cho rằng các phân đoạn 'nóng' là thừa thãi, không đóng góp gì cho mạch phim. Chẳng hạn, cảnh giữa Văn Cường và Thị Nương bị nhận xét là có thể cắt bỏ hoàn toàn mà không ảnh hưởng đến kịch bản.

Đây là phần phim thứ ba trong loạt phim cùng tên, nhưng nội dung mỗi phần là độc lập. Phần một ra mắt năm 2019 do Kathy Uyên đạo diễn với Thanh Hằng, Lãnh Thanh và Chi Pu. Phần hai ra mắt năm 2023 do Vũ Ngọc Đãng thực hiện với sự góp mặt của Ngọc Trinh và Minh Hằng. Với phần 3 này, có vẻ như sự đầu tư về bối cảnh vẫn chưa đủ để khỏa lấp những lỗ hổng trong kịch bản.

Đúng là hình ảnh đẹp thật đấy, nhưng liệu có ai muốn xem một bộ phim mà diễn viên nói chuyện như đang đọc bài tập làm văn không?