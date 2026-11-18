Giải trí

Trong tập 18 của Xóm nhỏ phát sóng ngày 17/11, Phong (Hà Thành) vô tình gặp lại Duyên (Thùy Dương) ngay tại công ty anh đến phỏng vấn thử việc. Không để mất thời gian, Phong yêu cầu Duyên phải hoàn trả số tiền 100 triệu đồng mà cô từng cầm rồi bặt vô âm tín.

Đúng là 'đau lòng' cho Phong khi trước thái độ dứt khoát đó, Duyên chỉ trả trước 7 triệu đồng. Kinh điển hơn, cô đề nghị sẽ trả góp dần 5 triệu đồng mỗi tháng vào kỳ nhận lương. Với phương án trả nợ 'nhỏ giọt' kéo dài cả năm trời này, Phong chỉ biết ngán ngẩm và bất lực.

Drama 'bếp núc' và tin vui của Trâm

Ở một diễn biến khác, bà Phẩm (Thanh Tú) mang cháo đỗ xanh sang thăm ông Đô (NSƯT Hoàng Hải) và khéo léo nhắc Trâm (Lê Lưu Ly) nên quan tâm bố đúng cách hơn. Điều này khiến Trâm tự ái, cô tuyên bố sẽ tự tay nấu cháo cho bố và không muốn bà chủ trọ chăm sóc ông nữa.

Ông Đô dù đã lên tiếng đỡ lời, bảo bà Phẩm không cần mang đồ ăn sang, nhưng bà Phẩm vẫn thẳng thừng phản đối món cháo gà mà Trâm định nấu. Bà thậm chí còn nghi ngờ tay nghề của cô nàng với câu nói: "Chữa đau chân khéo lại thành ra ngộ độc".

Giữa lúc căng thẳng, Trâm lại đón tin vui khi chính thức có công việc mới nhờ Phong giới thiệu. Niềm vui nhân đôi khi cô vừa nấu xong bát mì tôm ăn tạm thì nhận được tin nhắn rủ đi ăn đêm từ Phong.

Liệu Phong có chấp nhận phương án trả nợ của Duyên? Còn Trâm sẽ trả lời lời mời ăn đêm của Phong thế nào?